La Question de la Guerre contre l’Iran

Alors que le 4 novembre approche, date d'application des sanctions américaines contre l'Iran, les tensions s'intensifient entre les deux parties. Les chercheurs et les experts du Moyen-Orient sont curieux à propos de cette crise. Certains supposent un éventuel conflit militaire américano-iranien. D'autres affirment que la guerre est inévitable et que c'est à peu près l'heure zéro - le moment de son déclenchement.

Entre la guerre et e règlement de la crise, il y a deux points de vue. Le premier est basé sur la simulation du scénario nord-coréen. Cette vue se concentre sur la guerre des mots et des accusations, y compris les insultes et e fait de se vanter du bouton nucléaire. La guerre des mots entre les Etats-Unis et la Corée du Nord a pris fin au sommet de Trump-Kim à Singapour. Le président Kim a été félicité pour sa sagesse.

La Maison Blanche a écrit un tweet remerciant le président nord-coréen pour sa promesse de remettre les restes des soldats américains tués dans la guerre de Corée au début du siècle dernier. « Merci à Kim Jong Un », a écrit Trump. Les tenants de ce point de vue comparent le scénario nord-coréen à celui iranien. Ils pensent que la tension actuelle se terminera par un sommet entre Trump et Rouhani. Ils citent les allusions de Trump sur ses tweets au sujet ddu fait qu’il est prêt pour des négociations avec l'Iran visant à parvenir à un accord différent de celui qu'il a retiré. Ils croient également que Trump se concentre sur la conclusion de nombreuses ententes avec les rivaux des États-Unis. Selon eux, il se vante d'être le leader des transactions qui sont dans les intérêts stratégiques américains, d'une manière meilleure que son prédécesseur Obama.

Ils croient également que l'équilibre militaire entre les États-Unis et l'Iran ne poussera pas des mollahs à choisir l'option de l'escalade comme une option réaliste. Il existe d'énormes disparités dans les capacités d'armement classiques entre les forces aériennes et navales et les capacités de missiles des armées américaine et iranienne.

D'autres voient que la guerre est proche. Ils croient que les mollahs n'accepteront aucune nouvelle négociation avec les États-Unis après leur retrait de l'accord nucléaire. Cela est dû à un manque total de confiance dans l'administration Trump. Les tenants de ce point de vue s'appuient également sur de nombreuses preuves, y compris l'aggravation des conditions économiques et de vie en Iran. La guerre sera une bouée de sauvetage pour le régime des mollahs, qui parie toujours sur l'exportation des crises. Le régime iranien saisira l'occasion de sauver son avenir et de mobiliser la majorité du peuple iranien autour de slogans tels que la lutte contre l'agression américaine. Les mollahs sont conscients que leur influence en Syrie, au Yémen, en Irak et au Liban est bloquée. Ils ont investi la richesse du peuple iranien au cours des dernières années dans ces pays. Allumer une guerre serait une bonne idée pour couvrir les crimes des mollahs. Une guerre est une excuse pour faire circuler l'idée qu'elle a conduit à l'effondrement de l'économie et à la détérioration de la situation du pays.

Les partisans de ce point de vue disent que les différences militaires n'ont aucun effet sur les calculs des décideurs iraniens. Téhéran est caractérisé par l'aventure, la folie politique et l'imprudence stratégique. Les mollahs ne parient pas sur une guerre conventionnelle mais sur le fait d'attirer les Etats-Unis à une guerre des agents régionaux et sectaires de l'Iran. La Garde révolutionnaire a formé des groupes sectaires pendant de nombreuses années à agir de manière agressive si le régime iranien est en danger. Il existe également des dizaines de plans secrets visant à utiliser des cellules iraniennes dans plusieurs régions et pays pour semer le chaos et la destruction. Ces plans sont une grande pression sur les planificateurs de la guerre aux États-Unis pour les arrêter, peut-être avant d'atteindre leurs objectifs.

D'autres croient que la guerre est inévitable. Ils pensent que la vraie question n'est pas la guerre et le règlement mais la question du moment où les missiles américains et israéliens seront dirigés vers l'Iran.

En effet, la question de la guerre est l'une des questions les plus difficiles vu l'époque, les circonstances et les données actuelles. Peut-être que la réponse est aux mains de Trump. Il sait très bien comment il traitera avec l'Iran et où il entend pousser la voie de l'escalade verbale. Il sait s'il faut amener l'escalade sur le terrain ou simplement mettre les sanctions historiques contre Téhéran comme un pari pour que le peuple iranien renverse le régime.

Un analyste politique peut ne pas trouver suffisamment de données pour prévoir l'avenir dans des circonstances aussi ambiguës et complexes. Les expériences du passé récent et les situations correspondantes ne semblent pas totalement cohérentes avec la crise actuelle. Le comportement des deux parties est imprévisible, en particulier les mollahs imprudents. Le régime iranien est dans un traumatisme qui peut l'amener à déclencher une guerre. Il y a une forte probabilité de malentendus mutuels entre les deux parties. Ces facteurs demeurent des probabilités équilibrées pour tous les scénarios et sont ouverts à des poids presque égaux. Le scénario de transaction est peut être le plus susceptible d'avoir lieu.