La « nostalgie » politique d’Erdogan et des mollahs .. !

L'Iran et la Turquie sont deux États régionaux qui possèdent deux projets différents dans la région arabe. Le premier a un projet d'expansion nationale au visage purement sectaire, et le second cherche à relancer l'ère impériale en réponse au rêve du président Erdogan de restaurer la gloire de ses ancêtres ottomans. Le dénominateur commun entre les deux projets est la « nostalgie » politique, dont souffrent les deux régimes, qui endurent des dilemmes complexes tant à l’intérieur qu'à l'étranger, et ils ont recours à échapper à la réalité et à essayer de retourner dans le passé et de chatouiller les sentiments de leurs peuples par le retour au passé perse dans le cas iranien, et le passé ottoman pour le cas turc !

Le désir de restaurer les gloires du passé est un phénomène dont souffrent de nombreux peuples du monde entier, et la nostalgie politique réussit à attirer le soutien populaire auprès des dirigeants et des politiciens. N'oublions pas que le président américain Donald Trump appelle toujours à la restauration d'une « grande Amérique » et attire des slogans à cet égard avec le soutien de millions d'électeurs. Mais dans les deux cas Iranien et turc, nous constatons que ce phénomène hante les esprits des deux régimes au pouvoir, qui essaient de toutes les manières d'utiliser ce phénomène pour détourner l'attention de leurs peuples des problèmes économiques internes et des crises externes dont chacun souffre.

Pour que nous n’allions pas trop loin, nous discuterons dans cet article de certains aspects du comportement régional turc, en particulier de ce qui s'est passé récemment avec la signature du président turc Recep Tayyip Erdogan, et de Fayez al-Sarraj, président du Conseil présidentiel du « gouvernement d'accord national » de la Libye, de deux protocoles d'accord sur la sécurité et la coopération militaire entre Ankara et Tripoli, spécifiant les sphères d'influence maritimes, « dans le but de protéger les droits des deux pays émanant du droit international ». Ces protocoles reflètent la volonté de la Turquie d'exploiter l'état de fragilité vécu par plusieurs pays de la région arabe pour atteindre ses objectifs stratégiques. Et si certains ont été trompés par la propagande turque sur les objectifs de son intervention militaire dans le nord de la Syrie sous prétexte d'établir une zone de sécurité pour accueillir les réfugiés syriens en Turquie, l'accord de sécurité avec le Premier ministre du gouvernement libyen expose les intentions de la Turquie en matière d'expansion stratégique, car l'accord fournit aux Turcs une couverture pour une intervention militaire illégale dans un autre pays arabe.

Le protocole d'accord entre le président Erdogan et al-Sarraj, qui comprend un soutien militaire turc aux milices affiliées au gouvernement de l’accord national dans son conflit avec l'armée nationale libyenne, constitue une violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies interdisant les exportations d'armes vers les parties à la crise en Libye, et ce protocole d'accord confirme que l'entrée de la Turquie dans la ligne de la crise en Libye d'une manière publique et flagrante signifie sa volonté de brouiller les cartes de la crise libyenne et d’utiliser ces relations dans la lutte contre plusieurs pays de la région, en particulier l'Égypte et la Grèce, surtout pour ce qui est de la question du gaz de la Méditerranée orientale.

Ce qui est certain, c'est que la tentative du président Erdogan de légitimer l'approvisionnement en armes des milices du gouvernement d'Al-Sarraj face à l'armée nationale libyenne dirigée par Khalifa Haftar sape tout effort international visant à régler politiquement la crise en Libye. Il y a des tentatives internationales pour préparer le terrain pour la réunion internationale sur les questions du règlement libyen à Berlin, qui doit se tenir à la fin de cette année.

La Turquie cherche également à trouver des cartes de contre-pression sur la question du gaz de la Méditerranée orientale, considérant que l'accord signé par le gouvernement d’Al Sarraj est le deuxième en Méditerranée qu'Ankara a signé, après un accord similaire avec « la Chypre du nord turque », qui est une tentative désespérée de trouver un équivalent objectif à 3 accords de démarcation des frontières marines en Méditerranée orientale, qui ont été tenus entre Chypre, le Liban, l'Égypte et Israël, et la Turquie a donc recouru à la signature d'accords incomplets et illégaux, rien que pour essayer d'améliorer sa position de négociation, fabriquer une crise, chercher à brouiller les cartes et confondre la situation dans le dossier du gaz de la Méditerranée orientale.

La vérité est que le « Sultan » Erdogan traverse une véritable crise et essaie d’atteindre une réussite dans les dossiers de la politique étrangère turque, qui ces dernières années est passée de « zéro problème » à l'un des deux côtés de la crise et des problèmes dans la région du Moyen-Orient en dehors du régime iranien. Les politiques d’Erdogan ont réussi avec distinction à miner tous les succès de l'époque au cours de laquelle l'ancien ingénieur turc en politique étrangère Davutoglu a géré les relations régionales et internationales de son pays, et ont gaspillé tous les succès de l'incursion turque par le biais du soft power dans l'environnement arabe et islamique, après avoir eu recours à des interventions militaires et à une alliance avec des organisations terroristes, notamment « les Frères musulmans », faisant d’'Erdogan un modèle de réussite dans la transformation du succès en échec et dans le gaspillage des succès et des réalisations !

C'est la nostalgie politique dont souffrent Erdogan et les mollahs !!