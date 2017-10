La prostitution ou la servitude féminine...

Il est possible de tout dire quand on ne cite aucune étude et donne aucun chiffre. Il est vrai que la prostitution est à plus de 80% féminine mais c’est beaucoup plus un symptôme de nos origines animales et de notre degré d’évolution sociale, collective et individuelle. Pas simple de supprimer un « marché » quand il y a offre et demande, le problème se pose aussi pour les drogues (voyez l’exemple US). Il y a une partie de la prostitution qui relève du trafic humain comme il y a trafic de drogue et donc la police et la justice ont leur mot à dire. Après parler de servitude des femmes en général... Les clients (sans lesquels aucun marché n’existerait) me semble bien plus asservis par leurs pulsions que ces femmes ne le sont par leur pratique, mais bon...

Mon opinion est que ce « métier » évolura beaucoup le jour où des « services équivalents » (les mots me manquent...) seront offerts par des machines. L’évolution est d’ailleurs en cours avec des relations à distance via objects connectés et bientôt des robots qui remplaceront les femmes.

Bien possible alors que ces femmes connaissent le caniveau mieux que le trottoir, vu les filets de sécurité qui s’amenuisent de plus en plus pour tout ceux qui ont raté une marche...