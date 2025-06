La rébellion de la société israélienne

Kamala Harris tente désespérément d'obtenir de Benjamin Netanyahou une déclaration de « trêve illimitée » qui permettrait l'échange des otages juifs toujours aux mains du Hamas, ainsi que le rétablissement de la circulation des camions d'aide humanitaire.

Netanyahou et la banalisation du mal. Netanyahou aurait banalisé le mal en raison de l’absence totale de moralité dans ses actes qui le conduit à commettre des crimes contre l’humanité sans penser à leurs conséquences et sans discerner le bien ou le mal de ses actes. Ainsi, la punition asymétrique de la population de Gaza et d’autres pratiques maléfiques ne seraient pas considérées par Netanyahou à partir de ses effets ou de son résultat final car les divinités l’ont choisi pour « la haute mission d’éliminer le Hamas de la surface de la terre et de construire le Grand Israël », une situation dystopique qui a conduit le militant juif des droits civiques et survivant de l’Holocauste, Israël Shakak, à affirmer : « Les nazis m’ont fait craindre d’être juif et les Israéliens me font honte d’être juif ».

Netanyahou serait conscient de sa situation politique et judiciaire précaire, donc, utilisant la dictature invisible de la peur du troisième Holocauste, il aurait profité de l’offensive sanglante du Hamas pour déclarer l’état de guerre (défense de la sécurité d’Israël) et pour lancer une offensive dévastatrice dans la bande de Gaza qui lui permettrait de reporter le procès dans lequel il est accusé de corruption, de fraude et d’abus de confiance. Après la punition asymétrique infligée par Israël, toutes les infrastructures de base, écoles, mosquées, hôpitaux et 90% des bâtiments de Gaza auraient été détruits par des bombardements aériens systématiques, entraînant plus de 41.000 victimes civiles palestiniennes et plusieurs milliers d’autres ensevelies sous les décombres. Selon l’IPC, organisme mondial d’analyse de l’insécurité alimentaire, 96% de la population est au bord de la famine.

La rébellion de la société israélienne. La désaffection croissante de la société israélienne en raison de sa gestion désastreuse de la crise avec le Hamas et de son manque d'intérêt à sauver vivants les otages israéliens aurait déclenché la mobilisation des familles des personnes kidnappées par le Hamas. Ainsi, suite à la mort malheureuse de trois des otages juifs occasionnée par l'armée israélienne qui ont été pris pour des membres du Hamas, il y aurait eu une augmentation des mobilisations des familles des personnes kidnappées par le Hamas devant la résidence de Netanyahou qui est considéré comme personnellement responsable du retour des otages en vie à la maison. Les protestations se sont intensifiées après la découverte des corps de six otages israéliens.

La désaffection croissante de la société israélienne, due à sa gestion désastreuse de la crise avec le Hamas et à son manque d'intérêt à sauver vivants les otages israéliens, aurait déclenché la mobilisation des familles des personnes kidnappées par le Hamas. RFI fait savoir https://www.rfi.fr/fr/moyen-orient/20240901-isra%C3%ABl-gaza-colere-familles-otages-d%C3%A9couverte-corps-de-six-captifs-du-7-octobre que « les familles des otages sont en grande colère. « La découverte des corps samedi est donc une conséquence directe du sabotage des accords par Netanyahou, de son obstination à maintenir une présence israélienne sur l’axe de Philadelphie et la pression militaire », ont notamment déclaré les familles. « Ceux qui refusent tout accord avec le Hamas ont le sang de ces otages sur les mains », affirme le proche de l’une des victimes. « Benyamin Netanyahu a prouvé que pour lui la vie des otages est moins importante que le déploiement de l’armée israélienne sur la frontière entre l’Égypte et Gaza », termine-t-il. Les familles exigent des comptes de la part du Premier ministre et lui demandent de « s’adresser publiquement à la nation et assumer la responsabilité directe de l’abandon des otages ».

Des manifestations soutenues par l’opposition israélienne ont eu lieu à Jérusalem et à Tel-Aviv, ainsi que dans une douzaine de points à travers l’État israélien pour demander la démission de Netanyahou et exiger une trêve avec le Hamas qui permettrait la libération des 97 otages (un tiers aurait perdu la vie). Dans ce contexte, la plus grande organisation syndicale du pays, Histadrut, a déjà appelé à une grève générale dans le but de paralyser l’économie israélienne en signe de soutien au mouvement de protestation exigeant un cessez-le-feu permanent, la libération des otages détenus par le Hamas et l’entrée à Gaza d’une aide humanitaire d’urgence sous forme de nourriture, de carburant et de fournitures médicales.

Netanyahou a-t-il perdu le soutien des États-Unis ? Après la décision de la Cour pénale internationale de demander des mandats d’arrêt contre Netanyahou et Galant accusés de « crimes contre l’humanité », Netanyahou est conscient qu’une fois la guerre asymétrique contre le Hamas terminée, il risque une poursuite pénale internationale. Ainsi, Joe Biden, dans une interview publiée par le magazine Time, a admis que « Netanyahou prolongerait la guerre pour des raisons politiques et pour rester au pouvoir à la tête d’un gouvernement de coalition complexe ».

De son côté, Kamala Harris tente désespérément d’obtenir de Netanyahou une déclaration de « trêve indéfinie » qui permettrait l’échange des otages juifs encore aux mains du Hamas ainsi que la reprise de la circulation des camions d’aide humanitaire. Ainsi, Harris agirait comme une diplomate de premier plan et laverait l’image du Parti démocrate comme collaborateur nécessaire d’Israël dans le nettoyage ethnique de Gaza et lui permettrait de se présenter aux électeurs démocrates de gauche comme le candidat idéal pour gagner le vote de cette partie de la population.

Cependant, la myopie politique de Netanyahou le rend réfractaire aux diktats de l’administration Biden, de sorte qu’un coup de force mené par l’ancien membre du gouvernement d’urgence israélien Benny Gantz, le ministre de la Défense serait retiré à Galant. Ce coup d'État aurait la bénédiction de l'administration Biden et de l'AIPAC et après avoir mis fin à l'invasion de Gaza et à l'échange d'otages aux mains du Hamas, cela conduirait à la convocation anticipée de nouvelles élections avec l'objectif déclaré de former un gouvernement d'unité nationale avec Benny Gantz et Yair Lapid où la tâche principale sera de rééditer les accords d'Oslo qui rendent possible la coexistence pacifique de deux peuples dans deux États. Netanyahou, un politicien néfaste, qui a tenté un coup d'État autocratique pour établir ensuite un régime présidentiel, pourrait faire face à des poursuites pénales où il sera accusé de négligence et de crimes contre les droits de l'homme. Cela pourrait signifier une condamnation pénale et sa sortie définitive de la scène politique israélienne.

Germán Gorraiz López, analyste politique

