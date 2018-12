La quadrature du cercle

Opération dite impossible qui consiste à trouver un carré de la même surface qu'un cercle à l'aide d'une règle et d'un compas, etc, etc... Quand on dispose d'un esprit supérieur, ce qui n'est pas le cas de l'auteur du texte, on se lance dans des théories sur les nombres transcendants et tous les problèmes qui s'en suivent. Là, nous sommes dans la recherche de l'absolue perfection. À contrario, je dirais, "a vista de mourre", qu'un cercle de 10cm de rayon a la même surface qu'un carré de 17.72cm de côté !!

Tout le problème réside dans les calculs des esprits supérieurs...

C'est ce qui ressort de la crise actuelle, gilets jaunes ou pas.

Les habitants des "territoires", vous remarquerez la subtilité consistant à faire disparaître de façon technique les notions de commune, département, région et autres idioties de "l'ancien monde", pour ne plus parler que de "territoires". Terme "polysémique" (Hou là là !!) indiquant qu'il indique des significations diverses et variées. En bref, le "territoire" est un "machin", une appellation d'origine bien peu contrôlée et encore moins protégée, qui renvoie le citoyen lambda des campagnes à la situation de pedzouille qui ne comprends rien. La caractéristique principale de l'habitant du territoire est donc, par définition, la bêtise et la simplicité d'esprit personnalisées. En d'autres termes, le pécore de province n'est rien d'autre qu'un béotien, totalement incapable d'appréhender la finesse des esprits supérieurs qui dirigent et juste capable de s'esbaudir devant un Stéphane Bern radieux à la télé... Lequel s'est fait aussi rouler dans la farine, tout le monde n'y trouve pas son compte !!

Amateurs de sigles, je suggère donc que les territoires soient ainsi appelés RP, non pas comme Régions de Province, mais bel et bien Réserves de Pedzouilles...

Le grand malheur des "esprits supérieurs", c'est que même le dernier des imbéciles s'aperçoit, parfois de façon un peu laborieuse, qu'a force de phosphorer comme un calculateur fou, le raisonnement se perd, se mélange, et tourne à la confusion, au non-sens, voire au ridicule.

Ce qui est bon Lundi devient idiot Mardi, est repris Mercredi pour être abandonné définitivement Jeudi. L'attitude du gouvernement actuel face à la crise, est devenu brouillonne, incohérente et peu fiable, le seul réel suivi des réformes n'a été qu'en faveur des plus favorisés du pays ; ce n'est pas une allégation, c'est un constat...

Nul ne sait plus actuellement dire ce qui ressort des annonces farfelues, incomplètes ou déconnectées faites à l'arrache, dans le contexte d'urgence. Les quelques misérables retraités qui se faisaient déjà une joie de retrouver dès le 1er Janvier la somme volée de la CSG en seront pour leurs frais. Peut-être 0.3% comme prévu, loin des chiffres de l'inflation, le prélèvement à la source, lui au moins est certain puisqu'il s'agit d'un manque à gagner immédiat, mais certainement pas une augmentation de revenus... Ce genre de mesure, hormis pour les "happy few", est totalement inenvisageable. Vous verrez que le CICE passera de 20 à 40 milliards sans aucun problème. Les mesures fiscales envers les plus riches, FLAT TAX ou autre EXIT TAX ne seront pas plus compliquées à gérer qu'une simple signature en bas de la feuille.

Quand on veux, on peut...

Alors, dire que le gouvernement actuel nous prends pour des imbéciles, ce n'est plus une expression populaire, mais bel et bien un fait. Combien sont prêts à parier qu'en Juillet, période de relâche sociale et date à laquelle la CSG sera remboursées, soi-disant, pour les retraités, d'autres mesures défavorables auront été prises précédemment pour compenser le manque à gagner. Ça, nul besoin d'être un "esprit supérieur" pour le comprendre.

Un petit bémol, quand même.

Les élections européennes auront lieu en Mai. Soit, bien sûr, avant l'été, période de sieste du peuple sous le soleil radieux. D'ailleurs, les dirigeants ne se trompent pas, la campagne a déjà commencé...

Ce magnifique mouvement des gilets jaunes est une véritable aubaine !! Le hold-up de la macronie va se poursuivre et se dérouler sans coup faillir. Le RN et LFI menacent ? Qu'à cela ne tienne !! On va créer des candidats GJ qui seront là pour couler ces deux navires de guerre, laissant passer sans problème le bateau LREM dans la fumée des épaves brûlantes. Du moins, en théorie.

Mon avis est que ça risque marcher ce truc. En effet, faire oublier que des partis traditionnels ou des syndicats, du moins à la base, avaient les mêmes revendications que celles des ronds-points sera un jeu assez facile grâce aux médias zélés, toujours de bon service. Ignorer que certaines de ces formations réclament une hausse du SMIC, une revalorisation des retraites ou une annulation du CICE tient de la bêtise crasse. J'ose juste espérer que tout cela aura servi à quelque chose et que les gens auront appris à réfléchir.

Comme le fait que demander le retour de l'ISF tout en votant RN tient de l'aberration. Thèse et antithèse seraient réunies...

Bien sûr, les manifestations de fin d'année se sont globalement revendiquées "apolitiques", et c'est une bonne chose. En effet, prendre une étiquette dès le départ aurait inévitablement créé des dissensions et facilité la connotation, chère au gouvernement ,"brebis galeuses" des citoyens présents sur les routes...

Mais, si je regarde bien les différentes demandes et doléances qui ont été faites par ces gens, je me dis que dans la grande majorité, elles correspondent à ce qui a été notre programme pendant la campagne présidentielle.

Pas d'illusion en ce qui concerne les européennes. Le rôle du "machin" de Bruxelles restera celui qui est le sien, quoi qu'il arrive. Bien peu de mesures prises par les députés européens sont connues du grand public, surtout s'il s'agit, par exemple, de voter en faveur du "secret des affaires" protégeant les multinationales... Une discrétion de violette s'impose pour ne pas lever le masque.

Par contre, une bonne raclée aux prétendants LREM serait ressentie comme une mauvaise nouvelle pour ce gouvernement de prétentieux hautains et suffisants.

Va-t-on encore se faire voler cette élection par la machine médiatique "en marche" ?

Hélas, je le crains...