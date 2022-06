La NUPES est tout sauf une opposition

Pour l’instant, la NUPES est un Objet Gauchisant Non Identifié – dirigé par un leader virtuel, J.-L. Mélenchon, même pas membre de l’Assemblée nationale – qui voltige au-dessus des bobos parisiens en jouant la comédie des gentils extraterrestres qui vont sauver la France, à la fois contre elle-même et contre Jupiter. Mais ne vous y trompez point ! Encore quelques jours et la soucoupe volante va rentrer au bercail, autrement à l’écurie élyséenne.

Parlons d’abord un peu du gros parti présidentiel, appelé aujourd’hui « Renaissance », rebaptisé « Ensemble ! Majorité présidentielle » le temps d’une législative, autrefois « La République En Marche ».

Les Français, j’espère, n’ont pas oublié que ce « parti » – qui dissimule une coalition que je qualifierais d’extrême centre – est en réalité un avatar du bon vieil UMPS. Du reste, l’UMPS est lui-même issu de l’ancestrale « bande des quatre », autrement dit l’alliance UDF-RPR-PS-PC pour avaliser le mondialisme libéral-libertaire. Et qu’est-ce que le mondialisme libéral-libertaire ? C’est la réduction en esclavage des classes moyennes locales au profit des prédateurs d’en haut (l’oligarchie capitaliste transnationale) et des prédateurs d’en bas (la racaille anomique).

Ainsi, durant son premier quinquennat, Macron a savamment concocté sa petite cuisine mondialiste en mélangeant allègrement les opportunistes socialistes et ceux de Les Républicain, le tout formant une jolie salade qu’à notre époque, on appelle un « gouvernement ». Je ne parle même pas des écologistes et des centristes, d’origine ou par ralliement, tellement proches des positions socialistes qu’on n’arrive plus en France à distinguer le rose de l’orange ou du vert, et même avec la meilleure vue.

Comme de bien entendu, durant la première législature, socialistes, « Républicains » et d’autres ont continué à jouer (plus ou moins) la comédie de l’opposition… C’est facile de se donner le beau rôle en défendant la veuve et l’orphelin ! D’autant plus facile qu’on peut s’opposer à tout ce qu’on veut face à un parti présidentiel qui jouit de la majorité absolue. Il suffit ensuite de se draper dans la dignité frileuse des minorités politiques non écoutées. Comédie d’autant plus immonde que les petits copains de ces mêmes partis étaient aux manettes, en plein gouvernement.

Aujourd’hui, en réalité, la situation est sensiblement la même. Macron sait qu’il aura toujours l’appui d’une bonne partie de la droite et de la gauche pour voter les textes qui l’intéressent. Il bénéficiera toujours d’une majorité absolue, certes virtuelle, mais prête à s’actualiser en cas de besoin. On est simplement passé de la majorité absolue manifeste à la majorité absolue implicite.

Ce qui signifie qu’au sein de la NUPES, il y en a déjà une bonne partie qui ne sont pas dans l’opposition, et qui, du reste, n’y ont jamais vraiment été. Qu’est-ce qui oppose, idéologiquement, un macroniste, un écolo-bobo, un socialiste actuellement ? Rien, ou presque rien. La NUPES est un décor de comédie, un bricolage pour une farce de mauvais goût.

Du reste, le lendemain de l’élection, Mélenchon appelait à la formation d’un groupe NUPES unique, une sorte de mastodonte oppositionnel qui aurait été capable de terrasser la macronarchie. Tout juste si on ne ressortait pas les chants des sans-culottes ! Mais, dès le lendemain, les socialistes ont manifesté leur volonté de faire bande à part. Autrement dit, on est NUPES quand cela arrange.

Alors, me direz-vous, et surtout si vous êtes naïfs, il reste la gauche radicale, la vraie opposition, la gentille réelle opposition radicale de gauche, pas du tout comme ces méchants fachos extrémistes du RN qui sentent mauvais de la bouche !

Mais qu’est-ce qui différencie la gauche radicale de la gauche macron-compatible ? Rien. Sauf la retraite à 60 ans et le pouvoir d’achat. Mais, ça tombe mal, sur les retraites et le pouvoir d’achat, le RN a les mêmes positions. LFI n’a donc pas le monopole de l’opposition sur ces dossiers.

Par contre, sur la sécurité et sur l’immigration, LFI et le RN ont des positions opposées. Mais, curieusement, sur l’immigration et la sécurité, les positions de LFI et de Macron sont à peu près équivalentes. Disons que LFI est encore plus indifférente que LaREM aux questions sécuritaires et à la solidité des frontières.

D’ailleurs, souvenez-vous avec quelle belle unanimité macronistes et nupésistes se sont entendus comme larrons en foire dans les consignes de vote au second tour ! Tous contre les nationaux, les affreux vilains pas beaux qui ne font point partie de la « République » !

Le seul événement vraiment inattendu dans cette élection, c’est la percée historique du RN qui a surpris à peu près tout le monde.

Mais, pour le reste, rien de bien nouveau sous le soleil. Nous avons eu l’UMPS. Nous avions eu, au XXe siècle, la « bande des quatre ». Nous aurons désormais la NU-PS-LR-Ensemble, c’est le cas de le dire. Avec une pareille renaissance, la France est sauvée !