La propagande : l’arme fatale contre Trump

Cette arme, terriblement efficace, a servi à renverser Laurent Gbagbo. Cette arme a servi à massacrer l'Afghanistan pour contrôler son riche sous-sol. Cette arme a servi à obtenir le consentement populaire à l'assassinat de Saddam Hussein et au massacre de l'Irak. Cette arme a servi à obtenir le consentement populaire à l'assassinat de Kadhafi et à l'horrible destruction de la Libye. Cette arme a servi pendant près d'une décennie à promouvoir l'horrible guerre hypocrite et sale contre la Syrie et à promouvoir, en vain, l'assassinat de son président, Bachar al Assad, majoritairement appuyé par son peuple. Cette arme sert toutes les sales causes et sert surtout à fabriquer le consentement pour permettre la bénédiction des atrocités commises. C'est la plus importante arme utilisée contre Donald Trump qui se bat contre cette hypocrite et guerrière oligarchie mondiale mondialiste. ---------------------------------

Radio-Canada titre :

« TRUMP A-T-IL RAISON DE CRIER AU VOL ? » [1]

Ce matin, RC nous fait le cadeau d'un super article de propagande (juste un de plus, parce que RC n'offre que de la propagande. Le journalisme à RC n'existe plus depuis des années).

La propagande…

Voici l'arme fatale contre laquelle se bat Donald Trump.

Donald Trump se bat contre la propagande.

C'est l'arme utilisée pour l'abattre depuis 5 ans.

Une arme redoutable qui le démolit efficacement dans tous les cerveaux faibles et chancelants en moins de 10 secondes.

Radio-Canada nous offre aujourd'hui un exemple éloquent qui illustre à merveille cette arme terrible. Un exemple qui nous la fait clairement comprendre.

Un exemple parfait pour saisir sa terrible efficacité. C'est l'arme numéro un utilisée par le bataillon médiatique. Ce commando médiatique de propagandistes revêtant et salissant le noble habit du journalisme et qui agit tel un escadron militaire au service de cette impitoyable dictature mondiale mondialiste.

Contrairement au journalisme sérieux et véritable qui doit toujours garder un doute sur la vision qu'il offre aux gens, la propagande, quant à elle, "RÉPOND" (sic) aux questions sans sentir le moindre besoin d'étayer sa réponse.

En propagande, IL SUFFIT DE DIRE AVEC « F E R M E T É ».

Pour livrer un message propagandiste massue, il faut trouver l'image de la "crédibilité".

En premier on choisit une personne ayant un "TITRE".

En second la personne doit avoir une allure reflétant le sérieux du titre qu'elle représente. Sa tenue vestimentaire (pour l'homme le costume veston-cravate est généralement requis), sa physionomie, c'est-à-dire, un visage radieux, un sourire accrocheur, sympathique et presque philanthrope qui exprime la générosité à vulgariser les choses "complexes" qui vous échappent.

Il faut que le ou la propagandiste de service maitrise LA FERMETÉ totale et absolue.

En propagande IL NE FAUT PAS LAISSER PLACE AU DOUTE.

Ensuite on choisit une question simple et précise dont la réponse est le message à transmettre de façon « coup de poing ».

Un message mettant K.O. toute contestation.

Et si jamais quelques résistants contestent, ils sont rapidement mis K.O. à leur tour par les efficaces et géniales accusations de complotistes-conspirationnistes..

Radio-Canada nous fait le cadeau de l'exemple qui fait tout comprendre.

Sa question simple et précise :

« Y a-t-il une grande fraude électorale aux États-Unis en ce moment ? »

Excellente la question, n'est-ce pas ?

Une question essentielle, importante qui cerne toute la situation et que nous aimerions voir toute la population se la poser et y répondre en fonction de l'étude des faits véritables et vérifiables.

Mais évidemment, Radio-Canada répond à notre place.

La propagande prend la situation en main.

La réponse de l'experte assomme comme un uppercut fatal :

La réponse est « N O N » .

Un « NON » ferme et sans appel.

Puis il y a la sous-question qui tue !

Toujours extrêmement simple et précise et qui vise à préciser le message assommant à transmettre pour obtenir un K.O. final et fatal :

« POURQUOI ? »

Et vlan, la réponse qui vous met au plancher et qui tue rapidement toute remise en question :

« PARCE QUE C'EST « I M P O S S I B L E ».

Difficile de faire mieux, n'est-ce pas ?

La propagande c'est ça.

C'est exactement ça.

C'est toujours comme ça.

IL SUFFIT DE DIRE AVEC « F E R M E T É » et hop ! Le tour est joué.

Pour Monsieur et madame tout l'monde, ces gens qui sont en général peu renseignés et qui ont déjà la cervelle peu fonctionnelle, c'est fulgurant.

Ces gens sont rapidement plus que "convaincus". Ils deviennent généralement de potentiels et efficaces perroquets et ils relaient efficacement la propagande émise par ce ou cette sympathique et philanthrope "experte" "crédible" (sic).

Eh oui ! « La prof a dit ! » Alors…

Prenez quelques secondes pour visionner cette vidéo de Radio-Canada.

Nos propagandistes d'État nous font bien voir leur efficace manœuvre.

L'exemple dit tout.

Tout est dit dans les 10 premières secondes.

Eh oui ! Tout est là !

C'est contre cette redoutable arme que se bat Donald Trump.

Et c'est à l'aide de cette arme terrible qu'on va chercher le consentement aux guerres, aux tueries et aux manigances les plus viles et antidémocratiques.

« La propagande ».

Serge Charbonneau

Québec

