La petite France des campagnes a aussi ses idéologues déconstructeurs

EN CHARENTE AUSSI... Les censeurs et les faussaires à l'oeuvre ! Le "Texte libre" est une institution à Cognac... une librairie prétendument "ouverte" dont l'objectif serait tout autant de pratiquer la démocratie participative que d'apporter la bonne parole littéraire à notre population d'exclus... sauf que ce fief bien-pensant baba-écolo-gaucho choisit délibérément de clouer le débat au niveau des poncifs néo-culturels : wokisme, racialisme, néo-féminisme, indigénisme, etc.

N'ayant jamais été "gauchistes" jusqu'à vouloir combattre la société capitaliste (ils n'ont pas ce courage !), ils sont par contre féroces quand il s'agit de censurer ceux qui pensent autrement et ils déploient tous les artifices pour joindre leurs voix aux adeptes de la "déconstruction"... Qu'Edwy Plenel fut leur dernier invité, ce faussaire intellectuel au service de l'islam, n'a rien d'étonnant.. Qu'ils me refusent à moi, écrivain local et auteur du livre "L'islam, nouveau cancer du mouvement ouvrier", l'occasion de défendre notre laïcité en danger en même temps que faire l'apport du débat politique fondamental sur la place des militants ouvriers et de la gauche laïque contre tous les obscurantismes est, somme toute, logique. Et salutaire pour eux qui veulent continuer à faire du commerce de citrouilles et de carrosses...

Après "enquête" (!) ils ont décidé de ne pas prendre en dépôt-vente mes bouquins ni me laisser passer pour assister à la conférence de Plenel. Il faut dire que je suis connu à Cognac en tant que militant opposé à toutes les dérives associatives petites-bourgeoises consistant en particulier, à travers l'ADRESSE, l'ASERC et autres montages faussement sociaux, à maintenir les pauvres et les chômeurs dans un statut de demi-esclaves à qui on refuse toute émancipation professionnelle, culturelle ou sociale... comme faisaient les bourgeois à la porte des églises en distribuant l'aumône...

Le thème de leur prochaine conférence n'étonnera pas les mauvais esprits dont je fais partie : "Nos ancêtres les migrants" ! Ce n'est pas seulement un déni de ce qu'est la généalogie de notre population, particulièrement dans la moitié Ouest de la France où on peinera à trouver dans les avis d'obsèques des noms arabo-musulmans ou africains, non, c'est aussi une volonté manifeste de "déconstruire" l'idée même de peuple celte ou gaulois et de nous faire accepter, coûte que coûte, l'africanisation et l'islamisation qui a déjà commencé à s'étendre dans la moitié Est de notre pays.

J'aimerais enfin entendre les journalistes nous exposer la vérité de la situation philosophique actuelle : "Jusqu'où les faussaires et les censeurs veulent-ils nous mener ?". Je transmets ce papier à Sud-Ouest et à la Charente libre.

Patrick LOISEAU. 7.11.2021