La peste va-t-elle réveiller des rats d’Albert Camus ?

Le jour est venu où, pour le malheur et l'enseignement des hommes, la peste a réveillé ses rats. Il nous faut éviter la contagion et craindre que la peste islamiste ne fasse proliférer la peste brune. Il y a aussi des combats sociaux à mener pour éviter d’autres guerres et clore celles qui menacent l’humanité.

« Écoutant, en effet, les cris d'allégresse qui montaient de la ville, Rieux se souvenait que cette allégresse était toujours menacée. Car il savait ce que cette foule en joie ignorait, et qu'on peut lire dans les livres, que le bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais, qu'il peut rester pendant des dizaines d'années endormi dans les meubles et le linge, qu'il attend patiemment dans les chambres, les caves, les malles, les mouchoirs et les paperasses, et que, peut-être, le jour viendrait où, pour le malheur et l'enseignement des hommes, la peste réveillerait ses rats et les enverrait mourir dans une cité heureuse ». (La peste, Albert Camus)

L’excipit du roman d’Albert Camus est toujours vrai. Des innocents sont tués par des individus qui se font les instruments d’une idéologie érigeant la haine comme foi. Ces néo-fascistes se livrent à l’exaltation de la grandeur religieuse, la supériorité d’une cause adoubée par un Dieu qu’ils s’inventent, un idéal cauchemardesque. Chez eux la violence remplace l’intelligence et leur étendard noir est la mort. Ces individus répondent à des appels aux meurtres, la bave à la bouche. Ils sont en général des criminels qui menacent la terre entière, grisés par un faux sentiment de puissance. Ils n’ont aucun respect pour la vie, y compris la leur. En novembre 2015, j’ai écrit à chaud quelques mots rageurs sous l’emprise de la colère, avant qu’elle ne devienne une colère froide. « Nous sommes en guerre » répètent nos hommes politiques. Rappelons que des êtres humains meurent dans ces pays en plus grand nombre qu’en France.. Nous devons aussi être concernés par toutes les victimes. Il n’y a pas de tri sélectif à faire entre les morts.

Les terroristes islamistes ont frappé à Paris en plus grande ampleur et en ciblant des gens du peuple. Ils ont décimé Charlie Hebdo accusé de blasphèmes et un hyper-Kasher accusé de sionisme. C’était la liberté d’expression qui était meurtrie et l’antisémitisme affiché de manière sanglante. Ils ont visé des badauds qui, après une semaine de travail, étaient venus se détendre aux terrasses des bars ou écouter un groupe rock au Bataclan. Des kamikazes se sont fait exploser aux abords du stade de France pendant un match amical entre les équipes de France et d’Allemagne. On imagine le désastre s’ils avaient pu entrer dans les tribunes du stade. Au dernier décompte, on nous a annoncé 129 morts et 352 blessés. N’oublions pas que, parmi les victimes, on dénombre des gens de diverses origines. Je pense, par exemple, à Halima, 37 ans, qui a laissé deux enfants sans mère. C’est aussi la France dans sa diversité qui a été frappée. Le sang a coulé mais aussi déjà beaucoup d’encre. Il ne s’agit pas ici d’écrire une chronique judiciaire. Il est important d’affirmer que l’Etat républicain a le devoir de faire respecter la laïcité et qu’il a pour mission de défendre le peuple contre la barbarie d’où qu’elle vienne. En temps de guerre, la constitution lui donne les pouvoirs légaux de prendre des mesures d’exception. Ces mesures ne devraient pas dépasser une durée maximale ni remettre en cause de façon durable notre démocratie. L’état d’urgence doit aussi défendre la démocratie menacée. Faire renoncer des peuples à la laïcité et à la démocratie, porter atteinte à nos libertés, c’est le but des terroristes islamistes.

Aucune indulgence n’est souhaitable contre des délinquants devenus les pires criminels. Les idéologues de leur barbarie voudraient imposer une religion dévoyée dans ce qu’elle recèle de plus moyenâgeux. Ils choisissent dans le Coran les versets les plus archaïques et ignorent celui qui qualifie l’être humain de sacré. Le Coran compte quelque 6300 versets au total, dont 300 contiennent des mots tels que « combattre » ou « tuer ». Cinq versets, en tout, sont une injonction à tuer. Dans certains passages du livre du Deutéronome, Dieu invite à tuer pour la majorité des juifs et des chrétiens. Tout dépend de la lecture des textes et de l’interprétation qui en est faite. Des grands savants comme Amin al-Khûlî, Ahmad Khalafallâh ou d’autres avaient des vues très modernes sur la question. Ils pensaient que l’islam doit être adapté à son contexte historique et qu’aucune interprétation n’est pas valable pour toutes les époques. Les fondamentalistes radicaux opèrent une relecture du Coran très éloignée de cette tradition, en voulant conduire les musulmans à une régression historique. A partir de là, le discours apologétique a pris chez eux le pas sur le discours critique, l’éclipsant complètement.

Aussi, face à la régression religieuse, tout recul devant des revendications islamistes est devenu un encouragement au djihadisme et dessert les Français musulmans républicains. Les islamistes passent du voile à la burka, de la viande Halal à la charia et de la charia au djihad., du djihad au génocide. Dénoncer le terrorisme « islamiste » en tant que tel revient à ne pas laisser le monopole des mots à l’extrême-droite, étant précisé que l’islamisme n’est pas l’Islam. Il ne s’agit pas non plus du terrorisme tel que nous l’avons connu en d’autres temps. Contrairement à ce que veut faire croire Erdogan en Turquie, le PKK ne peut être comparé à Daech. Le PKK est un mouvement revendiquant l’indépendance des Kurdes en Turquie, alors que Daech est une nébuleuse djihadiste instituée en califat dictatorial et sanguinaire avec des velléités génocidaires pour exporter sa barbarie dans le monde entier. Une lutte implacable est donc nécessaire contre cette barbarie sectaire qui défie l’humanité et fait d’un culte une inculture. Il est cependant indispensable de refuser tout amalgame avec les Français musulmans qui respectent la république et la démocratie. Pour les terroristes la violence est leur média. La haine de l’autre reste leur profonde motivation.

L’excipit du roman d’Albert Camus est aussi vrai en ce qui concerne des Etats génocidaires. L’heure est à des mesures pour la sécurité intérieure et à la préparation d’une sortie politique des conflits à réclamer au niveau international. Sur nos écrans de télévision, les experts se succèdent et les journalistes commentent en continu les guerres de plus en plus sanglantes et destructrices. Des génocides sont même en cours. Nous avons entendu quelques propos sensés mais aussi beaucoup de prévisions alarmistes. Cela ne nous fait pas oublier que des grandes puissances auront des comptes à rendre sur leur responsabilité collective dans la poursuite des génocides. On ne peut rester dans un déni coupable. On ne peut éluder les stratégies géopolitiques et économiques des uns et des autres, la complaisance envers l’Etat turc qui bombarde les Kurdes, les relations entretenues avec des émirats du golfe persique qui financent le terrorisme djihadiste et encouragent la radicalité islamiste. Actuellement les Israéliens font payer dans les ruines et le sang le pogrom dont ils ont été victimes et perpétré par le Hamas. S’apitoyer sur les victimes palestiniennes et demander un cesser le feu deviennent des pensées antisémites aux yeux des sionistes partisans de Netanyahou. La liste des peuples martyrisés s’allonge et n’est donc pas ici exhaustive. Le temps est à l’union et au soutien de tous ceux qui luttent contre la peste d’où qu’elle vienne.

Les idéologues des Islamistes savent que les actions terroristes accroissent la xénophobie et le racisme en Europe. Ils savent que ces actions favorisent la montée de l’extrême-droite et peuvent provoquer la fracture sociale entre les communautés. Le devoir de l’Etat est aussi d’empêcher toute dérive fasciste. Nous avons déjà vu que le feu couve. Des mouvements identitaires appartenant à l’extrême-droite se montrent de plus en plus pour crier des slogans haineux et pousser à l’amalgame entre Islamisme et Islam. Ils pourraient pousser au lynchage du premier quidam musulman qui passe à leur portée. Aussi, il est raisonnable de prendre conscience que, en grande majorité, les migrants fuient la guerre et la mort. Beaucoup de ces migrants sont morts dans un voyage incertain et d’autres meurent encore. Là encore, refusons l’amalgame et dénonçons l’instrumentalisation de la peur contre des familles en grand danger.

Nous pleurons nos morts mais pensons aussi à toutes celles et ceux qui meurent chaque jour au Proche-Orient et en Afrique, mais aussi en Europe de l'Est, en Amérique du Sud et en Asie. Ne nous trompons pas d’ennemi. Il n’est pas musulman. Il est islamiste radical et djihadiste. Il est fasciste et génocidaire. Il est la violence instituée comme dogme et la mort comme étendard. L'ennemi est la peste d'Albert Camus. Les rats peuvent être des fanatiques religieux ou non, mais aussi des fascistes ou néo-nazis dans des mouvements et des dictatures génocidaires.