La propagande russe prend de l’ampleur...

Et vous ne m’accuserez pas d’être poutinolâtre, je suis gaulliste et pour une troisième voie, c’est à dire la diplomatie non alignée. La vocation de la France n’est pas de se couler pour sauver l’économie et les intérêts américains, ni d’être leur caniche. La Russie n’a jamais été une démocratie et certainement pas plus avant Poutine que maintenant. Jusqu’à Chirac et avant les young leaders au pouvoir, la France avait cette position...