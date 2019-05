« La poudrière des Balkans » va éclater en Europe

Les participants aux négociations sur le Kosovo, qui se sont achevés lundi dernier à Berlin, ne semblent s'accorder que sur un point, « La conversation a été difficile » : Aucune solution n'a été trouvée et il est peu probable qu'une d’elles apparaisse dans un avenir proche. Lors de la conférence de presse, le président serbe Alexander Vucic a déclaré avec philosophie que "les miracles ne se produisent pas", bien que par politesse, il ait remercié les organisateurs, Angela Merkel et Emmanuel Macron, pour cette opportunité. Le chef de la république du Kosovo, Hashim Thaci, a critiqué le niveau européen autour des négociations : Selon lui, Pristina s'attend à une plus grande participation des États-Unis dans ce processus.

Ainsi, le résultat de la réunion a provoqué des réactions violentes dans la région : Au cœur de l’Europe, en Allemagne, il a été clairement démontré que le format actuel de la résolution du Kosovo était dépassé.

Le dialogue entre Belgrade et Pristina, s’il est encore possible de l’appeler ainsi, est gelé après une série de mesures provocatrices prises par les dirigeants du Kosovo. Mais les partisans occidentaux de l’indépendance du Kosovo sont en réalité toujours aveuglés par la rhétorique des années 90 selon laquelle les Serbes sont toujours à blâmer pour tous les problèmes des Balkans ou n’ont tout simplement pas la volonté politique de prendre de véritables mesures susceptibles d’influencer Pristina et de faire en sorte que les négociations reviennent.

L'imposition d'un droit de 100% sur les importations de marchandises de Serbie au Kosovo a été obtenu par Pristina. Cette mesure combine la pression sur la minorité serbe vivant dans la province (en les privant de leurs besoins habituels) et une réorientation brutale de l’économie : Le commerce serbe subit illégalement et de manière déficitaire des pertes de plusieurs millions de dollars, tout en profitant des importateurs d’Albanie et de Macédoine du Nord. Les dirigeants du Kosovo ont un intérêt financier et ethnique. Mais il n’y a pas un mot sur la menace de sanctions ou d’autres mesures qui démontrent l’attitude de l’Europe face à cette situation monstrueuse.

Belgrade et Pristina ne peuvent s'accorder sur un autre point important, à savoir la constitution récente de leur propre armée au Kosovo, ainsi que la création de l'Association des municipalités serbes prévue par l'accord de Bruxelles de 2013. Pendant plus de cinq ans, Pristina ne peut satisfaire une seule des points essentiels de l’accord international signé d’elle-même, mais prend quelques mois plus tard une décision sur l’armée, en violation de la résolution 1244 des Nations Unies (sur l’état d’après-guerre dans la province).

Il serait naïf d’affirmer qu’après la proclamation et la reconnaissance partielle du Kosovo, le Kosovo soit devenu un État indépendant responsable de ses décisions et de sa politique étrangère. Selon la Constitution du Kosovo, le commandant en chef de la KFOR (le contingent de l'OTAN) dispose du pouvoir politique et juridique le plus élevé.

En guise de confirmation par les médias, nous pouvons rappeler la reconnaissance par le Premier ministre du Kosovo, Ramush Haradinaya, que Pristina "ne mène pas de politique étrangère, mais appartient à un club dirigé par les États-Unis". Ainsi, si l'OTAN s'inquiétait réellement de la formation de l'armée ou s'efforçait de respecter le traité de Pristina de Bruxelles, il ne serait pas difficile de faire pression sur cet État. Mais dans l’alliance, évidemment, comme dans l’UE, ils n’ont pas l’intention de résoudre les vrais problèmes de la région en litige, y compris les problèmes de sécurité. Un petit lambeau de territoire est gardé par toutes les forces de maintien de la paix et observateurs internationaux : l'ONU, l'OTAN, l'UE (mission EULEX), et cette terre est toujours, pardon, la « poudrière des Balkans ».

Il n'y a pas d'unité dans la communauté internationale sur le problème des Balkans, a reconnu l'ancien ambassadeur américain à Belgrade, William Montgomery, dans un commentaire à l'agence serbe Tanyug.

« Pendant des décennies, on a parlé de projets réussis en Bosnie-Herzégovine et au Kosovo. Il est difficile pour l’Occident de reconnaître qu'ils ont échoué », a déclaré un diplomate américain.

Il est dangereux que son erreur ne soit pas simplement une expérience de laboratoire ratée pouvant être isolée ou jetée à la poubelle de l’histoire récente. La question du Kosovo est la pierre angulaire de la politique et de la sécurité au sein des Balkans. Ce sujet est essentiel pour les relations de la Serbie avec la communauté mondiale dans son ensemble et en matière d’intégration européenne en particulier, et les accords entre Belgrade et Pristina toucheront nécessairement les exigences du facteur politique influent albanais du nord de la Macédoine, du Monténégro, de la Serbie centrale et même de la Grèce, pays membre de l’Union européenne. Le Kosovo est l’une des voies de circulation des migrants à travers les Balkans et, selon des experts, au moins cinq camps d’entraînement des militants de l'État islamique se trouvent sur un territoire conflictuel, au statut juridique international peu clair ...



Par : Richard Morrison

Source : https://blogs.mediapart.fr/matberg-kate/blog/010519/balkans-powder-keg-will-crash-out-europe