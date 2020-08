La Peine de Mort est réservée aux innocents

La peine de mort, officiellement supprimée, s'applique en fait quotidiennement au détriment de malheureuses victimes innocentes, sacrifiées par nos sociétés, irresponsables et laxistes, sur l'autel des droits individuels et du droit à la rédemption de criminels endurcis et récidivistes.

Je ne peux résister à vous faire part de mon indignation devant l’irresponsabilité et le laxisme criminel dont font preuve, sans réagir, depuis de trop nombreuses années, les milieux politiques, médiatiques, intellectuels et les membres des appareils judiciaires dans nos divers pays européens, en laissant aux criminels récidivistes une possibilité de rédemption, au prix de la sécurité et de la vie de nos concitoyens.

On a ainsi abouti à la situation aberrante où les citoyens normaux ne sont plus protégés par l’Etat et où la peine de mort, supprimée à l’initiative des grands penseurs intellectuels humanistes ( type Badinter ) a été abolie sauf qu’elle est désormais infligée impunément et quotidiennement à des victimes innocentes par des criminels dangereux et endurcis, souvent récidivistes.

A cet égard, l’exemple tout récent d’un meurtrier multi-récidiviste fait frémir.

Ce meurtrier d’une adolescente avait déjà violé 9 personnes. Condamné à 18 ans de réclusion criminelle, il avait été libéré au bout de 11 ans.

Le procureur, plein de sollicitude pour ses collègues responsables de ce dossier et le criminel déclare que :

- ‘’ le criminel présentait un profil lisse qui indiquait une forme de stabilisation’’,

-‘’ la victime qui passait par là a eu le malheur de lui plaire ‘’ ,

‘’ le criminel a exprimé une forme de regret , c’est quelqu’un qui s’interroge un peu sur lui-même ‘’.

Pas même un mot de regret pour la jeune victime ( qui a eu le malheur de lui plaire ) ni pour ses parents !

Que dire devant autant d’inconscience, d’inhumanité et de stupidité.

Pour moi, dans ce dossier, il est clair que :

- cet homme n’aurait jamais dû être relâché avant le terme de sa condamnation,

- il aurait dû porter à vie un bracelet informatisé permettant de suivre tous ses faits et gestes,

-il devrait désormais être enfermé en prison jusqu’à sa mort sans aucune possibilité de libération,

-les personnes qui ont décidé de raccourcir sa peine et de le libérer après 11 ans devraient recevoir une sanction administrative lourde,

-le thérapeute qui le suivait et qui n’a pas constaté de danger nouveau lors de leurs entretiens devrait être rayé de la liste des personnes habilitées à suivre les dossiers des personnes potentiellement dangereuses.

En effet, dans ce genre de cas, je considère que la première responsabilité de l’Etat et de ses agents est de protéger la société des individus dangereux.

Les droits individuels des criminels doivent être entièrement subordonnés au droit de la collectivité de vivre en sécurité. Il ne s’agit pas de vengeance mais de bon sens.

On ne laisse pas les tigres déambuler en liberté dans les villes sous prétexte qu’ils ne sont pas responsables de leurs actes et pulsions et il doit en être de même pour les criminels dangereux.

Je vous laisse mesurer vous-même l’étendue de l’énormité de cette affaire en lisant les extraits de l’article de l’AFP.

‘’Source AFP, Mis à jour le 29/08/20

Un homme de 45 ans, déjà condamné pour 12 viols et tentatives, a avoué le viol et le meurtre d'une adolescente de 15 ans le 20 août à Nant es .

"Quand vous avez un drame pareil, c'est un échec pour tout le monde", a déclaré le procureur adjoint de Nantes, Yvon Ollivier, au cours d'une conférence de presse.

Le suspect François V., chef d'équipe dans une briqueterie, traîne derrière lui un lourd casier judiciaire. En décembre 2005, ce Poitevin d'origine, alors directeur de site industriel, avait été condamné aux assises à 18 ans de réclusion criminelle pour neuf viols, trois tentatives et une agression sexuelle commis dans la Vienne, en Charente-Maritime et en Charente entre 2001 et 2003.

Libéré en 2016, il avait retrouvé du travail, avait déménagé et "Il avait même trouvé une compagne. On a pu penser à une forme de stabilisation", a précisé M. Ollivier.

"Dans ce dossier, on a affaire à quelqu'un qui présentait une figure tout à fait lisse", a insisté le magistrat"Il voyait une fois tous les deux mois un psychothérapeute", a-t-il précisé.

Et pourtant, quand François V. vient à Nantes, rue Adolphe-Moitié, le 20 août dernier, c'est bien dans le but de passer à l'acte, a-t-il reconnu en garde à vue.

"La victime passait par là, elle a eu le malheur de lui plaire", a dit le magistrat.

Violée, l'adolescente a ensuite été étranglée avec un câble. "Il s'agissait de l'empêcher de crier", a dit le magistrat.

Puis, l'homme asperge sa victime d'eau de javel et met le feu à l'appartement. Ce sont les pompiers, appelés pour un incendie, qui découvriront son corps.

Le parquet de Nantes, a ouvert une information judiciaire pour homicide volontaire suivi d'un autre crime en récidive, viol en récidive et destruction volontaire par incendie en récidive.