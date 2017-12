La Pologne dans le collimateur de la Commission Européenne

Ceux qui s’intéressent à la résistance du Bloc des Orientaux - le groupe de Visegràd - peuvent consulter le site : https://visegradpost.com/fr/accueil/

Publiée hier, une interview de Gàbor Thòt, président (hongrois) de l’association V4 – Chine, Gateway to Europe qui joue sa propre partition en matière de relations commerciales avec la Chine.

Extrait : "Nous parlons de deux blocs qui à la fois rejettent l’ingérence étrangère et respectent le système de l’autre ainsi que son choix de structure politique. L’Europe centrale essaie de préserver la démocratie et le libéralisme comme il l’était au début, basé sur la primauté du droit et des responsabilités humaines , et non pas des droits de l’homme surestimés et de libertés illimitées . C’est la raison pour laquelle la Chine veut faire des affaires avec nous et non avec l’UE, où ils sont souvent traités avec mépris et humiliés par des gens qui ne peuvent même pas diriger correctement leur propre pays."

Et toc !