La philosophie de la résilience

Ce billet tente d'apporter des réponses à "Stoïcisme en mode survie". Nous vivons dans une monde dangereux à vivre. La résilience me paraît la meilleure résistance. En psychologie, la résilience est l'aptitude d'un individu à se construire et à vivre de manière satisfaisante en dépit de circonstances traumatiques. C'est aussi la capacité d'un écosystème, d'un biotope ou d'un groupe d'individus à se rétablir après une perturbation extérieure. En physique, c'est la valeur caractérisant la résistance au choc d'un métal.

La philosophie est un champ d'exploration sans fin.

La religion a une dimension de foi reconnue, réfléchie et conservatrice.

La philosophie repose plus sur des arguments rationnels qui évoluent en permanence dans l'histoire.

Le stoïcisme tourné vers le passé en résistant à la modernité et du progrès futur, finit toujours par ne plus rien oser. En constatant cela, je suis allé consulter à la bibliothèque ce qu'on en disait. Je suis tombé sur deux briques de 800 pages. Vu leur importance, je les ai abandonnés pour prendre du recul.

Rechercher ce qui avait inspiré et généré les philosophies dans l'histoire grecque pour commencer l'histoire de la philosophie par ses doctrines est un bon départ. Avant la philosophie, il y avait les mythes qui proposaient une sagesse voilée, tournée vers ce qui dépasse l'entendement des hommes. Ils s'exprimaient par des images et des symboles. Les anciens grecs pensaient que les forces étaient partout présentes dans la terre, la mer, le feu et les activités humaines. Les mythes se sont transformés par l'intermédiaire de la raison contre les affabulations en donnant un sens par la sagesse jusqu'aux extrapolations utopiques.

Aristote critiquait Platon en montrant que la réalité n'est pas une position idéale.

Il y a trois axes de la pensée antique.

Athènes Rome Christianisme

Athènes et Rome avaient des idéologies philosophiques polythéistes puis est arrivé Théodose qui a tout changé en monothéisme par le christianisme.

Périclès est un stratège, orateur et homme d'État athénien vers de -495 à -429 AC. Il a été influent durant l'âge d'or d'Athènes entre les guerres médiques et la guerre du Péloponnèse, pendant lequel il crée par la ligue de Délos comme un empire athénien avant l'heure. Il est à l'origine du projet de construction de la plupart des structures encore présentes aujourd'hui comme l'Acropole et le Parthénon.

Thucydide qualifie Périclès de « premier citoyen de sa patrie » en s'illustrant dans la promotion des arts à l'origine de la réputation à Athènes comme centre éducatif et culturel du monde grec antique et en favorisant la démocratie athénienne que des critiques d'aujourd'hui qualifient de démagogie.

Les principaux courants philosophiques qui ont suivi se conforment dans l'ordre chronologique au cynisme ou scepticisme, au stoïcisme, à l'épicurisme et au néoplatonisme avec une influence l'une sur l'autre.

L'épicurisme professe que, pour éviter la souffrance, il ne faut pas l'imposer par la recherche effrénée du plaisir. Issue de l'école du Jardin, il prend naissance dans un petit jardin à Athènes. En -306 AC, Épicure pointe l'objectif existentiel principal d'atteindre le bonheur par la satisfaction des seuls désirs naturels et nécessaires. Doctrine matérialiste et atomiste qualifiée d''hédonisme raisonnée ou d'eudémonisme. Son héritage a été revendiqué par le matérialisme moderne de Marx, des matérialistes des Lumières, de Diderot ou D'Holbach, par des penseurs classiques proches des libertins, de Pierre Gassendi qui se caractérise par l'ataraxie, l'absence de troubles en prenant du recul sur les problèmes de l'existence.

Il demeure vivace jusqu'aux premiers siècles du christianisme

Le cynisme, inspiré par Antisthène est connu pour les propos et les actions spectaculaires de son disciple, Diogène de Sinope. Cette école a tenté un renversement des valeurs dominantes en enseignant la désinvolture et l'humilité aux grands et aux puissants. Radicalement matérialiste et anticonformiste, elle proposait une pratique subversive et jubilatoire de la vie en général par la philosophie en prônant la vertu et la sagesse. Ces deux qualités, on ne peut les atteindre que par la liberté comme étape nécessaire à un état vertueux mais sans être une finalité en soi. Radicale face aux conventions communément admises, elle pratiquait dans un souci constant de se rapprocher de la nature. Platon définissait Diogène de Sinope comme un Socrate devenu fou. Sa philosophie se traduit par des actes volontairement provocateurs, transgressant les fondements de la culture au point d'uriner et aboyer comme un chien ou de se masturber en public en mendiant. Le cynisme a profondément influencé le développement du stoïcisme.

Le stoïcisme de Zénon de Kition est une doctrine née en -301 AC. Elle joint la théorie de la sagesse et la physique en conciliant les thèses naturalistes à la théorie cynique de la sagesse. Elle pose les bases d'un système matérialiste, moniste et déterministe au terme d'une longue vie durant laquelle il n'a pas connu la maladie. En revenant d'une discussion dans son École, il tomba et se brisa le doigt ou le gros orteil. Concluant que son heure fut venue, il s'écria « Je viens. Pourquoi m’appelles-tu ? ». Il mourut subitement « après avoir retenu sa respiration ».

Rien avoir avec la résilience puisqu'il n'a jamais eu de coups du sort.

Le scepticisme (du grec σκεπτικός « qui examine »), aussi appelé pyrrhonisme, est la philosophie du doute de Pyrrhon compare et oppose toutes choses afin d'atteindre la tranquillité par l'ataraxique de l'âme. Rien n'est vrai ni faux, ni vrai et faux à la fois, puisque que l'idée s'oppose à elle-même. D'après Sextus Empiricus, rien n'est dogmatique. Il oppose une raison et une logique contraire, convaincante pour détruire les fausses opinions qui nous rendent malheureux en nous trompant sur la nature des choses. Pas de comparaison à faire avec l'épicurisme, puisqu'il entend rester dans l'ignorance en n'admettant rien qui soit douteux. Pas de formulation d'hypothèses en gardant toujours une porte ouverte aux réfutations. « Cet objet tel qu'il m'apparaît, a une qualité sensible mais ce n'est peut-être à mes yeux qu'une apparence ». Les épicuriens font abstraction des hasards puisque nous avons tous un destin personnel. Le destin métaphysique fait obstacle à la liberté d'action puisqu'on ne peut le changer.

Dix « arguments ou mode » pour suspendre un jugement et à l'assentiment :

« la variété des animaux » : « les différentes constitutions des organes des sens ». « les circonstances extérieures » « les positions, les distances et les lieux ». « les mélanges » « la quantité et la constitution des objets » « le relatif » « le caractère continu ou rare des rencontres » « les modes de vie, les coutumes, les lois, les croyances aux mythes et les suppositions dogmatiques ». « Les questions éthiques. »

Le scepticisme a eu une grande influence sur Michel de Montaigne (1533-1592) qui l'avait largement adopté. Descartes l'a rejeté comme un doute scandaleux.

Le néoplatonisme a pour précurseur Philon d'Alexandrie vers l'an 40, puis il se développe à Rome à partir de 232 par Ammonios Saccas, maître de Plotin et de ses élèves, Porphyre et Jamblique. Grâce à ses continuateurs comme Proclus, son école a été très influente jusqu'à l'exil de ses derniers représentants comme Damascios et Simplicios de Cilicie en 529, à la suite de la fermeture des écoles et lieux de cultes païens par l'empereur Justinien. Elle se caractérise par l'importance donnée au Premier Principe en métaphysique, et par des expériences mystiques. Son influence sur la philosophie juive, la philosophie chrétienne et la philosophie islamique, mais aussi sur des philosophes comme Hegel et Schelling.

Thalès a réformé la politique profonde en enseignant comment se diriger selon des lois discutées en commun, élaborée par Clisthène (6 siècles AC) en rendant les hommes responsables dans l'âge d'or de Périclès.

Réflexions du Miroir

Pour être franc, je me sens présent sur les cinq tableaux philosophiques de la Grèce antique en fonction des événements que je rencontre dans la vie.

Pour avoir une opinion au sujet d'une philosophie, il faut être relié personnellement à une situation qui y correspond à un moment donné et qui peut être contredite à un autre.

Dans une période intermédiaire, j'avais écrit "Le Syndrome de Eriofne" à ce sujet.

Il faut rester zen. Laisser faire et laisser dire en cherchant les complémentarités à soi chez les autres.

Je répondais prématurément au billet "Stoïcisme en mode survie" par "Ca va d'aller"

Le stoïcisme est parfois appelé « la philosophie du Portique », ou « Stoa » qui divisait la science en trois parties : la logique, la physique des sciences naturelles et l'éthique. Cette philosophie est représentée par un bâtiment couvert, fermé à l'arrière par un mur plein et ouvert en façade par une colonnade.

L'adjectif « stoïque » désigne communément un comportement traduisant une indifférence à la douleur, au plaisir, au chagrin mais aussi à la joie et là, je sors de l'adjectif.

S'extraire des événements temporels pour ne pas leur apporter d'émotions structurelles majeures en sortant de son humeur par l'humour est une gageure.

Les JO sont passés. Les choses sérieuses reprennent mais elles peuvent très bien être résolues par les mêmes résolutions aux problèmes.

Quelqu'un m'a dit un jour : "Supposons les problèmes résolus et n'en parlons plus".

C'est une solution pour temporiser l'effet de stress et dévastateur qu'un problème peut avoir de désarmant "Foutez-vous la paix". Donnez-vous des alternatives à vos problèmes. Donnez leur des priorités en dissociant ce qui est urgent de ce qui est important.

Je suis parfaitement d'accord avec la vidéo "La solitude est un super pouvoir". Elle permet de s'extraire de toutes influences souvent négativistes.

Monsieur 100.000 Volts, Gilbert Bécaud qui fut un de mes chanteurs préférés, chantait en 1969 "La solitude, ça n'existe pas".

Il suffit pour cela d'oser parler de n'importe quoi à n'importe qui dans la rue et ne pas aller sur les réseaux que l'on dit "sociaux".

Par contre, je ne suis pas d'accord avec quelques phrases comme

"La féminisation générale amenuise l'homme" Je ne suis ni phallocrate ni masculiniste.

"Quand on ne peut soumettre un grand nombre d'hommes, il ne reste plus que d'imposer des lois autoritaires à l'exemple de la Russie.". Il faut s'extraire de ce grand nombre d'hommes, des chiens de garde et on s'étonne que tout va pour le mieux. Mais de cela j'en ai parlé dans "Adieu monde de brutes, Bonjour monde d’abrutis". Ce sont aussi "De simples pistes de réflexions. Je ne m'engage dans aucune" parce que ces pistes sont glissantes.

Le magazine Psychologies ci-contre a pour thème "Provoquer sa chance" avec Zaho de Sagaran qui exprime parfaitement ses sentiments de vouloir être parfaite en ce qu'elle entreprenait et a dû assouplir ses prétentions. Il faut prendre le temps nécessaire, sans jamais brûler les étapes et sans jamais chercher à avoir raison trop tôt.

Sa chanson "La symphonie des éclairs" a brisé les tabous.

C'est elle qui a commencé la cérémonie de la clôture des JO à Paris avec la chanson "Sous le ciel de Paris".

Agir par la subjectivité plutôt que par l'objectivité pousse à rebondir par défi, par désir de sens et par la résilience après une contrariété ou un traumatisme.

"Réussir ses échecs" est une affaire de caractère relatif à une question de point de vue et par l'élargissement de son horizon à la recherche d'opportunités.

On apprend toujours plus de ses échecs que de ses réussites.

"Maîtriser ses émotions" n'est pas aussi facile qu'on pourrait l'imaginer quand on n'est pas complètement dans le coup avec les pieds dans la m...

Si alors, on parvient à en rire, on est sauvé.

Les situations comme celle racontées dans "Terreur dans l'hexagone" et "Résilience du 22 mars 2016" ont nécessité beaucoup plus de qualité de résilience aux victimes d'attentats terroristes.

« On trouve des chercheurs qui cherchent, mais on cherche surtout des chercheurs qui trouvent. » disait Charles de Gaulle.

En sachant tout cela, faudra-t-il choisir une philosophie ou les prendre toutes l'une après l'autre de manière aléatoire ?

Quand la chance ou les opportunités ne se présentent pas, ne vaut-il pas mieux chercher à être "the right man at the right place at the best moment" avec la résilience pour se réconforter de ses erreurs de jugement ?

Dans cette partie, je réponds au dernier point qui correspond à l'idée en mode survie".

Mardi, ARTE présentait un Thema "Quand le travail ne paye plus". Beaucoup de choses à dire après sa vision. Il est clair que le travail manuel est payé moins cher que le travail intellectuel. Des compétences sont demandées, mais il faut aussi s'intéresser avec opportunisme aux besoins de la société variables dans le temps de main d'œuvre. La réussite n'est pas au bout du chemin sans apporter quelque chose de personnel et d'original. Le documentaire disait que la sécurité est plus importante que la précarité des rentrées financières auxquelles on peut s'arranger. Le stress augmente dans un travail en dents de scie. Le CDI est devenu rare.

Cette semaine, on apprenait le dialogue entre deux richards : Donald Trump et Elon Musk.

La vie de Trump est connue. Celle de Musk l'est moins.

Il est peut-être génial pour les uns mais un peu trop capricieux pour d'autres.

Cela frise la folie.

Musk a-t-il des ambitions politiques ?

J'ai toujours écrit que la démocratie détient les germes de sa propre destruction.

Pour éviter de devenir esclave d'un système quelconque, il y a d'autres méthodes.

Cela s'appelle avoir plus d'intelligence que l'intelligence.

Je vais plutôt peut-être opposer les idées de Idriss Aberkane.

Woke de là

Je n'ai ni sang bleu, ni langue bleue...

Les idées sont là pour être dérangées si non on n'est pas crédible. Les petits esprits guidés pas les émotions, attaquent les gens ad hominem. Les grands esprits attaquent les idées pour les critiquer et les améliorer sans les préjuger par des convictions.

C'est le rôle essentiel de la philosophie.

La neuro-économie a été introduite dans notre présent en pensant que l'homme était rationnel. L'homo-économicus est dépassé par les événements. Rendre l'homme plus productif ne le rend pas plus heureux. Mais tout homme épanoui est toujours plus productif dans la neuro-sagesse par des échanges d'idées, par l'intelligence, la sagesse et l'éthique sans discriminer et ostraciser ceux qui n'ont pas les mêmes opinions.

L'homme est au service de la consommation, poussée par la pub et la propagande politique ou religieuse que l'on retrouve désormais sur les réseaux sociaux associés aux fakenews.

Le marketing est un outil qui a des possibilités de manipulations effectuées par un vendeur pour pousser le consommateur à acheter ce qu'il rêve et ne peut pas normalement avoir sans emprunter en grevant un autre budget parfois bien plus important et nécessaire.

"La séduction n'est qu'un jeu"

C'est toujours l'été. En 1979, Laurent Voulzy "Le Cœur grenadine". Une faute de français s'est glissée dans les paroles "une planisphère au lieu d'un planisphère" et elle n'a jamais été corrigée.





Philosopher, c'est imaginer des solutions aux problèmes. C'est aux vendeurs de les valoriser et aux clients de tester les "produits finis" et de râler quand ils n'apportaient pas de solutions.

Quand j'assistais à des réunions de "séduction", j'intervenais après les discours avec le réflexe des contre-points. On me vendait des idées politiques de gauche, j'envoyais en réponse des idées de droite et vice-versa.

Qu'ai-je retenu de mon dernier texte sur les JO ?

"Le célèbre rappeur et artiste Snoop Dogg a été partout lors de ces Jeux Olympiques. Dans les stades, sur les parcours d'équitation à Versailles. L'Américain se démultiplie. Il fait de la multi-tâche après avoir conclu un accord avec NBC pour fournir du contenu et des commentaires tout au long des Jeux. La chaîne aurait enregistré des chiffres d'audience de 35,4 millions en milieu de dimanche, soit plus du double de l'audimat des Jeux olympiques de Tokyo. Il était payé 500 000$ chaque jour. Bild a affirmé qu'il pourrait gagner jusqu'à 15 millions de dollars pendant les Jeux, avec des primes de droits TV dans son contrat. Pour y arriver, il ajoute son point de vue unique, en parlant aux athlètes, aux familles, en rencontrant des gens, embrassant les bébés pour rester politiquement correct".

Le billet "Etre opportuniste", se terminait par un Café serré de Gillermo Guiz

L'opportunisme, cela s'apprend par la mécréance de tout et par la recherche d'automatismes...

Le capitalisme de rentier se gagne ou se perd en se construisant à la sueur de ses inventions.

Je recevais ce 15 août, un mail de Ilios Kotsou de Emmergence qui disait "Dans notre société où l’action, la productivité et la performance sont constamment valorisées, cet période peut-être un moment de pause consciente, ou « ne rien faire » peut permettre à notre esprit de se ressourcer, notre corps se régénérer, notre créativité se déployer. La pression et les habitudes sont deux éléments qui favorisent rigidité et fatigue. Ne rien faire, c’est retrouver de l’espace, de la flexibilité, c’est permettre à notre esprit de vagabonder, de rêver et peut être d’envisager de nouvelles perspectives".

Quelque chose me dit que les philosophes grecques antiques ou modernes sont de joyeux drilles, bon vivants et gai lurons.

Si aujourd'hui, il faut toujours du cœur, il faut de plus en plus de cerveau et de cervelle pour tenir la route.

Allusion alias Eriofne