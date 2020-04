La Nature reprend des droits

@Mélusine ou la Robe de Saphir.



V - Comment définir l’utilité (d’une question, par exemple) ?

Jean-Cassien Billier

Introduction à l’éthique (2014), pages 129 à 142 Dans, pages 129 à 142

La définition de l’« utilité » est au cœur des difficultés rencontrées par l’utilitarisme et montre l’impressionnante capacité d’autocritique et de renouvellement conceptuel de ce courant de pensée. Au fil de l’évolution de l’utilitarisme, il existe quatre grandes définitions successives de l’utilité.

Comme nous l’avons déjà constaté, il s’agit de la position de Bentham : le plaisir est le bien suprême. Cette thèse benthamienne comporte une spécificité : elle pose le plaisir comme une entité homogène et indépendante des actions, ce qui permet, selon Bentham, sa quantification. En une formule passée à la postérité, Bentham déclara que « le jeu de quille a autant de valeur que la poésie », posant ainsi le principe d’une homogénéité absolue du plaisir. Parmi les nombreuses objections à cette thèse, rappelons ici les cinq principales.

Tout d’abord, une objection conséquentialiste simple : le plaisir est-il vraiment toujours bon, et son contraire, la douleur, toujours mauvaise, indépendamment de leurs conséquences ? Le plaisir d’un héroïnomane est, par exemple, un vrai plaisir, réputé pour son intensité exceptionnelle, mais il est fort difficile de soutenir qu’il est bon pour l’héroïnomane, qui risque rapidement sa santé et sa vie. De même, une douleur dentaire est une vraie douleur, mais il est difficile de soutenir qu’elle est mauvaise pour l’individu qui la subit parce qu’elle lui indique d’aller se faire soigner d’urgence, sinon une infection pourrait se développer et mettre en péril sa santé et sa vie…

