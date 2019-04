La nomination à la FDJ de l’épouse du patron des députés LREM fait polémique

@Ténia

Et pendant que ces porcs se goinfrent, 392 gilets jaunes sont en prison, 202 ont été blessés à la tête, 22 ont perdu un œil et 5 une main. Les LBD ont tiré plus de 20 000 fois (source : Sénat), des policiers sont dans les manifs avec des fusils de guerre, les blindés bloquent les rues, des soldats sont réquisitionnés les samedis, l’hypothèse de tirs à balles réelles est avancée pour effrayer le peuple ou comme ballon d’essai. Plus de 8 700 gilets jaunes ou passants ont été placés en garde à vue, 2 000 ont été condamnés et 390 incarcérés.

« A vouloir étouffer les révolutions pacifiques, on rend inévitables les révolutions violentes ».

John Fitzgerald Kennedy