La présidentielle pour une nouvelle constitution

À présent, les abstentionnistes et les votes blancs forment la majorité du corps électoral. Aucun candidat, aucun programme ne les motive. Les raisons sont multiples. Le constat est flagrant : cette participation à la vie démocratique de la 5ᵉ République leur paraît inutile. La cause : la démocratie ne fonctionne plus, nos « élites » n’inspirent plus confiance, le système est devenu irrémédiablement corruptible, inégalitaire, oligarchique, éloigné des préoccupations de plus de 90 % des Français et ne conduit qu’à pervertir les projets les plus proches du peuple. Comment réparer les institutions ? Comment reconstruire le peuple ? Comment changer de constitutions ? 1

Emmanuel Macron a eu beau jeu de dire que la démocratie réside dans le fait que les représentants du peuple sont élus par le peuple, l’argument ne convainc plus grand-monde, surtout lorsqu’on voit comment il gère seul la crise sanitaire avec son conseil de défense placé sous le secret, son conseil scientifique, et ses multiples cabinets conseils étrangers, tous des gens non élus, des personnes qui ne représentent pas le peuple. Une méthode de gouvernance qui pourrait augurer un renforcement du rôle du président dans la Constitution puisque désormais, tout ce qui est exceptionnel rentre dans la loi ordinaire au gré des crises. Quant à l’Assemblée nationale, elle est devenue une chambre d’enregistrement où les débats ne sont plus que l’ombre d’eux-mêmes depuis la réforme électorale de 2002. Arrêtons le cauchemar !

La 5ᵉ République n’est plus qu’un simulacre de République. Les gagnants aux élections sont ceux qui disposent du budget le plus important. L’Assemblée nationale compte « 4,6 % d’employés et aucun n’est ouvrier, alors que ces catégories représentent la moitié de la population active . À l’inverse, les cadres et professions intellectuelles supérieures représentent 76 % des élus, soit 4,4 fois plus que leur part dans la population active ». Quant à nos présidents, rares sont ceux qui ont déjà été salariés, à moins qu’ils n’aient été banquiers ou militaire. Ce sont les présidents des riches !

La seule solution pour retrouver la démocratie est de réécrire la constitution. Le régime présidentiel est un régime qui confisque la souveraineté au peuple. C’est un régime illégitime au regard de ce que devrait être une véritable démocratie.

Un candidat-constituante contre les candidats-programme

La solution pacifique pour sortir de cette 5e République pour installer une véritable démocratie est de passer par les urnes. D’aucuns abstentionnistes rétorqueront que c’est cela, justement, qui ne leur inspire pas confiance.

Afin de pouvoir répondre à cette inquiétude, une solution jamais tentée peut y répondre : celle d’un(e) candidat(e)-constituante de transition pour la présidentielle de 2022.

Celui-ci devrait s’engager à :

mettre en place une assemblée constituante,

lui donner les moyens de recevoir les volontés du peuple par voie référendaire ou par cahiers de doléance pour ce qui concerne les articles fondamentaux de la constitution.

organiser de nouvelles élections dès que la nouvelle constitution aura été approuvée par référendum.

appliquer un programme de transition à même de défendre la France dans ses droits internationaux et garantir les droits sociaux ici.

Cette solution est la seule qui puisse garantir la paix tout en se donnant les chances d’organiser la démocratie et de retrouver la souveraineté qui a été confisquée au peuple.

Certes, nous avons été, nous sommes submergés par la force des oligarques. Infiniment plus que leur nombre, doivent-ils avoir le dernier mot ? Notre souveraineté doit-elle disparaître ? La défaite est-elle définitive ? Non !

Cette tribune fait suite à "Un(e) candidat(e)-constituante pour 2022"