La nostalgie de l’école d’antan

Il y avait des bons et des mauvais. Je me rappelle une institutrice en CM2 qui avait pris en grippe une élève (d’origine tsigane et un peu simplette, c’est vrai, mais ce n’est pas une raison), et l’humiliait souvent. J’en avais mal au coeur pour elle la pauvre, qui ne pleurait jamais. Par ailleurs, cette instit avait la gifle facile avec nous toutes, et un regard dur quand elle nous parlait. Je me suis souvent demandé à l’époque pourquoi elle avait choisi ce métier si elle n’aimait pas les gosses.

Heureusement, les autres que j’ai eues étaient formidables de gentillesse, de patience et de dévouement.