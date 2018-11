La Nouvelle Europe

En faisant litière du principe d’égalité entre les Etats membres sur lequel la construction de l’UE s’est faite – qui donne un pouvoir réel aux plus petits Etats –, on peut tracer un autre schéma en constituant un noyau dur avec les Etats européens ayant une population d’au moins 50 millions de citoyens. Seuls le Royaume Uni, l’Angleterre, la France, l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne et la Pologne constituent cette liste. Soit 7 Etats, en oubliant le Brexit, cet accident de l’histoire, d’autant que les nouvelles règles de fonctionnement proposées ici répondent aux attentes des britanniques.

Chacun de ces pays a des relations privilégiées avec certains autres : par exemple la France est proche de l’Allemagne par l’Alsace Lorraine, de l’Italie par le Midi méditerranéen, de l’Espagne à l’Est et l’Ouest de la chaîne des Pyrénées, du Royaume Uni par le Nord, la Normandie et la Bretagne… mais distante de la Pologne. Les Allemands, Italiens, Britanniques, Polonais, Espagnols peuvent faire le même exercice, apparaissent alors des liens naturels, des espaces d’échanges privilégiés, des cultures mêlées, etc. L’Allemagne est proche de l’Italie, de la France, de la Pologne, et de l’Angleterre, alors que l’Espagne l’est plutôt de la France et de l’Italie ; l’Angleterre l’est de la France et l’Allemagne mais est aussi le pivot de l’Europe vers l’Amérique du Nord – alors que l’Espagne l’est pour l’Amérique du Sud – et le Commonwealth ; l’Italie l’est à la France et l’Allemagne mais ouverte vers les pays du Sud, comme la Pologne vers la Russie et les pays de l’Est avec un lien particulier avec l’Allemagne.

L’Union de ces Etats – dont l’objectif est à terme de constituer une Fédération – ne serait plus le job de Sisyphe, mais irait de soi, les tensions et obstacles étant surmontables par 7 pays de même importance, alors qu’ils ne le sont pas à 28 (ou 27), le blocage pouvant venir de n’importe quel petit Etat pour des raisons circonstancielles (électorales, commerciales, culturelles et autres). Les deux piliers constitutifs d’une Fédération (exemple du Canada) – la monnaie et la défense – pourraient être construits en une génération en bénéficiant des acquis de l’UE actuelle, sans tomber dans le vertige technocratique et réglementaire. La démocratie remise à sa juste place avec des Institutions aux noms et attributions reconnus par tous les citoyens de ces pays : Parlement, Gouvernement, Présidence, Premier ministres, Ministres etc. (exit commission, commissaires, multiples présidences, règles de subsidiarité, de vote, Schengen etc.). Cette Europe-là aura donc deux niveaux de frontière, celle naturelles de chaque pays, et celle de l’Ensemble sans obligation d’imposer cette dernière aux autres. Une Nouvelle Europe qui ne serait plus un Club de technocrates mais un bloc politique de taille comparable en termes de population et de PIB aux Etats-Unis. La Cour de justice européenne prendrait donc tout son sens et sa légitimité comme la Banque centrale qui ne serait plus cet Ovni dont l’indépendance est tout sauf démocratique.

Que feront alors des pays comme la Belgique, le Danemark, la Hollande, l’Autriche, la Grèce, la Hongrie etc., et tous les plus petits pays comme Malte ou le Luxembourg ? Sans citer Monaco ou San Marin et le Lichtenstein… A eux de trouver des accords avec leurs grands voisins pour bénéficier des règlements, normes etc., ces accords excluant bien évidemment leur participation aux institutions et décisions de la « Nouvelle Europe ». Ce n’est pas pour autant : « business first ! », mais bien la réunion des conditions pour bâtir une « union politique » souveraine, forte financièrement et militairement, qui s’appuie sur un système de production capitaliste de biens et services qui ne peut résulter que d’une volonté commune traduite dans une large et incontestable expression démocratique. La répartition de la richesse produite doit être juste pour assurer à la fois la pérennité du système capitaliste par des retours sur investissements appropriés et un niveau de vie des citoyens élevés bénéficiant de services publics de qualité. La finalité est donc sociale et les politiques doivent veiller à ne pas laisser croître une concentration des patrimoines et revenus sur un faible pourcentage de la population (comme actuellement sur le1% de la population).

L’Europe ne serait plus liée à la relation franco-allemande mais le résultat de relations multilatérales entre ces 7 Etats. Sans être naïf de penser que tout sera pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais les conflits d’intérêt, économiques et politiques s’inscriront dans un cadre démocratique où les institutions joueront pleinement leurs rôles : gouvernement issu d’une majorité parlementaire, référendum en dernier recours.

L’idéologie n’a pas sa place dans la définition du cadre institutionnelle et des principes de cette « Nouvelle Union », comme par exemple de lier la circulation des personnes à celle des biens, des capitaux et des services, à l’origine du fâcheux Brexit ! Chaque Etat conserve une grande liberté, et peut n’adhérer qu’à la libre circulation des capitaux par exemple en excluant celle des personnes ou des biens et services. Des choix démocratiques enfin reconnus et appliqués ! Une circulation maîtrisée au sein de la « Nouvelle Europe » de ce qui fait la richesse des Nations en excluant le principe des frontières ouvertes comme cela é été mis en place sous l’égide de l’OMC au nom de bénéfices futures sans tenir compte des conséquences négatives dans l’immédiat. La convergence des pratiques devra se faire naturellement en fonction de l’avancée fédérative et des négociations bi et multi latérales. Il faut donner du temps au temps : pragmatisme et intérêt de chaque membre bien compris et négocié. Adam Smith plutôt que Jésus ; Mrs Thatcher plutôt que Jacques Delors.

Utopique ? L’utopie a été de faire ce que l’on a fait à 28 : le constat est sans appel : pas de frontière pour protéger l’UE se traduisant pas l’envahissement de produits à bas prix et une immigration incontrôlable ; casse sociale à une hauteur jamais atteinte ; et « exit » impossible d’une Union ni faite ni à faire – le comble technocratique : « vous n’avez aucune raison de rester mais vous ne pouvez sortir », c’est du meilleur Kafka ! Qui tireront les premiers ? Pas Bruxelles qui est vent debout contre tout ce qui peut rogner son pouvoir, comme toute technocratie.