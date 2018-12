La plus grande armurerie du monde !

@NEMO

Même avis

Très mal fait ce poste, après avec du recul pourquoi voir Poutine forcement sous un angle négatif ?

Moi je ne le connais pas et ce n’est pas parce qu’on me dit qu’il est le diable que je vais croire celui qui me le dit.

Quand j’observe les faits, je vois surtout un gas qui fait son maximum pour son pays, idem pour Trump.

Donc sans les connaitre à première vu j’ai plutôt un opinion positif sur ces mecs, ils ont bien plus de couille que nos dirigeants.

Après ils font surement des conneries, mais pas de quoi me donner un opinion négatif pour le moment.