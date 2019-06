La nécessaire recomposition de la Gauche

Recomposer la Gauche est devenu une urgence démocratique et sans doute fallait-il qu’elle se décomposât comme le démontrent les résultats des élections européennes qui ont sonné le glas de certaines espérances. Ce n’est pas tellement la défaite de la France Insoumise qui pose problème que ses conséquences sur la poursuite du combat non seulement pour une sixième république mais pour la sauvegarde des acquis sociaux. J’espère que vous autoriserez un sympathisant désabusé mais pas résigné de déplorer que des développements récents aient pris toutes les apparences d’un grand déballage aussi vain qu’inutile, en tout cas sous les formes volontairement publiques qui lui ont été données.

Combien le silence eût été d’or jusqu’à ce que le traumatisme pût être digéré et assumé par les responsables de campagne.

Combien sont hâtives les conclusions que certains ont cru devoir tirer de ce qui ne sera, je l’espère, qu’un contre-temps sans qu’elles fussent le fruit d’une mûre réflexion collective sur les causes de cette carence d’électeurs.

Quel dommage qu’ils n’aient pas réservé la primeur de leurs analyses à leurs camarades de combat plutôt que d’aller se répandre sur des plateaux qui leur sont rien moins que favorables sous des couleurs de pseudo-objectivité.

Malheureusement et quasi inévitablement les lendemains de défaite font ressortir les vieilles querelles, celles que la parfum de la victoire relative du candidat des Insoumis aux Présidentielles avaient mises sous l’éteignoir.

Certes le candidat Mélenchon vendait de l'espérance, il le faisait avec talent mais je ne sache qu'au delà des mots ( à l'analyse) maladroits du bruit et de la fureur dirigés contre ceux qui pillaient la Fance, il n'ait pas proposé le nécessaire changement de paradigme.

Soyons justes : la plupart des Insoumis restent unis dans la défaite comme ils le furent naguère dans la victoire et s’abstiennent de donner du grain à moudre aux ennemis du mouvement.

Cela n’empêchera pas des Laurent Joffrin, le directeur de Libération, de gloser contre tourte évidence sur l’absence de l’écologie dans le programme défendu par Manon Aubry. Il lui aurait suffi d’avoir assisté à un de ses meetings ou de l’avoir simplement visionné sur You Tube pour se convaincre que le thème fut au contraire omniprésent tout au long de la campagne. Alors pourquoi ce traficotage biscornu de l’information ?

Pour mieux ajouter un clou au cercueil qu’il espère façonner pour anéantir une belle espérance ?

Ou par incompétence, ce qui serait à tout prendre mieux pour l’honneur du messager de fausses nouvelles.

Dieu ! que la victoire est belle mais que la défaite est triste quand elle prend le visage du règlement de comptes même s’il reste feutré.

Plutôt que de faire front et d’analyser sereinement les défaillances du mouvement, les raisons du désaveu, voilà que maintenant certains heureusement fort rares ressortent du bois et y vont de leurs explications – qui valent ce qu’elles valent et seraient recevables dans un autre contexte - claironnées au sein de salles de rédaction où elles font les gorges chaudes des détracteurs de la France Insoumise

Plutôt que d’enrichir le débat à l’occasion d’assises du mouvement où, en toute camaraderie, chacun devrait donner son point de vue et son analyse des raisons du désaveu encouru lors de ces Européennes qui sont pourtant riches d’enseignements.

Mélenchon a fait le soir même le constat de l’échec – qui est aussi le sien - avec dignité mais visiblement en état de choc : toute sa stratégie qui visait à le propulser comme leader de la Gauche retrouvée a volé en éclats.

N’attendez pas de moi que je livre une liste de noms en pâture, ceux-là restent pour moi des camarades, des militants qui furent abusés par leur désarroi devant un résultat décevant qu’ils appréhendaient sans doute mais qu’ils ne parviennent toujours pas à analyser sereinement et auquel ils cherchent de confortables responsables.

Ramenée au niveau d’un Parti Socialiste évanescent, la France Insoumise n’est plus en position de pouvoir rallier derrière son drapeau en lambeaux la Gauche en recherche d’une renaissance mais son programme « l’avenir en commun » reste l’horizon le plus complet pour la renaissance de la Gauche. Ce programme bien construit et bien pensé peut servir de base à une recomposition qui devient urgente.

J’imagine que, vétéran de la politique blanchi sous le harnais, Mélenchon a bien compris que ses ambitions se sont brisées sur la roche tarpéienne qui reste malheureusement bien près du capitole et que son moment ( le fameux momentum qui lui donna jusqu’il y a peu un ascendant politique notamment par ses interventions à l’Assemblée nationale) est sans doute passé, s’est en tout cas éloigné sinon évanoui.

Il n’en reste pas moins que c’est grâce à Mélenchon et à ses amis, grâce à leur travail inlassablement remis sur le métier que s’est levée cette grande Espérance qui aura culminé aux Présidentielles et n’aura peut-être été ( et encore Dieu merci ! ce n’est pas sûr ) qu’un feu de paille.

Car on apprend de ses erreurs comme de ses échecs et on peut légitimement espérer que la France Insoumise sans doute refondée, peut-être rebaptisée, trouvera des alliés pour sortir des limbes où l’électeur l’a condamnée et relancer un projet consensuel.

Le problème est que la Gauche, pas celle complaisamment vantée par les médias qui n’est qu’un avatar d’ailleurs maladroit de la Droite néo-libérale mais celle qui reste fidèle aux combats qui ont fondé notre système social au lendemain de la seconde guerre mondiale et qui ne peut en aucun cas cautionner son démantèlement, cette Gauche véritable est dans un tel état de délabrement qu’on a peine à mesurer le temps qu’il faudra pour la remettre sur pied et qui sont ceux qui accepteront de mettre leur égo en veilleuse pour rassembler les bonnes volontés.

Et pourtant il faudra que cela soit.