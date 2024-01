La phase de l’après-Gaza

Dans les nombreux rapports des médias sur les positions des parties internationales et régionales concernant les scénarios discutés pour l’avenir de la bande de Gaza dans la phase d’après-guerre, les questions fondamentales et les incertitudes tournent autour de la question de savoir qui financera les plans de reconstruction et quelles parties seraient acceptables pour tous et pourraient participer à l’élaboration du processus de transition.

Dans ce contexte, des discussions intensives ont lieu et différentes perspectives sont présentées. Les Etats-Unis estiment que l’Autorité palestinienne pourrait jouer un rôle dans la phase d’après-guerre avec le soutien financier des Etats du Golfe. Israël, en revanche, exclut tout rôle pour l’Autorité, du moins selon des fuites dans les médias.

Le gouvernement de Benjamin Netanyahu la considère comme l’envers du mouvement Hamas, avec des différences tactiques et des objectifs communs.

Le dénominateur commun de toutes les perspectives est le désir que les Etats du Golfe financent les plans de reconstruction de la bande de Gaza. Il s’agit là d’une des questions les plus cruciales auxquelles est confronté l’ensemble de la région, puisque près de trois cent mille Palestiniens déplacés vivent sans abri dans la bande de Gaza. Au lendemain de la fin de la guerre entre Israël et le mouvement Hamas, leurs moyens de subsistance humanitaires doivent être assurés. Ce dossier est extrêmement complexe et représente un défi majeur tant sur le plan humanitaire qu’éthique.

Mais je crois que ce n’est pas le seul dossier dangereux auquel tout le monde doit faire face à ce stade. Il y a aussi le dossier de la coexistence, de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient, où un dilemme majeur se pose. Ce qui s’est passé à Gaza au cours des deux derniers mois et demi a ramené notre région au point de départ de l’hostilité entre certains Arabes et Musulmans d’une part et Israël d’autre part.

Cette question ne doit pas être négligée, c’est un dossier urgent et non négociable, car ignorer cette réalité, c’est fermer les yeux sur un environnement hostile et haineux.

Elle est susceptible de devenir un pôle d’attraction massif pour les idées extrémistes et terroristes diffusées par des organisations encore actives dans divers points chauds géographiques à l’intérieur ou à l’extérieur de la région. Le lendemain de la guerre est le jour où les organisations terroristes peuvent commencer à terminer le travail que le Hamas a commencé.

Cependant, cette question ne se limitera pas à Israël, mais englobera un large éventail de cibles impliquant à la fois les pays arabes et occidentaux.

Cela est justifié par un prétendu soutien à Israël, le silence ou ce que les partisans des groupes radicaux du Moyen-Orient appellent la trahison du peuple palestinien et le soutien à Israël. Cela signifie que nous serons très probablement confrontés à une nouvelle vague qui pourrait être encore plus grave en termes d’extrémisme et de terreur. Il s’agit d’un recul considérable pour la culture de la coexistence, de la paix et de la stabilité qui requiert toute notre attention.

Le conflit actuel tend vers le populisme, la polarisation et l’appel aux émotions, loin des calculs rationnels, de la logique et des principes stratégiques qui déterminent les intérêts des nations et des peuples. Les actions du groupe Houthi en sont un excellent exemple. Il sait très bien que mettre en péril la sécurité du commerce mondial dans la mer Rouge ne profite pas aux victimes civiles de Gaza. Au contraire, cela contribue à retourner l’opinion publique mondiale contre les Arabes et les Musulmans, et sert le récit israélien basé sur la menace à la sécurité existentielle d’Israël, l’obligeant à se défendre.

Nous sommes conscients qu’une discussion sur la culture de la paix et de la coexistence n’est pas à l’ordre du jour pour le moment. Personne ne veut de cette discussion dans le maelström de la violence et des effusions de sang à Gaza.

Mais cela ne change rien au danger de capituler face à l’atmosphère de conflit dans la région, qui aura de graves conséquences pour le monde entier, et pas seulement pour les pays et les peuples de la région. Nous sommes conscients qu’il existe un conflit profond et féroce dans notre région entre les partisans de la coexistence et de la paix, d’une part, et les partisans du conflit, de la guerre et du massacre, d’autre part.

Cependant, l’impact de la guerre de Gaza, qui changera la face de la région et du monde pour les années et les décennies à venir, ne peut être nié.

Le fait que la vie de millions de personnes dans la région soit affectée par les événements actuels et les conséquences possibles de la situation à Gaza souligne que la victoire dans la lutte contre l’extrémisme, la terreur, l’incitation et la haine est un grand défi et une lutte nécessaire pour toutes les forces modérées dans notre région. Nous n’avons pas d’autre choix que de la gagner.

Cependant, gagner cette bataille nécessite un effort concerté pour trouver une lumière au bout du tunnel où le peuple palestinien peut vivre en sécurité aux côtés du peuple israélien. Nous devons réfuter les arguments en faveur de la propagation du chaos et des troubles et retirer l’initiative des mains et de la bouche des extrémistes qui prônent la violence et le radicalisme.