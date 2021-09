La non candidature de Benoît Hamon

Benoît Hamon vient de déclarer quitter la politique (enfin presque ). Cela mérite quelques réflexions.

Regardons ci-dessous les chiffres du premier tour de la dernière présidentielle. Qu’on veuille l’assumer, le reconnaître ou pas, sa candidature à gauche après ce qu’avait été la primaire de cette partie de la gauche, comédie macabre pour la démocratie qui nous fit vivre par anticipation en caricature les effets pervers du processus électoral d’un scrutin majoritaire à deux tours, fut une prime aux forces de droite que ces gens-là prétendaient combattre. En praticiens aguerris de ce type de scrutin, ils ne pouvaient l’ignorer. Ceux qui en toute bonne volonté participèrent alors à ces moments furent les instruments d’un cynisme qu’on ne peut ni oublier ni pardonner et qui n’a porté chance à personne.

Si ce n’est à un camp où des adversaires occupés à se disputer pour savoir qui allait être le plus néolibéral des deux, sabrer le plus fort dans les services publics et les revenus des classes moyennes sommées d’être solidaires avec les « vrais pauvres » afin de ne pas froisser ni brusquer la bonne volonté des actionnaires à investir quand et où ils le jugeraient opportun, se firent doubler par un hybride de la haute fonction publique et de la finance que les premiers avaient accueilli dans leur famille dans un poste stratégique . Ne l’oublions pas.

Et que dire du respect accordé aux sympathisants et électeurs trompés par la fidélité à un idéal, tentant de se convaincre, faute du rayonnement de convictions fortes et d’une détermination portée par un projet travaillé, de la viabilité du bricolage improvisé autour du « revenu universel ».Dont les inspirateurs reconnurent par la suite les insuffisances et l’inachèvement. Pour mémoire Yannick Jadot qui nous propose aujourd’hui de nouveau ses services éminents aux premières loges se désista alors pour Benoît Hamon. Et tout cela bien entendu a marché comme prévu.

Mais de justesse, d’extrême justesse si on considère d’un côté le poids et l’engagement jamais vu à ce point des médias mis au service d’un joker traité comme un sauveur puis de l’autre côté l’expression d’une dignité impuissante et désabusée traduite en abstentions, bulletins nuls et blancs au second tour. Infligeant ensuite une motion de censure préventive à l’Assemblée Nationale d’avance mise hors de confiance. Faut-il rappeler que quelques grandes fortunes du CAC 40 ont pris en quelques années le contrôle du champ médiatique (la main sur les meilleures audiences aux meilleures heures) ainsi que celui au passage de la carrière de la plupart des journalistes et au-delà.

Des pouvoirs étendus dont ne disposent aucun des exécutifs de pays similaires en Europe furent remis à celui qui restait, une fois éliminée celle qui avait été très largement exposée dans les médias les mois précédents puis très largement diabolisée le temps d’une campagne de second tour. Diabolisés aussi ceux qui prétendaient faire d’un bulletin, blanc, nul, d’une abstention un authentique acte politique devant une débâcle démocratique qui annonçait la victoire de ceux qui en en faisant partie surent au bon moment descendre opportunément du train fou en marche.

Si c’était pour en arriver là, on ne peut que parler d’un sérieux gâchis pour le pays et pour la démocratie quand on regarde ce qu’il s’est passé ensuite. Et aussi d’une dure leçon. A l’évidence les professionnels de la politique avec leur réserve d’endurance et de persévérance en ont conclu que le louvoiement vis-à-vis des électeurs se compliquait drôlement et qu’il faudrait dorénavant sacrément mouiller la chemise électorale et se creuser la tête. Mais qu’heureusement les mécanismes électoraux dont ils ont une bonne pratique et les nouveaux fonctionnements des médias les aideraient une fois de plus.

Et nous ? Allons-nous nous faire encore abuser par la multiplication des candidatures et des programmes-catalogues qui attendent un nom pour se customiser ? Puis une enquête d’opinion afin de calculer la rentabilité en bulletins de telles ou telles mesures ou thématiques pour ceux qui espèrent le second tour. La comédie des autres qui pour l’essentiel visent à gêner un adversaire, à préparer un désistement honorable si possible et préserver ce qui peut l’être pour la partie suivante. Allons-nous assister sans recul ni réflexion à ces jeux et nous laisser embarquer et étourdir, saturés de sondages et commentaires, encore une fois dans le labyrinthe temporel d’une campagne électorale afin que l’essentiel soit escamoté ou tenu en lisière.

L'essentiel. L’obsolescence de nos institutions qui permettent toutes ces intrigues politiciennes et produisent une classe politique dévaluée dans le pays et à l’étranger. Ce qui n’est pas sans effet quant à notre impuissance à nous faire respecter dans l’UE et au-delà. Cette élection est de fait la seule élection européenne qui contienne une dose de possibilité d’expression démocratique puisque que nous y élisons l’exécutif du pays mais aussi l’exécutif qui siégera en notre nom dans l’instance législative européenne qui cumule sous la tutelle de la Commission des commissaires une part du pouvoir exécutif et législatif alors que les parlementaires européens de fait commentent et valident ce qui leur est présenté comme incontournable. Cette élection, là où nous sommes rendus maintenant est celle de la possibilité d’une alternative aux politiques publiques dont le contenu et le cadre sont déjà prévus par l’UE, covid ou non qui oblige surtout à modifier la présentation et les éléments de langage, et décidés par un pouvoir oligarchique supranational (comment l’appeler autrement ?) que nous avons refusé en 2005.Nous laissant queques degrés de liberté et accomodements locaux circonstanciels.Pouvoir qui a bien l’intention d’empêcher l’émergence d’une Europe indépendante et souveraine, celle des états-nations et de leurs peuples. Rappelons que la France est le deuxième contributeur au budget de l’UE, qu’avec l’Allemagne nous représentons presque la moitié de ce budget.

Escamotés aussi bien entendu les problèmes posés en propre au pays et leurs racines qui ne vont pas disparaître par la magie de beaux discours ou de slogans de campagne électorale trouvant des solutions dans les mois précédents l'élection. Les responsabilités des uns et des autres. Les enjeux qui structurent les solutions proposées. Dont on nous révélera la vraie teneur une fois l’élection pliée et que nous n’y comprenons rien et qu’il faut bien que ceux qui savent décident et que nous devons marcher au pas. C’est que nous avons vécu plus d’une fois. C’est ce que nous voulons encore ? Y a-t-il une fatalité ?

En fait nous sommes dans un malaise permanent parce que nous parlons de souhaits, d’attentes et de démarches impossibles à satisfaire dans le cadre de nos institutions actuelles et à fortiori dans ce que sont devenus ces institutions et processus électoraux. Dans ce domaine il semblerait que la grande majorité de nos politiques soient épuisés et mettent leurs forces à préserver les donjons qu’ils connaissent bien alors que les citoyens veulent participer au processus démocratique et pouvoir se faire entendre en dehors des chapelles de toutes sortes que certains politiques s’ingénient à entretenir pour le moment venu cristalliser les oppositions et clivages suscités et cultivés en réservoirs de voix. Il est temps de sortir de ces impasses. Saisissons cette occasion quand elle se présente parce que ceux qui la redoutent ne loupent jamais une occasion d’en éloigner la possibilité.

Le laboratoire de la Présidentielle 2017

Liste des candidats 1er tour Voix % Inscrits % Exprimés M. Emmanuel MACRON 8 656 346 18,19 24,01 Mme Marine LE PEN 7 678 491 16,14 21,30 M. François FILLON 7 212 995 15,16 20,01 M. Jean-Luc MÉLENCHON 7 059 951 14,84 19,58 M. Benoît HAMON 2 291 288 4,82 6,36 M. Nicolas D-AIGNAN 1 695 000 3,56 4,70 M. Jean LASSALLE 435 301 0,91 1,21 M. Philippe POUTOU 394 505 0,83 1,09 M. François ASSELINEAU 332 547 0,70 0,92 Mme Nathalie ARTHAUD 232 384 0,49 0,64 M. Jacques CHEMINADE 65 586 0,14 0,18