La pédocriminalité en France, hier et aujourd’hui

En avril 2021, une nouvelle loi contre la pédophilie et l'inceste est entrée en vigueur en France.

Il s'agit de combler un vide juridique devenu inacceptable à la lumière de nombreuses plaintes pour abus. En fait, le ministère de l'Intérieur a fourni l'année dernière les chiffres de la criminalité pédophile et il est apparu que les chiffres du phénomène sont impressionnants et en croissance constante.

C'est d'actualité ces jours-ci que la Commission reconnaissance et réparation (CRR) a proposé ici une médiation entre les victimes de pédocriminalité dans les instituts catholiques et ces derniers, a établi un barème de réparations. Celui-ci s'échelonne sur sept niveaux, allant de 5 000 euros minimum à 60 000 euros, pour indemniser la victime du préjudice subi.

La loi de 2021 qui condamne en France comme des violences sexuelles (et non plus seulement des abus) les relations avec des enfants de moins de 15 ans, a été à juste titre saluée comme une expression de civilité.

Mais n'oublions pas qu'il y a cinquante ans le climat était bien différent. En effet, en 1977 en France est sorti le « Manifeste pour la défense de la pédophilie », qui a été signé par l'élite de la culture française, notamment à gauche. Parmi les signataires figuraient : Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Michel Foucault, André Glucksman, Jacques Derrida, Félix Guattari, Jack Lang, Bernard Kouchner et d'autres. Publié dans Libération, le texte défendait la liberté sexuelle des adolescents, mais il ne prenait certainement pas en compte la fragilité psychologique d'un mineur.

Il est inévitable de comprendre l'histoire du passé pour voir quels progrès ont été accomplis et observer la transformation de la morale au fil du temps, selon les contingences historiques.

A ce jour, dans le code pénal français, la différence entre abus et violence est la suivante : l'abus sexuel est un « fait commis par un adulte, pratiqué sans violence, contrainte, menace ou surprise sur une personne âgée de moins de 15 ans ». La violence sexuelle implique "la violence, la coercition, la menace ou la surprise" et un acte de pénétration. En l'absence de pénétration, on parle seulement d'"agression sexuelle".

La nouvelle loi prévoit de porter ce seuil à 18 ans en cas d'inceste. Il contient également une clause, appelée "Roméo et Juliette", qui établit que les relations sexuelles entre un enfant de moins de 15 ans et un adulte ne sont autorisées que si l'adulte n'a pas plus de cinq ans de plus que l'enfant. La clause ne s'applique pas dans le cas où le mineur a subi une agression sexuelle.

Ergo, hier comme aujourd'hui, l'âge du consentement en France était (et est) de quinze ans.

Lorsque Simone de Beauvoir a été bannie à vie de l'enseignement public, elle avait 35 ans et avait été dénoncée par les parents d'un de ses élèves avec qui elle avait eu une liaison. À l'époque, l'étudiante avait 17 ans et elle en avait 30 et Beauvoir n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale pour ce qui précède. On sait aussi que la mère de la pensée féministe (auteur du Second Sexe, un livre que j'ai cherché il y a des années dans une bibliothèque piémontaise et qu'il leur a fallu plusieurs jours pour le trouver dans les recoins reculés du bâtiment, puisque personne semblait intéressée par ses lectures), était une femme à la personnalité tordue, qui "testait" les jeunes femmes avec qui elle entretenait des relations en profitant de son charisme et de son autorité de femme austère, pour ensuite les transmettre à Sartre, son partenaire de vie et trahison mutuelle. Il y a un article intéressant d'Elena Guicciardi dans Repubblica, dont nous mentionnons quelques parties. Sans rien enlever à ce que les deux intellectuels représentaient pour la culture mondiale : « Brisant cinquante ans de silence, l'auteure (Bianca Lamblin, auteure du livre Mémoires d'une jeune fille dérangée, ndlr), qui déclare agir « ne par désir de vengeance », mais pour rétablir la vérité, elle affirme avoir été victime en tant que mineure « des pulsions doniovannesques » de Sartre et de la « protection ambivalente et louche » de Beauvoir, accusant accusant ce dernière d'avoir joué le rôle d'intermédiaire pour fournir à son compagnon de la "viande fraîche", c'est-à-dire des jeunes filles qu'elle aurait "goûtées" avant de les lui donner.

Jusque-là, Bianca n'a pas rencontré Sartre. C'est Simone qui lui proposera de le rencontrer dans un café pour lui poser certaines questions philosophiques. (...) “Un jour, il la traîne dans un hôtel, le même hôtel où se trouve le Castor, déterminé à "consommer". Pour la fille encore vierge, qui ne s'est jamais montrée nue devant un homme, ce sera une expérience traumatisante. La laideur de Sartre et son manque de sensibilité amoureuse - aucun transport, aucun geste spontané - la paralysent (...). Bianca restera frigide pendant toute la durée de leur brève relation. « Le mélange de brutalité, de grossièreté, de froideur physique, de pédanterie et de grossièreté de Sartre », déclarera-t-elle cinquante ans plus tard, « a longtemps inhibé en moi toute possibilité de satisfaction sexuelle normale ». A tel point qu'il devra aller voir Lacan pour l'analyser".

Un autre article de Giulia De Baudi est encore plus sévère à l'égard de « ces individus opaques qui sont considérés comme des maîtres à penser hors pair ».

Sur Linkiesta, vous trouverez donc un autre article signé par Barbara Costa (Sartre et de Beauvoir ? un couple de "dévoreurs" de mineurs).

« Les biographies lascives qui les veulent avides de parties à trois avec les amants adolescents de Simone, qui passent par le lit de Sartre pour perdre leur virginité, correspondent à la vérité. "Envoûtées et ensorcelées à la fois, nous nous sommes aimées d'un amour circulaire" qui avec l'élève Olga a duré deux ans, avec Wanda un peu plus longtemps ».

C'est donc ça. D'autres personnalités du monde culturel ont également eu leurs vices, et le cas le plus récent de Roman Polański fait figure de référence.

Sans oublier le livre-dénonciation de Vanessa Springora, Le consentement, qui a révélé sa relation de 14 ans avec l'écrivain Gabriel Matzneff, alors âgé de 50 ans et descendant de nobles russes, qui a été suivie d'une enquête du parquet de Paris. En 1974, dans son roman à succès Les moins de seize ans, Matzneff lui-même écrivait : « Quand on a tenu dans ses bras, embrassé, caressé, possédé un garçon de 13 ans ou une fille de 15 ans, tout le reste ne peut que sembler insipide, lourd, insipide ».

La loi votée en 2021 à l'unanimité par le Sénat et l'Assemblée nationale est le résultat d'un débat intense sur la question des abus sexuels sur les enfants. Le débat est né du livre de Camille Kouchner, qui avait accusé son beau-père, Olivier Duhamel, homme politique et ancien membre du Parlement européen, d'avoir violé son frère jumeau. Le célèbre politologue, directeur de l'Institut d'études politiques de Paris (Sciences Po), avait démissionné suite à cette accusation.