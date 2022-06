La position du CCG et l’état de déni iranien

Il me semble étrange que la partie iranienne soit en colère juste parce que les pays du CCG parlent de leurs intérêts et de leurs demandes de sécurité et de stabilité régionale ? La dernière position exprimée dans une déclaration publiée à l’issue de la 152e réunion du Conseil ministériel du Golfe à Riyad révèle la sensibilité croissante du régime iranien envers les pays voisins.

Elle appelle l’Iran à respecter les principes fondés sur la Charte des Nations unies et le droit international régissant les relations entre les États, notamment les principes de bon voisinage, de respect de la souveraineté des États, de non-ingérence dans les affaires intérieures, de résolution pacifique des différends, de non-recours à la force ou à la menace de la force, de rejet du terrorisme et du sectarisme.

Ironiquement, malgré toutes les affirmations du régime iranien sur l’importance du dialogue pour résoudre les tensions régionales et la compréhension mutuelle entre pays voisins, les sensibilités sont fortes. Les pays du CCG ont certainement le droit de s’inquiéter de la position de l’Iran, d’autant plus que ce comportement s’est poursuivi et intensifié de 1979 à aujourd’hui.

En outre, le désir d’expansion du régime de Téhéran, la fomentation excessive de crises, et les tentatives d’entraîner les pays voisins dans des problèmes et de les impliquer dans des crises qui les détournent de la poursuite du processus de développement - tous les aspects du comportement de ce régime, sous-tendent le sentiment de comparaison constante des gens avec le développement qui a lieu dans les pays voisins.

Pourquoi Téhéran est-il en colère contre la demande des pays du CCG de traiter sérieusement le défi lancé par l’Iran aux pays de la région, non seulement la question nucléaire, mais aussi les armes de la milice et la menace des missiles ? Les missiles et les drones iraniens ne constituent-ils pas une menace pour tous les habitants de notre région, ou nous demande-t-on de croire les affirmations selon lesquelles ils sont développés dans les cachettes des Houthis dans les montagnes ?

En fait, le CCG n’a pas exigé une escalade ou une prise de position internationale contre l’Iran, par exemple. Il a appelé au calme, à la coopération et au respect des lois internationales.

Il a également appelé à participer à toute négociation sur la question iranienne en tant que question régionale, comme dans le cas de la Corée du Nord, en participant à ses pourparlers à six avec les pays voisins intéressés (Corée du Sud, Japon et les trois grandes puissances, Chine, Russie et États-Unis).

« Notre dialogue et notre communication avec l’Iran doivent être fondés sur une position unifiée du Golfe. Nous appelons au calme, à la coopération, à la légitimité internationale et au bon voisinage afin que nous puissions travailler ensemble pour réaliser nos plans de développement dans un environnement régional stable qui favorise le partenariat et soutient les programmes de diversité économique, » a déclaré le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan.

« Les négociations sur la question nucléaire iranienne et toute négociation future avec l’Iran devraient inclure la résolution de son comportement déstabilisateur dans la région, le parrainage du terrorisme et des milices sectaires, le programme de missiles, la sécurité du transport maritime international et des installations pétrolières, et la nécessité pour les pays du CCG de participer à ces négociations et à toutes les discussions et réunions régionales et internationales liées à cette question, » a-t-il ajouté.

Tout cela reflète généralement les véritables exigences et garanties de la sécurité et de la stabilité régionales, que cela réponde ou non aux souhaits de Téhéran. Telle est la réalité et telles sont ses exigences.

« Faire de telles déclarations routinières contredit les principes de bon voisinage et n’a aucune fonction particulière si ce n’est de créer des crises régionales et d’annuler les efforts et les démarches diplomatiques de la République islamique auprès des pays voisins, y compris certains pays amis et partenaires du CCG, » a répondu le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh.

Comme si les actions de l’Iran au Yémen et dans d’autres pays arabes et son incitation à commettre des actes terroristes avec les roquettes qu’il envoie au groupe terroriste Houthi relèvent des principes de « bon voisinage, » alors que les actions diplomatiques et l’expression des revendications dans un langage civilisé sont en dehors de ces principes.

L’orateur iranien semble mettre la charrue avant les bœufs en parlant d’armer les armées du Golfe, ignorant le fait que son pays est la principale et unique raison de la situation actuelle, que personne ne verrait si le voisin iranien se comportait comme un État normal.

Il parle du symptôme en ignorant la maladie. Il ignore la raison des dépenses militaires des pays du Golfe, qui ne sont certainement pas destinées à protéger les acquis de leur peuple contre des menaces fictives d’un autre monde.

Même lorsque les nations du CCG essaient de ne pas prêter attention à cette menace, le régime iranien ne cesse de rappeler son danger, que ce soit par ses proxys ou en provoquant des tensions et en entraînant le CCG dans toute escalade verbale avec les États-Unis ou d’autres. Les déclarations de Khatibzadeh sont une manifestation de l’arrogance iranienne. « L’accord nucléaire définit clairement les pays qui y adhèrent, » a-t-il déclaré.

Cela peut ressembler à une vérité. Mais qui dit que son pays y adhère ? Et qui dit qu’il s’agit même d’un accord vivant ?

Les pays du CCG parlent de toute « négociation future, » pas d’un accord qui est maintenant en état de mort cérébrale, que ce soit à cause de la violation par l’Iran ou du retrait américain. Parler des trois îles émiraties occupées (Grande Tunb, Petite Tunb et Abu Musa) est une autre manifestation d’arrogance.

L’orateur iranien affirme qu’elles sont « une partie intégrante et éternelle » du territoire iranien et rejette « toute revendication » sur ces îles, notant que « répéter ces positions interventionnistes est totalement inacceptable dans tous les cas. Cela n’affecterait en rien les réalités juridiques et historiques existantes. »

Cette attitude inacceptable et d’une arrogance flagrante en réponse à une demande légitime de souveraineté d’un État voisin sur la partie occupée de son territoire met à nu les intentions d’un régime qui ne cesse de répéter des déclarations de bonne foi et de dialogue avec les États voisins, sans se rendre compte un seul instant que de telles questions ne peuvent être discutées au milieu d’une telle agressivité et d’un tel mépris du droit international.

L’essentiel est que la sortie du dilemme des tensions chroniques dans la région du Golfe commencera et se terminera lorsque le comportement du régime iranien changera. C’est lui qui peut les désamorcer toutes en changeant son comportement, en arrêtant ses interventions expansionnistes et déstabilisatrices.