La prochaine Etape pour Daesh

Après avoir été vaincu et chassé de son ancienne capitale Raqqa, Daech reste un point d'interrogation pour les experts et les observateurs. Où iront les éléments de cette organisation terroriste, et la défaite signifie-t-elle la fin du terrorisme ?

La récupération de Raqqa est certainement une étape décisive dans la lutte contre le terrorisme. Cela a certainement dévasté l'organisation terroriste, mais cela ne signifie pas nécessairement la fin du terrorisme. La bataille a été gagnée mais la guerre continue tant que la radicalisation n'est pas remise en question par la conscience culturelle, éducative et religieuse.

L'État d'al-Baghdadi s'est effondré, mais l'extrémisme et le terrorisme peuvent encore pousser ici ou là. Les entités terroristes sont agiles et flexibles. Contrairement aux États souverains, elles n'ont pas de loi internationale pour les gouverner et travaillent souvent dans le secret, ce qui facilite la tâche de leurs membres de se cacher et de s'échapper. Dans les guerres asymétriques ou les guerres de quatrième et cinquième génération, les armées régulières font face à des organisations qui bougent, réfléchissent et planifient rapidement.

Ce qui est dangereux à proposn de Daech dans un avenir prévisible, c'est que son chef, Abu Bakr al-Baghdadi, est toujours libre, et certains seigneurs de la guerre ont fui vers des villes et des territoires nouvellement contrôlés. Ils pourraient se regrouper et travailler à nouveau ensemble.

Les organisations terroristes ne songent probablement pas à créer des États pour l'instant après la chute du projet d'al-Baghdadi, mais cette idée est encore un sujet de débat entre les idéologues d'Al-Qaïda et de Daech. La partie al-Qaïda estime que la priorité est de combattre les régimes loyaux aux ennemis de l'Islam, et il y a des discussions au sein de l'organisation sur la priorité de « l'ennemi proche » et de « l'ennemi lointain », alors que Daech s’est concentré directement sur la construction de l’Etat.

Est-ce que Daech va de nouveau embrasser l'idéologie d'Al-Qaïda après sa défaite ou rester clandestin et continuer à utiliser les attaques des loups solitaires dans son conflit avec le monde ?

Daech semble plus proche de la désintégration après avoir été vaincu. Il peut se décomposer en petits groupes ayant chacun ses propres dirigeants, d'autant plus que les sources de financement et d'approvisionnement sont rares maintenant.

L'avenir du terrorisme n'est toujours pas clair. Daech peut se désintégrer ou fusionner avec d'autres organisations ou même se cacher pendant un certain temps pour gagner de la force ou déplacer ses opérations vers d'autres territoires. Il pourrait tout aussi bien changer de tactique, d'autant plus qu'il est encore présent dans certaines régions arabes et musulmanes.

Il est probable que la pression continue pour arrêter le financement du terrorisme contribuera à contrer la menace de Daech et d'autres organisations terroristes. Nous devrions attendre assez longtemps avant de voir la fin des organisations terroristes. Mais pour y arriver, les institutions politiques, culturelles, médiatiques et religieuses devraient travailler en parallèle. L'accent devrait être mis sur la déradicalisation et l'arrêt du financement et du recrutement pour le terrorisme.