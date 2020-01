La petite voiture rouge qui remplace la petite pilule bleue

@L’Astronome

houla !

vous allez vous faire écharper pour vulgarité agravée, malheureux

vous n’avez pas compris !

il faut penser mais pas dire, seulement suggérer

prenez modèle sur l’auteur qui écrit :

« La dame a certainement attendu sereinement l’homme et le reste... »

Elle sous-entend que la dame a fait du tricot parce que tut ça ne l’intéresse pas ou, au contraire, qu’elles s’est fait plaisir avec un sextoy adapté à ses besoins devant les carences de son compagnon, mais, voyez-vous, il ne faut pas le dire

il faut le suggérer

sinon on est un gros patapouf lourdingue et vulgaire et on prend une baffe