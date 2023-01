La politique étrangère chinoise dans le Golfe

Peu après la visite historique du président chinois Xi Jinping en Arabie saoudite et ses trois réunions au sommet (avec l’Arabie saoudite, les pays du Golfe et les pays arabes), le vice-président chinois Hu Chunhua s’est rendu à Téhéran, où il a rencontré le président Ebrahim Raisi.

La Chine considère ses relations avec l’Iran comme stratégiques et n’hésitera pas à construire un partenariat stratégique global, a déclaré Hu après la rencontre. Pékin, a-t-il poursuivi, est prêt à travailler avec Téhéran pour mettre en œuvre l’important consensus entre les deux dirigeants et faire des efforts conjoints pour faire avancer la mise en œuvre d’un plan de coopération bilatéral global sur 25 ans. Le moment de la visite et les discussions entre les observateurs ont révélé comment la Chine considère ses relations avec les États du Golfe et comment elle peut façonner ces relations compte tenu de la complexité des réalités géostratégiques actuelles.

Un regard sur les faits montre qu’il n’y a pas de surprise sur ce front.

Les relations de la Chine avec l’Iran, d’une part, et les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), d’autre part, évoluent en parallèle depuis de nombreuses années dans une direction que Pékin aimerait voir aboutir et être efficace. Et ce, malgré les réalités de l’environnement régional, qui opposent parfois les intérêts des deux parties dans leurs relations avec le Golfe.

En d’autres termes, le climat de tension qui prévaut et qui marque les relations Golfe-Iran ne se reflète pas dans la position de la Chine ou dans les liens de l’une ou l’autre partie avec Pékin. La raison en est simple : la Chine, du moins à ce stade, ne cherche pas d’alliances stratégiques unilatérales, mais plutôt une coopération plus large et un terrain d’entente avec toutes les parties.

De même, elle continue de rechercher un partenariat commercial avec son plus grand concurrent stratégique, les États-Unis. Les pays du CCG eux-mêmes ne cherchent pas à être les seuls partenaires dans les relations stratégiques, mais s’appuient plutôt sur leurs avantages compétitifs pour bénéficier de partenariats avec toutes les parties internationales.

Cela témoigne également de la nature du rôle stratégique et de l’expansion de la Chine dans la région du Golfe et au-delà. Pékin poursuit des approches économiques et stratégiques qui sont de toute façon dans l’intérêt des deux parties. Elle est encore loin de l’idée d’alliances à somme nulle fondées sur la polarisation, l’unilatéralisme et les luttes de pouvoir traditionnelles.

Certes, l’expansion chinoise est en quelque sorte l’incarnation de l’influence stratégique chinoise.

Toutefois, la Chine ne tombe pas dans le piège de la confrontation car elle tente de gérer ses intérêts sans entrer en conflit avec les autres puissances internationales. Au contraire, elle laisse à l’autre partenaire le soin de déterminer ses priorités stratégiques, ses domaines de coopération et ses relations avec ces puissances.

D’un point de vue stratégique plus large, la Chine est une grande puissance internationale qui veut rivaliser pour le leadership mondial, qu’elle le déclare ou non. Elle ne veut pas s’engager dans une polarisation brutale qui pourrait nuire à ses intérêts à court et à long terme.

Malgré le degré différent d’avantages mutuels entre la Chine et l’Iran, d’une part, et les pays du Golfe, d’autre part, ceux-ci restent des intérêts stratégiques importants pour la Chine. Elle ne peut pas favoriser un côté plutôt qu’un autre.

Le volume des échanges commerciaux entre la Chine et l’Iran est de 11 milliards de dollars et a augmenté de 19 % l’année dernière, tandis que le volume des échanges commerciaux entre la Chine et les pays du Golfe est d’environ 160 milliards de dollars. Cependant, ces chiffres ne montrent pas toute l’étendue des intérêts stratégiques de la Chine au-delà des relations commerciales, bien qu’ils soient importants pour les deux parties.

Par exemple, la Chine ne considère pas l’Iran comme un simple échange commercial. Au contraire, pour Pékin, l’Iran est un pivot stratégique pour gérer le conflit tactique avec les États-Unis et renforcer les liens de Pékin avec ses voisins asiatiques.

La stratégie et le soft power de la Chine, tels qu’ils s’expriment dans des initiatives comme Belt and Road, n’excluent naturellement aucune des parties régionales, et certainement pas les parties influentes comme le CCG et l’Iran. Cela permet à Pékin de développer des visions et des positions équilibrées qui assurent deux voies parallèles de relations dans la région du Golfe sans avoir à choisir un côté ou l’autre.

L’idée de partisanerie n’est pas présente dans la politique étrangère chinoise. Elle prend des positions, comme on le sait, en faveur de partenaires tels que la Russie et la Corée du Nord. Mais elle veille tout autant à ne pas assumer les coûts ou l’implication directe qui peuvent résulter de l’orientation et des politiques de ces partenaires.

Le pays maintient ses positions dans un cadre délicat et esquive la notion d’alliances traditionnelles polarisées. De telles alliances peuvent entraver le nouveau développement de la Chine et l’amener à une confrontation aiguë avec des partenaires stratégiques internationaux, dont elle a du mal à se passer, du moins pour le moment. La position de la Chine sur la crise en Ukraine l’illustre très bien.

Pékin, pour qui la coopération stratégique avec Moscou ne connaît pas de frontières définies, n’a pas fourni d’armes à la Russie. Elle ne l’a pas non plus soutenue militairement, bien que la Russie se soit tournée vers des pays comme l’Iran pour acquérir des drones pour la guerre en Ukraine.

La Chine a réussi à marcher sur une ligne fine entre le maintien des liens économiques avec la Russie et l’assouplissement des sanctions occidentales à son encontre (les échanges commerciaux entre la Chine et la Russie étaient d’environ 146 milliards de dollars en 2021). Elle l’a fait sans intervention militaire et a maintenu la Russie comme un important fournisseur d’énergie tout en conservant son partenariat commercial et économique avec les États-Unis et leurs alliés.

Mais là encore, il est important de noter que la même chose se produit dans la région du Golfe.

Alors que les relations entre l’Iran et l’Occident sont tendues et conflictuelles dans la plupart des cas, la situation est tout à fait différente pour les pays du CCG : L’Occident, en particulier les États-Unis, reste un partenaire stratégique important pour les six pays, et le partenariat tactique avec la Chine donne à ces pays une marge de manœuvre cruciale pour diversifier la coopération et façonner leurs politiques.

Les capitales des pays du CCG ont réussi à faire valoir la notion de multilatéralisme et de diversification dans le façonnement de leurs relations internationales. Elles ont établi des partenariats stratégiques avec des puissances internationales autres que les États-Unis, un allié traditionnel, comme la Chine et la Russie. De manière générale, la coopération de la Chine avec l’Iran n’est pas incompatible avec son partenariat croissant avec les pays du Golfe.

Les alliances unilatérales ne tiennent plus compte de la complexité des intérêts stratégiques des États. Les deux parties (les États du Golfe et la Chine) partagent un désir commun de diversifier leurs relations internationales et de les placer sur une base largement fondée sur le commerce et la coopération économique, sans perdre la nécessaire ouverture à toutes les parties.