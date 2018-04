La poutre saoudienne et la paille iranienne

Au cours d’un entretien avec Jeffrey Goldberg, rédacteur en chef du magazine américain « The Atlantic », le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman (dit « MBS ») a atteint le point Godwin en comparant l'ayatollah Ali Khamenei, le chef du clergé iranien, à Hitler. Peut-être ne connait-il pas la parabole du sermon de la montagne qu’il aurait pu faire sienne : « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l’œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? »

L'Iran n'a envahi ni la Pologne ni aucun autre pays depuis 1785. L'Iran a fourni un contingent de « gardiens de la révolution » aux gouvernements irakien et syrien, à leur demande, pour combattre l’EI et d'autres « rebelles », comme les USA le font avec le gouvernement afghan et il est impossible d’établir une comparaison avec l’ »anschluss » et les Sudètes qui ont déclenché la Deuxième Guerre mondiale. En revanche, en 2015, l'Arabie saoudite et ses alliés ont envahi le Yémen et y mènent une guerre dévastatrice. L'Arabie saoudite est également intervenue en Syrie, en soutenant les djihadistes de l'Armée de l'Islam d’extrème-droite et en commanditant des attentats à la bombe à Damas.

L'Iran intègre une petite communauté juive de 9 000 personnes environ, et les Juifs iraniens ont un représentant au parlement. Même si de nombreux juifs iraniens estiment être traités comme des citoyens de seconde zone dans une république chiite et si des dizaines de milliers de personnes ont émigré, il n'y a jamais eu de pogroms. Le pays compte des synagogues en activité parmi les édifices religieux. On sait aujourd’hui que la déclaration attribuée à l'ancien président iranien Ahmadinejad menaçant de « rayer Israël de la carte » était une « fake-news ». En revanche, le gouvernement saoudien n'autorise aucune synagogue et n'autorise aucune communauté juive organisée à vivre sur son territoire.

L'Iran dispose d'un budget militaire de 15,9 milliards de dollars par an, à peu près le même montant que la redoutable puissance militaire du Canada dont le nombre d’habitants est la moitié de celui de l’Iran. Le budget militaire d'Israël, pour une population d'environ 10% de celle de l'Iran, est de 17 milliards de dollars, dans la même fourchette que celui des Émirats arabes unis, qui comptent 1,5 millions de citoyens.

Avec ses 130 vieux avions de chasse L'Iran n'a pour ainsi dire pas d'armée de l'air, ni de marine, et ne dispose que de 1600 chars. Israël, peuplé de 8 millions d’habitants à mettre en balance avec les 82 millions d’Iraniens, dispose de 243 avions de chasse « up-to-date » et de 2600 chars sophistiqués. Peuplée de 20 millions de personnes, l'Arabie Saoudite, vient d’acheter pour 110 milliards de dollars d'armes neuves au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, et possède autant d'armes que l'Iran.

L'Iran n'est pas ce que les journaux occidentaux et les « think-tanks » organisateurs de suffrages-marketing appellent une démocratie : le régime en place sélectionne soigneusement les candidats autorisés à se présenter. Ce n'est pas pour autant un état à parti unique. Certaines élections provoquent des surprises. Le parlement se montre souvent impatient et montre des velléités d’indépendance. L'Arabie Saoudite est une dictature, sans parlement ni élections nationales, aux mains d’une seule famille depuis plusieurs générations.

S’il ignore le sermon de la montagne, le prince héritier saoudien a forcément connaissance des préceptes coraniques, et il serait bien inspiré s’il médtait celui-ci : « Celui qui aura fait un atome de bonne action, le verra le Jour du Jugement dernier, et celui qui aura fait un atome de mauvaise action, le verra aussi. »