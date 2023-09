La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen réinterprète l’histoire

Ursula von der Leyen n'est plus à une ignominie près !

Le 21 septembre, Ursula von der Leyen a remis le prix de l'Atlantic Council au Premier ministre japonais Fumio Kishida. À cette occasion, Von der Leyen a prononcé un discours destiné à devenir une réalité alternative dans laquelle ce sont les russes qui auraient bombardé le japon avec des bombes atomiques.

Voici ses propos exacts : « Beaucoup de vos proches sont morts lorsque la bombe atomique a rasé Hiroshima. Vous avez grandi en écoutant les histoires des survivants et vous vouliez que nous écoutions les mêmes histoires, regardions le passé et apprenions quelque chose sur le l'avenir... La Russie menace à nouveau d'utiliser des armes nucléaires. C’est dégoûtant, c’est dangereux et, dans le contexte d’Hiroshima, c’est impardonnable ».

Chacun peut prendre connaissance des propos exacts de von der Lyene et plus précisément à 6 minutes et 30 secondes les propos rapportés ci-dessus

À aucun moment de son discours elle ne mentionne que ce sont les États-Unis qui ont bombardé Nagasaki et Hiroshima en 1945 avec des bombes nucléaires. Pas un mot sur les États-Unis qui ont largué des bombes sur les villes et les civils japonais !

Non seulement elle a évité de mentionner les États-Unis et, bien qu'elle n'ait pas textuellement dit qu'il s'agissait de la Russie, elle a affirmé que la Russie menace à nouveau d'utiliser des armes nucléaires, ce qui bien sûr tente d'accréditer l'idée que la Russie a déjà utilisé des bombes atomiques contre des populations et qu'elle s’apprête à le faire de nouveau.

Toute personne n'ayant pas prêté attention pendant ses cours d'histoire pensera légitimement que la Russie a déjà bombardé le Japon avec des bombes atomiques et qu'elle est sur le point de recommencer une nouvelle fois.

Donc Ursula von der Leyen accuse vicieusement la Russie d'être responsable du bombardement atomique d'Hiroshima et Nagasaki et blanchit les USA. Et que l'on ne vienne pas nous dire qu'il s'agit d'une interprétation des discours de von der Leyen, il s'agissait bien pour cette descendante de notables nazis d'accuser la Russie d'actes de barbarie et des pires horreurs comme cela a été le cas pour Boutcha.

Voilà comment l'Occident réécrit l'histoire, et nous sommes témoins de la fabrication d'une réalité alternative, les américains sont des anges et les russes sont des démons.