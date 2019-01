La « Question des Gilets jaunes »...

Tout ce qu’il faut comprendre est clairement expliqué dans mes articles consacrés à cette « Question »… J’avais dit que la revendication n’était pas celle de « quelques Euros de plus » ou de la « suppression de quelque taxe »… Elle est l’écume venant du plus profond de la conscience collective d’un peuple qui avait subi la violence et la terreur de la contre-révolution de 1789 et des ses conséquences d’aujourd’hui. Un peuple qui a perdu son rêve de « Liberté, Egalité, Fraternité »…

J’avais surtout prévenu que les intellectuels français ne devraient pas faillir à leur devoir qui était d’interpréter et de traduire honnêtement cette légitime revendication afin d’amener le pouvoir de l’Elysée à prendre acte et à prendre des décisions conséquentes…

J’avais prévenu contre toute tentative médiatique ou politicienne qui se donnerait à la pollution des esprits et à la manipulation dans le but de « diminuer le mouvement » de « le réduire à ce qu’il n’était pas » ou de « le détourner à d’autres objectifs »…

J’avais proposé et même conseillé au peuple français de mondialiser la revendication car l’ensemble des peuples ont subi la même arnaque de la contre-révolution française de 1789 qui avait réhabilité puis diversifié puis renforcer les privilèges en les faisant non pas ceux de l’ancienne noblesse mais ceux d’une Nouvelle élite plus pernicieuse qui allait conduire le monde à l’échec d’aujourd’hui : Mondialiser la revendication parce que la misère humaine et la dictature politique sont mondialisées !

Dans mes écrits précédents refusés par les « Rédactions de tous les journaux », depuis 2001 à ce jour, j’avais expliqué que le XXIe siècle ne peut pas se gérer par les idées, par les idéologies, par la science et par les concepts périmés des siècles passés ! Le niveau intellectuel individuel et collectif des humains n’est plus celui des siècles obscurs, il convient d’adapter les peuples à une Nouvelle organisation humaine, sociale et politique qui maintiendrait les équilibres nationaux et permettrait la paix mondiale.

En 2003 j’avais proposé de remplacer la dissertation française des « droits de l’homme » par la « DECLARATION UNIVERSELLE DES DEVOIRS HUMAINS », non publiée par aucun journal, mais hypocritement reprise par les chefs d’Etat français depuis Chirac à Hollande et à Macron… Ils ont compris la carence des « droits de l’homme » qui avaient laissé de côté les « droits de la femme » et donc les droits de la moitié de l’humanité… Les chefs d'Etat français parlaient timidement de « devoirs et de mérites… », mais n’ont pas eu le courage d’admettre l’incotournable vérité et l’impérieuse nécessité de réformer la dissertation française du XVIII siècle… L’orgueil était plus fort, l’échec est devenu inévitable !

Les intellectuels français qui avaient pris connaissance de ma proposition n’avaient pas agi dans le sens des intérêts du peuple français ni dans l’intérêt des peuples en général, voilà pourquoi ils sont incapables de le faire aujourd’hui !

En redéfinissant la démocratie, j’avais dit : « La démocratie est l’obéissance aux lois justes et non pas aux responsables politiques », cela ne plaisait pas visiblement aux politiciens, mais cela n’aurait pas dû produire le mépris et le refus des intellectuels… Le rêve de l’humain est fondamentalement le même pour tous : Vivre avec le moins de contraintes, le moins de carences, un bien être de soi-même et autour de soi-même, le bonheur et la paix : C’est de l’utopie mais le rêve est tout de même celui-là (c'est la lutte qui donne un sens à la vie) et c’est autour de ce rêve que toutes les luttes humaines ont été menées ! Ce rêve approche de la réalité lorsque les lois justes sont promulguées et appliquées, lorsque la société est solidaire et lorsque le pouvoir politique respecte sa mission… Ce rêve peut devenir réalité lorsque le politicien (élu ou fonctionnaire) accomplit son devoir honnêtement, ce qui permet à l’individu et au peuple d’avoir leurs droits fondamentaux sans avoir à les quémander comme le stipule la « dissertation périmée des droits de l’homme »… Qui elle, encourage à l’esclavage des masses, à l’exploitation et à l’asservissement de l’homme par l’homme ! Ce n’est plus un mystère aujourd’hui en voyant l’ensemble des Etats se donner à la dévaluation de la Religion et à la désinformation universelle !!! Parce que la « leçon » religieuse avait instruit les peuples et les avaient encouragés à se défaire des Empires barbares et des Royaumes où seul le souverain pouvaient décider de l’existence et de la vie même des misérables sujets ! C’est la religion qui avait permis l’émancipation de l’humanité et c’est la religion qui avait détruit le projet du « L'homme-Dieu »… La religion dit : L’homme nait libre et il doit le rester, il n’obéit qu’à la Morale et aux Lois, Morale et Lois qui ne sont pas humaines, il faut bien le reconnaitre humblement ! En clair le pouvoir de l’homme sur l’homme est totalement illégitime : C’est le seul pouvoir des lois justes qui peut construire des nations et permettre leur développement. J’avais énoncé la Loi : « La valeur d’un quelconque responsable politique (ou d’une quelconque nation) est précisément celle qu’il accorde lui-même (ou cette nation accorde) au respect des lois justes et à leur impartiale application en vue d’une justice sociale toujours meilleure ». Le corollaire est : « Un individu (ou une nation) hors la loi ne vaut rien quelque soit ses richesses ou ses vaines prétentions » ! C’est la Loi de Dieu et elle s’applique à chacun, à tous et à l’ensemble de l’humanité !

Le monstrueux XXIe siècle a tout faussé, il commence par les complots, il finira sans doute par l’anarchie universelle !

Les Etats et les régimes hors la loi et terroristes semblent avoir définitivement réussi à disloquer complètement les peuples et à produire la classe des « votants corrompus et des hors la loi » qui entretiennent la démocratie nauséabonde elle-même soutenue par l’idéologie du leurre démocratique malheureusement universellement reconnu…

Je rappelle utilement aujourd’hui que le traitement malhonnête de la « Question des Gilets jaunes » est tout-à-fait improductive et même dangereuse car elle risque de terroriser un peuple qui ne sait plus à qui se confier… Le fantôme de « l’amitié franco-allemande » ne va pas au-delà des bises hypocritement fraternelles et le "Triangle des Bermudes de Bruxelles" ne peut plus continuer à avaler les richesses nationales dans une criminelle uniformisation des peuples et des cultures, ce que la nature humaine ne peut valider …

En conclusion je rappelle les fautes qu’il faut corriger et je conseille les solutions qui doivent être appliquées…

Les Gilets jaunes sont le peuple, il n y a pas parmi eux des chercheurs, des scientifiques, des spécialistes, des experts, des hauts fonctionnaires… Ils sont les ouvriers, les travailleurs, les paysans, les éleveurs, les agriculteurs, les chômeurs, les retraités et les SDF… Ils sont les plus démunis et les plus sinistrés dans l’un des pays les plus riches ; un pays nucléaire, un pays spatial, un pays scientifique et industriel, un pays avancé et un pays culturellement influent sur l’ensemble des Continents… Le peuple français ne comprends pas alors, ne comprends plus aujourd’hui pourquoi il a travaillé, pourquoi il doit continuer à travailler et pour qui il doit le faire en voyant les agissements de son gouvernement qui ne vont pas dans le sens de l’intérêt collectif.

Cependant, la revendication principale qui semble faire l’unanimité est tout-à-fait légitime mais ô combine naïve !

Le "RIC", que certains intellectuels (se croient-ils l’être) semblent appuyer ; ces mêmes intellectuels qui avaient lu mes écrits depuis 2001 à ce jour mais refusent d’y adhérer officiellement tout en essayant de se les approprier dans le but de les remodeler à leur convenance, ne doit pas satisfaire (leurrer) le peuple combien même il serait retenu et accepté par l’Elysée ! Le "RIC" deviendra alors l’initiative de la démocratie nauséabonde et hors la loi des seuls nantis, c’est-à-dire des seuls qui sont à l’abri, des seuls privilégiés… Le résultat d’un « Référendum d’initiative citoyenne » en plein leurre démocratique et dans une ambiance de haute trahison médiatique ne peut pas produire la satisfaction générale… On a vu cette semaine une volonté de contre-révolution des « Foulards rouges » qui dénoncent les « Gilets jaunes »… C’est comme ça que toutes les révolutions avaient échoué et celle des Gilets jaunes d’aujourd’hui ne doit pas connaitre le même sort ! La France ne doit pas retrouver ses failles et ses fissures des siècles passés… Des « Dreyfusards » et des « antidreyfusards » car il s’agit avant tout de lutter collectivement contre une déviation ou contre une trahison politique qui ne profite pas au peuple dans son ensemble…

Le peuple français ne comprend pas pourquoi toute cette malhonnêteté du président, du gouvernement et des nantis de tous bords à vouloir « diviser, disloquer, détruire » un mouvement pacifique qui revendique le fruit d’un travail collectif !

Le peuple français refuse de voir « des listes jaunes aux européennes » quand justement cette couleur refuse l’étendard pirate-mondialiste de Bruxelles !

Le peuple ne comprend pas la « volonté de Macron » qui veut dissoudre le mouvement dans le faux dialogue campagnard que les Maires sinistrés n’auraient pas dû accepter !

Un président vraiment élu par la majorité du peuple ne doit pas ignorer les profondes préoccupations de ce peuple. Si cela est le cas avec Macron, on ne peut faire que deux hypothèses :

01) Ou monsieur Macron n’a pas été élu par le peuple français mais imposé par le leurre démocratique et donc par le pouvoir de l’argent,

02) Ou monsieur Macron a été élu suite à ses promesses qu’il trahit aujourd’hui librement.

En définitive, il doit répondre non pas en allant dans ses pérégrinations solitaires à travers la campagne sinistrée qui ne fait plus vivre les habitants, mais en répondant franchement au revendications du peuple de France !

Et cela est une urgence !

PS : Cet article est publié sur Facebook :

LA “QUESTION DES GILETS JAUNES” ... https://www.facebook.com/notes/mohammed-madjour/la-question-des-gilets-jaunes-/3034741649884561/