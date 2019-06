La Psychanalyse pour les Nuls - Première partie

₪₪ AVERTISSEMENT DE LOTEUR ₪₪

On a eu le plaisir de lire sur Agora-Vox des articles fort savants et fort bien documentés sur la psychanalyse, sur Freud, sur Jung… et il n’est pas dans nos intentions de rivaliser avec les auteurs de ces articles. Notre but, plus modeste, est de présenter un vocabulaire de la psychanalyse, accessible à tous, aussi bien à l’analyste praticien, ayant déjà une certaine expérience de l’analyse de l’âme humaine et qui désire approfondir son savoir, qu'à toute personne avide de se familiariser avec les concepts psychanalytiques modernes.

La plupart des analystes ont affaire à des consultants (1) atteints de ce qu’on appelle le « psychanalysme », chose qui, comme chacun sait, est une maladie plus grave encore que leur névrose. Or, il est certain que, pour être analyste praticien, il est nécessaire de savoir un nombre de choses élémentaires sur la psychanalyse. Non pas tant pour posséder une « culture » psychanalytique, ce qui est entre nous totalement inutile, voire dangereux, mais surtout parce que certains patients ont la rage de vouloir lire la littérature psychanalytique et d'en savoir autant, si ce n'est plus, que les analystes.

Pour obvier à ce dangereux excès de zèle de la part des clients, notre École vient de mettre au point cette brochure où tout le savoir analytique est condensé. Dès que vous en aurez appris et maîtrisé la matière, vous deviendrez incollables.

Nous tenons à remercier le docteur Thomas Lenfoirus, président de notre École, qui a bien voulu superviser la rédaction de ce petit traité. Tous nos remerciements vont également aux personnes qui nous ont fait l'amitié de collaborer gratuitement à la rédaction des rubriques du présent ouvrage.