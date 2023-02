La politique américaine et la guerre à venir

Il est difficile de comprendre le récent comportement stratégique de l’Occident envers Pékin comme une provocation délibérée du dragon chinois. Je ne fais pas référence à l’objet du prétendu ballon espion chinois. Il est probable que, quelle que soit la vérité, il sera utilisé comme une nouvelle excuse pour créer un prétexte et mobiliser les alliés occidentaux contre la Chine.

Les États-Unis sont bien conscients que la Chine est maintenant en alerte et sensible au sujet de Taïwan. Néanmoins, il y a des rapports continus selon lesquels des officiels américains prévoient de visiter Taïwan. Parmi eux, Michael Chase, le haut fonctionnaire en charge du dossier Chine au Pentagone.

Une autre visite à venir est celle de Kevin McCarthy, le président de la Chambre des représentants des États-Unis. Le Pentagone s’est refusé à tout commentaire, limitant ainsi les attentes et les spéculations sur la visite de Chase, mais a plutôt fait preuve d’équivoque, affirmant que le soutien américain à la défense de Taïwan contre les menaces chinoises existantes reste inchangé.

Les tensions vont au-delà de l’annulation de la visite du secrétaire d’État américain Anthony Blinken en Chine. C’est un signe de l’escalade récente des tensions entre les deux pays. Mais ce sont aussi les rapports des médias qui pourraient provoquer la Chine.

Il y a notamment une déclaration publiée par des médias américains attribuée à un général supérieur de l’US Air Force qui dit croire que les États-Unis et la Chine se rencontreront dans une confrontation militaire au sujet de Taïwan en 2025. Le Pentagone a commenté cette déclaration en précisant qu’il ne s’agissait pas du point de vue officiel.

Mais tout le monde sait que ce balayage d’impulsion n’est pas fait sans une mission et un but précis. Un aspect de l’intérêt croissant des Américains pour le dossier taïwanais va au-delà du fait qu’il s’agit d’un domaine de ping-pong partisan entre démocrates et républicains.

Mais il y a des cercles américains qui pensent que la Chine observe sérieusement la guerre en Ukraine, dont les résultats affecteront inévitablement le sort de Taïwan.

On constate donc que les États-Unis travaillent sérieusement à tirer les leçons de cette guerre afin d’en tirer profit dans un éventuel conflit avec la Chine au sujet d’une île dont beaucoup pensent que Washington pourrait être directement impliqué dans la défense, contrairement au cas de l’Ukraine, où les États-Unis se limitent à fournir un soutien financier et militaire.

Des estimations américaines récentes suggèrent une possible invasion chinoise de Taïwan entre 2025 et 27, et la politique officielle américaine à l’égard de Taïwan étant pour le moins ambiguë, on estime que la « bataille pour Taïwan » pourrait être une bataille décisive pour le commandement et le contrôle dans l’ordre mondial à venir.

Ces évaluations expliquent en partie l’attention accrue que les États-Unis portent à Taïwan. La chute de l’île est différente de celle de l’Ukraine. Le scénario de soutien à l’Ukraine ne peut pas se répéter car la Chine est capable d’isoler Taïwan et de l’encercler de toutes parts aussi longtemps qu’elle le souhaite.

Certains s’attendent à ce que l’imposition d’un blocus naval et aérien soit un prélude nécessaire à la reconstruction militaire de l’île. Cela signifie que les États-Unis chercheront à fournir à Taïwan les armes et les équipements dont elle a besoin pour se défendre en cas de conflit avec la Chine.

On peut s’attendre à ce que Taïwan entre dans ce conflit potentiel avec seulement ses propres armes et sans attendre de soutien extérieur pour le conflit.

La question est maintenant de savoir si l’arsenal américain est soumis à une forte pression en raison de son soutien à l’Ukraine, d’autant plus que la prolongation de la guerre était un scénario inattendu. La volonté accrue de l’Occident de vaincre la Russie et de briser sa puissance militaire le pousse à augmenter les renforts militaires et le soutien financier à l’Ukraine.

Tout cela rend difficile d’envisager un soutien militaire à Taïwan, soit en raison de la rareté des ressources militaires, soit par crainte de provoquer la Chine dans une guerre préventive qui mettrait l’Occident dans une position très difficile face à deux alliés puissants (la Russie et la Chine) en même temps.

La situation de Taïwan est différente de celle de l’Ukraine, notamment en ce qui concerne la nature de ses besoins militaires.

Les besoins de Taïwan se concentrent sur les équipements navals en raison de sa situation géographique, ce qui inclut tout plan militaire pour une éventuelle invasion, ce qui n’est pas fourni à l’Ukraine, et les équipements de défense aérienne. L’ouverture d’un nouveau front de conflit par la poursuite de la guerre en Ukraine et la difficulté de prévoir sa fin imminente placent l’Occident, dirigé par les États-Unis, dans une position stratégique très critique qui pourrait conduire à une victoire russe et à la perte définitive de l’Ukraine.

Cela pourrait conduire à la perte des deux batailles (Taïwan et Ukraine), ce qui nécessiterait de traiter avec soin au moins la question de Taïwan. Mais ce qui se passe, c’est que le ton américain envers la Chine est clairement en train de monter en puissance.

Washington fait le pari que Pékin évitera le conflit ou sera entraîné dans une guerre d’usure qui pourrait mettre fin ou retarder ses ambitions futures.

D’autre part, il faut se méfier de l’impatience de la Chine, qui craint de miner sa crédibilité et d’exposer son prestige national à des insultes et des provocations constantes qui pourraient la mettre dans une position où elle opterait rapidement pour une reconquête militaire de Taïwan.

Il est frappant de constater que Washington est conscient que son comportement envers la Chine lui attire déjà les foudres.

Cela se reflète déjà dans les remarques de la secrétaire d’État américaine Wendy Sherman, qui a exprimé son espoir que la Chine n’utilise pas les visites de législateurs américains à Taïwan comme prétexte à une action militaire et a souligné que les États-Unis veulent soutenir Taïwan et renforcer ses capacités de défense face à la politique d’une seule Chine.

Il est difficile de comprendre comment les États-Unis peuvent soutenir les capacités de défense de Taïwan tout en reconnaissant leur engagement envers la politique d’une seule Chine.

Selon un responsable américain, l’invasion de l’Ukraine par la Russie est une leçon pour la Chine quant à l’impact de toute action dans le détroit de Taïwan sur la sécurité énergétique et alimentaire et les pressions inflationnistes. C’est exact. Mais la leçon n’est pas seulement pour la Chine.

L’Occident a plus souffert que la Chine de la guerre en Ukraine. Il doit donc apprendre cette leçon en premier. Il ne s’agit pas de défendre la position de la Chine sur Taïwan ou d’accuser les États-Unis de pousser la situation vers la guerre.

Il s’agit de la sécurité et de la stabilité mondiales. Tout le monde a vu comment la plupart des économies du monde ont souffert de la guerre en Ukraine, et comment cette guerre a mis l’Occident lui-même sur la sellette avant toute autre partie internationale.

Alors comment imaginer le déclenchement d’un nouveau conflit à Taïwan, et ce qui peut arriver au monde si deux guerres majeures sont menées en même temps ?