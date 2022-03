La nouvelle idéologie : il faut se priver !

Si le pic de production de pétrole a bien été atteint en 2018, alors les restrictions et les privations ne sont pas le fruit d’une idéologie mais bien les manifestations de contraintes bien réels.

Il n’est pas bon pour le business de dire que la production et la consommation vont baisser parce qu’il n’est plus possible de croitre, donc il faut se saisir ou créer des évènements fâcheux et les amplifier médiatiquement afin de justifier les interdits sans éveiller les soupçons et de faire perdurer la machine à sous et la distribution des cadeaux dans les secteurs financièrement profitable en sacrifiant l’économie réelle.