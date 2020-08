La presse fait la une sur une publication de l’inserm qui mérite le prix LYSSENKO de la falsification

Ses auteurs, une équipe de l’Inserm dirigée par Thibaut Fiolet ; il ne s’agit pas d’une étude portant sur des malades hospitalisés et observés par une équipe mais d’une manipulation statistique. De quoi rire quand on reprend les données ; Aucune étude nouvelle mais la reprise de statistiques anciennes contestées. Les vraies études sont tout simplement oubliées…

L’hydroxychloroquine, ça ne peut pas marcher puisqu’ils n’ont pris en compte que les études à charge…

1° ELIMINATION DE TOUTES LES ETUDES PLUS OU MOINS FAVORABLES A L’Hydroxychloroquine en les accusant de « biais ». Elles sont donc écartées ou corrigées…

Parmi les études observationnelles, quinze articles présentaient un risque de biais modéré ou grave [13 14 15 16 17 18 41 42 44 46 47 48 56

Facteurs de risque de mortalité chez les patients atteints de COVID-19 à New York.

et dix études présentaient un risque critique de biais [23 43 49 50 52 53 54 59 60 65

Onze études observationnelles n’ont pas rapporté de tailles d’effet ajustées pour contrôler la confusion et le biais de sélection [23 24 43 44 49 53 54 57 59 60 65

2°) Ne retenir que les études défavorables même si elles ne proviennent pas d’études hospitalières avec des médecins et des patients.

Il s’agit pour l’essentiel de productions statistiques du « big data ». Depuis le Lancet gate on sait combien elles peuvent être bidonnées… Le plus souvent les patients n’ont pas été testés et l’on ignore s’ils ont… le Covid. Enfin l’état de santé des malades n’est pas comparable …

Les gros bataillons de recovery et les Anglais suicidés avec des doses létales (6 fois la dose)

la critique :

Des malades traités à l’hcq déjà en réa et en plus mauvais état et en particulier un mauvais bilan lymphocytes

La trop fameuse étude sur les vétérans

Les champions des comorbidités

D’un côté des malades traités à l’hcq : 78% ONT AU MOINS TROIS CO MORBIDITES (diabète, cancer) de l’autre 22% seulement

3) La réponse de Raoult : les études sont positives

Même en prenant en compte les « études « big data » les données sont favorables. Pour les vraies études celles menées dans les hôpitaux, elles sont unanimes

