La piscine du fort de Brégançon pour les époux Macron

Depuis son installation au palais de l'Élysée, les polémiques ne cessent de pleuvoir sur le couple Macron. La dernière en date : l'installation de la piscine des Macron à Brégançon. Brigitte et Emmanuel Macron ne semblent guère se préoccuper de l'opinion publique et du sens du mot "modestie". Thierry Paul Valette

Les symboles polémiques s'enchainent pour les époux Macron. Il y a déjà un an, la mise en place du cabinet de Brigitte Macron avait fait grincer des dents. En effet 400 000 euros sont affectés à l'épouse du chef de l'État chaque année.

Le palais présidentiel a confirmé mercredi qu'Emmanuel et Brigitte Macron souhaitaient faire installer une piscine dans le fort de Brégançon. Il ne s'agit que d'un projet mais cela fait débat. L'argument avancé est l'objectif pour les Macron de pouvoir se baigner avec leur famille avec leurs petits-enfants tranquilement.

Mais au final c'est le fort de Brégancon qui pose question. La question serait donc de la pertinence pour l'Élysée de garder ce fort. Dans une période de moralisation et de transparence, il semble que l'utilisation de l'argent public à tout va ne soit pas une question importante. Pourtant il s'agit de l'argent des contribuables. Une question pertinente concernant cette vieille batisse militaire serait celle de son éventuelle mise en vente. L'avantage serait la création d'emploi plûtot que de servir seulement pour de rares occasions. L'État possède de nombreuses résidences secondaires. Un tri serait envisageable.

Mais reste la question du sens de la modestie, de la sobriété et de la simplicité pour le couple Macron. Ces dépenses outrageusement affichées dans un contexte ou les français doivent se serrer la ceinture est indécent. Certes le Président applique son programme. Mais la manière de gouverner n'était pas prévue et encore moins les réductions de dépenses publiques pour certains. D'ailleurs le monde associatif qui s’occupe des plus pauvres sur le terrain sent venir le coup de rabot financier. Cette image du Président des riches, le couple Macron semble l'entretenir avec un soin particulier.

Le directeur de l’Observatoire de la vie politique de la Fondation Jean-Jaurès avait estimé que si Macron incarnait des valeurs de gauche dans son discours, il marchait plus sur sa jambe droite. Mais pour nombreux de l'opposition et même dans les rangs de LREM il semble marcher sur la tête.

Interrogé à propos du projet d'installer une piscine dans la résidence présidentielle du fort de Brégançon Emmanuel Macron a botté en touche avec une forte pointe d'agacement. En effet rendre compte de dépenses qui ne concernent pas les françcais dérange le couple. D'une certaine manière de quoi les françcais se mêlent-ils à poser des questions sur l'utilisation de l'argent public...Drôle d'ironie !

Emmanuel Macro termine un mois de juin compliqué. Il y a quelques jours à peine, des élus de l'opposition au conseil municipal de Lyon ont saisi le procureur de la République pour des soupçons de "détournements de fonds publics". Selon eux, Gérard Collomb aurait utilisé les moyens de la collectivité pour aider Emmanuel Macron.

