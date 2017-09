La Nouvelle Tour Montparnasse, Contre-projet

J’ai toujours aimé la Tour Montparnasse, depuis ses premières années jusqu’à aujourd’hui, même démodée par les réalisations et les audaces techniques faites de par le monde. Elle est là, en effet bien seule sur cette place sur laquelle vient buter la rue de Rennes, fermée par la gare Montparnasse. Rien de comparable n’a été construit dans ce quartier qui évolue à son rythme en conservant des repères d’une ambiance passée en toile de fond, comme parfois un décor de cinéma. Pendant cette première vie de 45 ans elle a été démolie par la critique, ostracisée, ridiculisée… mais elle a résisté, encore debout pour envisager une deuxième vie. Ceux qui voulaient la démolir pour de bon ont perdu, savaient-ils qu’il est parfois plus difficile de démolir que de construire ? Et l’objet qui nous est présenté, respectant sa ligne – c’est-à-dire cette symétrie de deux arcs terminés par deux dièdres – est beau comme un camion ! Beaucoup de transparence, du verre pour remplacer les panneaux marron bouse de vache, de la technique partout avec comme cerise sur le toit ce nouveau toit débordant qui en fera un signal fort dans l’espace. Spécialistes des lumières urbaines, préparez-vous ! Les parois sont traitées avec des ruptures pour éviter ces courants d’air verticaux qui créent beaucoup de désagrément au sol, renforçant ainsi l’effet du toit, et ceux qui ont connu les « tornades » qu’il y avait au pied des Twins Towers à New York les jours de petite brise seront sensibles à ce choix. L’insertion de la Tour dans l’espace urbain pour donner aux piétons le maximum de confort et de sécurité est une priorité. Beaucoup de réalisations passées, notamment celles faites sur dalle, ont ignoré cette contrainte, l’esthétique ayant la priorité sur des considérations purement fonctionnelles d’environnement. On va supposer que tout est fait pour la mise en œuvre des techniques d’isolation thermique, phonique, etc., des économies d’énergie et de la production d’énergie renouvelable, etc.

Bravo donc pour ce projet résultat d’un concours ouvert. Mais est-ce bien tout ? Une autre question se pose depuis que l’on a vu, un 11 septembre à New York, des mouchoirs s’agiter par des fenêtres ouvertes au-dessus des zones d’impact des avions ; ces gens-là étaient condamnés car ils ne pouvaient ni prendre les ascenseurs ni les escaliers ; aller les chercher avec des hélicoptères était impossible ! Mais on construit comme si l’attaque du 11 septembre n’avait pas eu lieu… L’évacuation des personnes au-dessus d’un point critique résultant d’un sinistre majeur n’a encore jamais été prise en compte par les maîtres d’ouvrage, les urbanistes et les architectes, que ce soit en Europe, aux Etats-Unis, en Chine et ailleurs. Elle ne l’est pas davantage dans ce projet parisien. Pourquoi ne pas avoir profité de ce projet de refonte de la Tour pour en construire deux ou trois à ses côtés… en les reliant ? Seule solution pour répondre à cette exigence d’évacuation : faire des blocs de deux ou de trois Tours reliées à différents niveaux par des passerelles. Les personnes bloquées dans une Tour passent dans une autre pour retrouver des issues de secours accessibles. Sinon… elles sont condamnées à bruler vives ! J’imagine alors cette place parisienne avec ces trois Tours se répondant les unes les autres pour constituer un ensemble original, un geste architectural fort… dont pourrait s’enorgueillir les élus. Original ? pas tout à fait car on pense bien sûr aux Tours jumelles Petronas de Kuala Lumpur en Malaisie, conçues par l’argentin Cesar Pelli et inaugurées en 1998 : 88 étages, 452 mètres, soit deux fois la hauteur de la Tour Montparnasse ! Mais on ne fait pas un concours de hauteur… mais de créativité !