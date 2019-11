La pivoine Kabyle

C’est ainsi que l’on a surnommé cette fleur fascinante, trouvée en haute Kabylie en Algérie ; sa dénomination provisoire en kabyle par déduction consensuelle : “Aoeooig g ifran“ ou “ Aoeooig n teriel“.

J’ai lu ça et là, “Pivoine de chine“, “fleur de l’Extrême-Orient“…, pour ma part, je ne vois pas de raison, que “ma“ pivoine ne soit pas endémique au lieu où on l’a retrouvée, en Kabylie. On fournit de plus en plus de preuves aujourd’hui, que l’Afrique est le berceau de l’humanité. Il est indéniable qu’elle soit une Kabyle pure, donc plus plausible qu’elle soit partie d’ici…

D’après les centaines de plants et de fleurs observés en amateur au Djurdjura, depuis cinquante ans ; il semblerait qu’il s’agit d’une seule et même espèce, de la pivoine arbustive.

Le nom scientifique est “Paeonia“ du grec ancien, qui serait selon la mythologie Grecque, le nom du médecin qui aurait soigné avec cette plante et fleur toxiques, médicinales, deux Dieux blessés par Hercule, dont le Dieu de la guerre. On la dit, originaires de diverses régions de l’Europe à l’Extrême-Orient, notamment de Chine, où elle est associée à la ville de Luoyang et serait le symbole de : Indiana.

Il y a 2 326 variétés de pivoines dont une très grande partie est issue de croisements effectués au Japon et en chine, (je vous rassure la notre est authentique, elle n’est pas croisée), ces espèces sont visible en juin dans un conservatoire en France, dédié à la pivoine par une passionnée.

Dès que nous l’avons observée, aux débuts de nos premières sorties en montagne et en forêt, il y a plus de cinquante ans, je me suis personnellement attaché. Auparavant, on ne l’avait jamais vu dans la vallée, ni dans les jardins ni dans les champs. Elle tient d’un mélange de la tulipe, de la rose et du coquelicot à la fois. Chaque année en mai, cette reine des fleurs, célèbre avec ses sujettes, le printemps d’altitude, pendant longtemps sans l’homme, l’admirateur jaloux, processif et destructeur … elle fleurit, à une altitude de mille quatre cents mètres en moyenne, dans la partie ubac de la montagne jusqu’à juin. On ne sait pas encore grand-chose de cette belle curiosité, pas de thèses, pas de recherches connues à son sujet à nos universités. Sa présence, en apparence incompatible en ce lieu sauvage, semble comme l’œuvre d’un artiste fou, qui se serait amusé avec ses couleurs préférées ou encore un apprenti sorcier qui souhaite apporter plus de douceur et de tendresse dans cette contrait hostile, parfois lugubre, en y introduisant une fleur mystérieuse de son jardin. Sa présence plait, sa beauté fascinante séduit, dans cet environnement rustre, elle invite au repos à ses cotés. La pivoine captive tout vos sens, elle vous envoûte et si vous fermez vos yeux un instant, elle vous transporte dans un monde enchanté, merveilleux, où tout est beauté, douceur, allégresse avec des parfums exquis et enivrants.

D’un coté, je voudrais faire découvrir cette beauté à mes compagnons et au monde entier, de l’autre coté, je souhaite cacher son habitat pour sa protection et sa préservation. Taire le nom de ce lieu magique, peut être par jalousie ? Pour être le seul à l’admirer. Être seul à découvrir son mystérieux secret impénétrable que son bouton de fleur, le percer comme un ver chanceux, avant qu’elle étale à l’aire libre ses pétales embaumés et offrir sa beauté au soleil. Si elle ne se trouvait pas dans une zone dangereuse, interdite par les militaires, j’irai sans doute seul la voir une fois l’an, l’admirer et converser, écouter avec passion ses soucis, qui m’aideraient à veiller à son bien être, que pour en connaître la cause…Ne serait-elle pas une très jolie kabyle, qui en rencontrant un génie malin habitant ces lieux, qui serait tombé amoureux fou d’elle, la métamorphise en pivoine pour la garder éternellement ? Sachant que l’espérance de vie de la pivoine est la même que l’être humain, entre 60 et 100 ans...

Pivoinement votre !

Med Tabeche le, 24/11/2011 & 10/05/2019