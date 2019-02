La politique délétère de Christophe Castaner !

Invité de l'émission "Au tableau" diffusée sur C8, notre Ministre de la Propagande Intérieure décervèle des enfants avec la bénédiction des parents, du CSA et de l'éducation nationale. Bienvenu dans le 21e siècle.*1 et2

Choc ! En écoutant Christophe Castaner en train de parler à des enfants âgés de 8 à 12 ans, on se demande jusqu'où ira la provocation de la Macronie ?

Voici un extrait de l'émission et je cite : "... Je sens que dans ce mouvement des Gilets Jaunes, il n'y a que des perdants, parce qu'au fond, on est dans une société de haine, vous n'imaginez pas tout ce que je vois passer sur les réseaux sociaux, toutes les lettres que je reçois même à ma maison personnelle où il y a mon épouse.. Je suis étonné par la durée du mouvement des Gilets Jaunes...".

Plus loin, évoquant la genèse du mouvement, à savoir la question du prix du carburant, le ministre a estimé que « ... c'est comme une machine qui ne s'arrête pas... ». « ... On a créé une sorte de monstre qui est sorti de sa boîte et le monstre continue à s'agiter... ».

Interrogé par les élèves sur l'utilisation des LBD et les violences lors des samedis de manifestations, Christophe Castaner a assuré que pour lui « un Gilet jaune blessé ou un policier blessé, c'est un échec ». Donnant le chiffre de « ... Dix personnes blessées à la tête... » Depuis le début du mouvement, le ministre a également jugé que « ... C'est une faute. Et s'il y a une faute, il y a une enquête et une sanction, mais elles sont rares... »

Du lavage de cerveau pur et simple. L'essoreuse à matière grise puissance plus. Comment fabriquer de futurs robots remplis de haine ?

Christophe Castaner vous donne la recette. Jeter l'opprobre sur un mouvement social en traitant les protagonistes de perdants haineux, donner des chiffres biaisés, un soupçon de compassion sur les "menaces' qu'il reçoit ainsi que sa famille, (sortez les mouchoirs.), agitez le tout dans un shaker ministériel, et vous obtiendrez plus tard un adulte revanchard qui aura pour aversion tout mouvement social, tout en vouant une obéissance absolu à n'importe quel gouvernement, fusse-t-il corrompu. Un bon petit soldat. De l'authentique chair à canon.

Sordide et pervers. Dans le milieu politique, du showbizz et des médias main stream, ça n'a pas l'air de choquer grand monde. C'est bien ça le drame.

Un ministre peut bourrer le mou tranquillement à des enfants sans que cela choque qui que ce soit. Notre société est bien malade et irresponsable.

Et c'est grave Docteur ? Certes oui ! Il faut opérer urgemment afin d'extirper le climat diabolique et pernicieux de la haine du pauvre dans laquelle elle sombre lentement mais sûrement, avec l'approbation de la caste des élites.

Depuis l'avènement de la Ve République, jamais un ministre de l'intérieur n'aura atteint une telle notoriété dans le domaine de l'effroyable. L'atmosphère de la place Beauvau affole l'aiguille du compteur Geiger : toxique, risque d'asphyxie !

Quel palmarès ! Depuis octobre 2018 date de sa nomination, record battu de déclarations mensongères et malfaisantes.

Quelques "faits d'armes" non-exhaustifs :



- Il a donné des ordres pour une répression sanglante et hors de proportion envers les Gilets Jaunes. Témoignage de CRS *3.



- Il a envoyé dans les manifestations des policiers de la BAC non formés à l'usage du fusil LBD 40, avec les conséquences désastreuses que l'on connaît. *4.



- Il a refusé de retirer les armes "létales" suivantes : LBD 40, grenade GLI F4, et grenade assourdissante. *5.



- Il accuse les Gilets Jaunes de terrorisme et d'antisémitisme avec un amalgame stupide et non avenu. (l'acte antisémite à l'encontre du philosophe Alain Finkielkraut a été fait par quelques individus issus de la mouvance islamo-gauchiste.). *6.



- Il fait revenir sur le sol français plus de 300 Djihadistes sous le prétexte fallacieux qu'ils sont français (alors qu'ils ont renié la nationalité française en brûlant leurs passeports et en partant guerroyer ailleurs) *7.



- Il considère, avec Laurent Nunez, que les "Djihadistes" de retour en France seront bien gérés. Quand on connaît le nombre de fichés S radicaux islamistes en liberté sur notre sol, on ne peut que douter. Pour preuve, le récent attentat sanglant de Strasbourg. *8.



- Il a poussé le vote de la loi anti casseurs, texte jugé liberticide *9.



- Il réfute toute violence policière alors que le décompte provisoire des mutilations définitives depuis le début du mouvement social parle de lui-même :



- 1 personne a été tuée. (grenade lacrymogène)



- 5 personnes ont eu la main arrachée. (grenades GLI F4)



- 21 personnes ont perdu l'usage d'un œil. (balles de LBD 40 et grenades de désencerclement)



- 1 personne a perdu définitivement l'audition (grenade)

- sans compter les 2000 blessés ...*10 et *11.

Aucun remords, aucune probité, aucun désir d'apaiser une scène politique hyper tourmentée, et il donne des leçons à des gamins ? Un vrai cauchemar.

Claude Janvier

