La politesse c’est pas ringard

Bonjour,

excuse moi l’auteur car je n’ai vu qu’un commentaire et un autre en ouvrant la page de ton article,pas plus !.I Cela ne me laisse pas indifférent et pour cause.Mes plus grands enfants sont arrivé maintenant a la quarantaine et oui ! 40 ans. Quand ils étaient jeunes ,combien de fois ils m’ont reproché de leur avoir appris la politesse envers les personnes plus âgées.Et oui ! le pire c’est une triste réalité.Si vous comptez que cela fait au bas mot déjà 25/30ans de cela il n’y a pas de quoi se réjouir.Les vieux et oui les vieux mais a l’époque ils avaient comme case de départ la quarantaine et cela s’aggravait avec les ages .Étaient sans gênes,gueulards, profiteurs et j’en passe des meilleurs.Alors qui gueule aujourd’hui encore ces mêmes vieux ? Non, ces mêmes adultes qui sont devenus des vieux de jour en jours.qu’ils aillent donc en enfer (remarquez que je n’ai pas dit « qu’ils aillent se faire foutre » .Je fais des efforts de langage,non ?) Aujourd’hui encore c’est du même tonneau et cela passe de manière invisible tellement depuis des décennies c’est devenu une habitude. La dernière en date j’emmenais ma fille en fin de grossesse pour faire des courses.Le lieu ,loin des grandes villes ou il reste encore un fond de civilité,mais vraiment peu,il faut le dire.et bien ils ne se bouscule pas pour laisser la place a une femme enceinte et qui montre des signes de souffrances a laisser la place pour deux pacotilles.Alors avant de gueuler ;fermez là ! Je me fou de la censure et n’hésite pas a vous appeler« bandes d’encu...Alors, fermer vos grandes G ,vous devriez avoir honte et vous terrer. »Pour ma part cela serait un grand bien et pour les adeptes de la dépopulations cela ferait de la place,beaucoup de place.Triste réalité,mais s’il fallait regarder les personnes ici et présent dans l’article ,j’ai comme l’intuition qu’ils ne sont pas si jeunes que cela.Mais je conçois que se sont des trous du cul protégés du monde commun et quand ils veulent aujourd’hui voyager,ils rencontre quelques problèmes.Mais cestpasgrave !c’est une leçon de vie.Mais combien en tirerons la leçons ?