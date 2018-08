La polémique

La foi sans discernement est aveugle, elle n’est que croyance.

Dans les médias, les réseaux sociaux, devant la télé et jusqu’aux comptoirs de bistrots, il n’est question que de polémiques.

Et nous polémiquons..., untel a dit ceci, ce n’est pas LA vérité, écouter bien ! Moi je vais vous la dire, et il dit quoi le polémiste ? Il dit SA vérité, ses idées contre d’autres idées... mais qui s’interroge sur l’origine des idées, les nôtres, celles des autres, d’où nous viennent-elles ? Du tréfond de notre intelligence, de notre âme ou encore de notre esprit, de notre intuition ? Croyez ce que vous voulez selon vos idées, ces dernières viennent de ce que nous avons appris et oublié d’oublier, une idée n’est rien d’autre que cela, un souvenir puisé dans un savoir, arrangé, et sur cette fondation branlante, sur cette structure provisoire – car les idées vont, viennent, changent et durent le temps de qq. pensées – nous escomptons construire un système, et ce système deviendra la chose la plus importante au monde, il deviendra plus important que les êtres humains et leur environnement, que leur bien-être, que leurs aspirations, peut-être même que leurs besoins vitaux, et toutes ces idées amalgamées font une idéologie, que celle-ci soit politique, sociale, religieuse ne change rien, c’est le même mouvement, on est dans la croyance, dans l’irrationnel, il lui faut ses dirigeants, sa clientèle, ses parasites, ses thuriféraires, ses lois, ses sbires..., et l’existence est étouffée, et le bien-être tant promis est remis à plus tard, toujours plus tard, il faut d’abord organiser le système, le consolider, assurer sa pérennité, fabriquer sa légitimité, il acquiert ainsi un statut autonome, et on oublie que sa réalité n’est que celle quee nous lui donnons, il ne tient que par ses adhérents, il doit sa consistance à des idées, à du vent rien que du vent.

Aucun système n’échappe à cette dérive et à toutes les perversions concomitantes.

Et suprême corruption du système, l’idéologie parfois, souvent, par foi, devient doctrinale, carrément sacrée, intouchable et justifie ainsi le monde tel qu’il est.

Aucune idéologie quelle qu’elle soit à terme n’à été féconde et généreuse, la raison en est bien simple à saisir, les idées ne font que remplacer la réalité, chacun est enfermé dans sa prison mentale, la polémique en bétonne les murs et il est impossible de dialoguer avec un mur.

Il n’y a aucune intelligence dans ce processus, les leaders et leurs suiveurs en sont tout autant dépourvus et c’est à ces « bûches » que nous avons la stupidité de confier notre destinée.

il n’y aura jamais aucune intelligence dans ce processus, car il est impossible d’amasser de l’intelligence, pas plus que de l’amour qui ne saurait polémiquer.