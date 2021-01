La neige, symbole de l’hiver, fait surgir des images irréelles...

@JC_Lavau. Corrigé.

Tenue du piolet, pour la meilleure sécurité :

http://citoyens.deontolog.org/index.php/topic,1678.0.html

Le piolet de l’armée (Bundeswehr, ou suisse ?), manche noir :

http://citoyens.deontolog.org/index.php/topic,2150.0.html

Grop (tranchée couverte) :

http://citoyens.deontolog.org/index.php/topic,1480.0.html

A l’étage forestier on peut faire nettement plus facile pour solitaire, en s’aidant de rames d’épicéa dessus et dessous. Une vidéo existe. Ah oui, vous coupez des branches d’épicéa ? Better to be sued by twelve than carried by six.

Rattraper les jeux de pelle d’avalanche :

http://citoyens.deontolog.org/index.php/topic,1385.0.html

Pour faire un iglou, et seulement si la consistance de la neige s’y prête, et seulement si cela ne conduit pas à séjourner dans la prochaine trajectoire d’avalanche, il faut trois heures de travail, il faut avoir appris la technique, et avoir emporté les bons outils. Au final, j’ai sélectionné une scie d’élagage à très grosses dents, au pas de 10 mm, la plus longue possible, lame de 428 mm libres ; avec deux couches de collant toilé autour de son carton, le poids total monte à 410 g. 11 € venue de Chine. Et au refuge, peut aussi servir à scier des bûches. Bien entendu, il faut aussi avoir la pelle, une robuste.