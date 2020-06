La paix n’est pas une utopie

Quand les humains comprendront qu’ils naissent humains et non juifs, musulmans, chrétiens ou autres. Que la couleur de leur peau n’a rien à voir avec leur conscience, alors peut être qu’ils laisseront de côté leurs croyances, leurs couleurs, leurs genres et se focaliseront sur ce qui fait la vraie joie de vivre en paix et en harmonie avec sa propre personne ainsi qu’avec les autres. Il ne sert à rien qu’un chirurgien israélien soigne un enfant palestinien pour qu’un soldat le tue ensuite parce qu’il réclame son droit à vivre sur la terre de ses ancêtres en toute liberté. Les juifs prétendent qu’ils sont le peuple élu de Dieu, les musulmans se disent la meilleur Ouma que la terre a connu, les chrétiens qu’ils leur suffit de reconnaître que Jésus est le fils de Dieu et tous leurs crimes seront effacés et ainsi entrer dans le royaume de Dieu. Le malheur c’est que les humains versent leur sang au nom de ce Dieu sans se demander comment cela est ce possible et dans quel but ?. Eh bien, les humains qui possèdent toujours un peu de sens et de logique doivent revoir leurs croyances. La vérité est dure à avaler, mais quand on souffre on peut même avaler un poison. Parfois la vérité est cachée pour faire un bien, mais cela s’avère après coup, un mal plus qu’un bien. Aussi la lutte entre le mal et le bien ressemble à la lumière du jour et les ténèbres de la nuit qui se chevauchent infiniment. La question est : Que veux tu être ?. Un rayon de lumière ou une ombre fuyante.