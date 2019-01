La propagande en marche...

Pas une télé, une radio ou un journal ne doit manquer à l'appel !! Les mauvaises nouvelles doivent être distillées de façon constante avec, c'est évident, la désignation à la vindicte populaire d'un responsable, et pas n'importe lequel...

Vous n'y échapperez pas, c'est normal. Face à un système d'information uniquement à charge, tous les moyens sont utilisés par les sympathisants Gilets Jaunes pour contrebalancer la véritable campagne de propagande lancée contre eux !!

En effet, selon la bonne vieille technique qui consiste, lorsqu'on veut tuer son chien, à dire qu'il a la rage, le mouvement de contestation actuel est devenu le bouc émissaire bien pratique d'un gouvernement aux abois.

Comment ne pas être circonspect sur un flux d'information continu, établi à sens unique, sans aucune voix discordante, instituant de fait que tous les maux actuels du pays France trouvent leurs origines dans cet insupportable, violent, idiot, populiste, extrêmiste - j'en passe et des meilleures - mouvement que constitue les Gilets Jaunes.

Or, et je l'ai écrit il y a plus d'un an maintenant, lorsqu'on coupe les vivres des citoyens vivants dans un pays comme le nôtre, dont la principale source de PIB est la consommation voire le tourisme, il est évident qu'à l'instar d'une voiture en panne d'essence, la progression chute en flèche. Il n'est nul besoin d'avoir fait polytechnique pour comprendre que le gars qui vient d'envoyer sa "cotisation" au CNT de Rennes suite à un monstrueux excès de vitesse de 5 Km/H, ou le retraité qui voit son Livret A* - ce qui est historique actuellement !! - fondre comme neige au soleil, sans parler de la CSG qui le pénalise un peu plus, seront moins enclins à jouer les cigales chez le marchand de fringues du coin... À ce sujet, les vêtements, il semblerait que les français se soient orientés vers une attitude éco-responsable, consistant à ne plus acheter n'importe quoi n'importe comment, et dès l'été 2017, la baisse des ventes était constatée. Cette mauvaise nouvelle pour les commerçants est aussi une bonne nouvelle pour la planète et les gamins qui produisent frénétiquement dans les contrées asiatiques ou africaines.

Il y a donc lieu pour ces mêmes commerçants de, eux aussi, "traverser la rue" et de trouver un mode de fonctionnement adapté sur lequel je ne m'étendrais pas, car incompétent dans le domaine. Mais cette faculté d'adaptation, n'est-elle pas la règle demandée à tous les travailleurs de ce pays, du 1er Janvier au 31 Décembre ?

Je dénonce aussi le fait que la baisse du pouvoir d'achat, encore cette année passée, est un constat réel de l'INSEE, et là, il faut une mauvaise foi "macronique" pour le nier. La totalité des indicateurs passent petit à petit dans le rouge, PIB, inflation, prélèvements obligatoires, précarisation des emplois, déficit commercial, dette publique, etc.

Et là, vous m'excuserez du peu, mais si les dons aux associations, par exemple - même le denier du culte est touché !! - ainsi que le célèbre Téléthon, sont en chute libre, ce serait plutôt à cause de la disparition de l'ISF qui voyait ces sommes déduites de cet impôt juste, qui je le rappelle, était intitulé "de Solidarité". Contrairement à ce qui a été dit par notre cher Jupiter, les sommes économisées par les quelques bénéficiaires de cette exonération, n'ont été en rien investies dans les entreprises, aucun chiffre ni aucune preuve matérielle n'existe à ce sujet. Pas plus que n'existe de statistique contrôlable en ce qui concerne le CICE. Un rapport aussi lunaire que les SMS échangés entre Macron et Benalla (tiens, quel silence radio sur le sujet !!) a été présenté à l'automne, rapport accablant sur la vacuité de ce dispositif, la seule conséquence à retenir étant la première place européenne du pays, en ce qui concerne les versements de dividendes. On est bon pour ce que l'on peut faire, c'est à dire donner de l'argent à ceux qui en ont déjà. Les autres...

Alors, j'écris ce texte car je tiens à fermement m'inscrire en faux sur les dire du gouvernement et de ses chiens de garde !! Si le mouvement des "Gilets Jaunes" a effectivement eu un impact sur le fonctionnement du pays en cette fin d'année dernière, notamment sur la prise de conscience de la situation du pays, il n'est pas question de lui faire "porter le chapeau" pour toutes les erreurs monumentales commises par cette équipe gouvernementale dont la connaissance du peuple est comparable à celle d'un gamin de six ans dans le trading à haute fréquence. D'ailleurs, le peuple ne serait jamais descendu dans la rue de façon si massive dans l'éventualité où toutes ces erreurs avaient été évitées, qu'on se le dise. Passer son temps sous la pluie et dans le dénuement le plus total sur les bords de route, quand ce n'est pas de se faire arrêter, gazer, frapper voire mutiler pour certains - je rappelle le nombre de morts suite au mouvement - n'a rien d'une partie de plaisir.

Notre sinistre de l'intérieur vient, suite au discours d'une vacuité historique du Président, nous rappeler sa détermination à faire respecter la loi et l'ordre. Pour finir ce billet, je lui enverrais à mon tour un message de détermination aussi en ce qui concerne nos intentions, avec aussi un petit rappel à la loi que nous ne manquerons pas, désormais, de demander à son application via des poursuites judiciaires collectives.

Cette loi, c'est l'article L431-1 du Code Pénal, qui précise ceci... Copier-coller legifrance :

Article 431-1

Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation ou d'entraver le déroulement des débats d'une assemblée parlementaire ou d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté de création artistique ou de la liberté de la diffusion de la création artistique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l'exercice d'une des libertés visées aux alinéas précédents est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

On est tous quelque part, hormis quelques privilégiés ou autistes qui s'imaginent l'être, des "gilets jaunes"...

*Depuis 2017, la rémunération de l'épargne est passée sous la barre du niveau de l'inflation.