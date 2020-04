La recherche française, efficace en coûts et résultats, mais gangrénée par la corruption lorsqu’il s’agit d’en exploiter les avancées

Bonjour ! Si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est parce que la culture scientifique (où plutôt l'inculture) me dérange, tant les approximations, les erreurs, les attaques personnelles, prennent la place d'arguments censés, logiques, dont le fondement est basé sur la raison.



Ceci ne sera pas un énième article pour faire la promotion de la chloroquine et de Didier Raoult, ne sachant même plus moi-même à force de voir tout et son contraire, différencier le vrai du faux, et n'étant moi même ni médecin, ni patient, actuellement.



Ce qui est dérangeant, c'est de voir la place qu'occupent les polémiques alors que les traitements et approches alternatives (et pas dans le sens homéopathique) sont vraisemblablement nombreux, certains étant actuellement à l'essai, d'autres étant avortés sous des prétextes fallacieux.



C'est pourquoi je viens vous parler ici de l'un des essais mis au rebut, à savoir celui sur l'hémoglobine arénicole, issue du ver arénicole.

[Et c'est là un sacré casse-tête pour moi, car sachez qu'étant végan, l'idée qu'un ver marin, un animal de plus pouvant être exploité au profit des humains, me pose de sérieux soucis d'éthique, ma conscience me chatouille face à l'ensemble des vies humaines et non-humaines, qui pourraient être sauvées en toutes circonstances, et j'ai malgré tout bon espoir qu'à la suite de certaines avancées (situation courante après la découverte d'une molécule issue de la "nature"), qu'il sera possible de synthétiser cette hémoglobine, à la mesure de son intérêt et tant elle semblera indispensable.]





- L'hémoglobine arénicole, de par son caractère extra-cellulaire (elle n’est pas contenue dans un globule rouge), est universelle (compatibilité avec tous les groupes sanguins).



- Elle a la capacité à lier 40 fois plus d’oxygène que l’hémoglobine humaine.



- Sa taille particulièrement réduite est : 250 fois plus petite que le globule rouge humain.



- Elle peut-être déshydratée puis réhydratée dans des poches salines. (Ce qui simplifie grandement sa conservation dans la durée et son transport, et évite tout risque de pénurie.)



- Elle pourrait être conservée chez quiconque en vue de répondre à n'importe quelle urgence, avant même l'arrivée des secours, le défaut d'oxygénation, et par extension, la nécrose des tissus, faisant partie des principales causes de morbidités et de séquelles.



- La grande majorité des animaux, en tout cas au moins les mammifères, pourraient bénéficier également de cette dernière.

C'est une avancée scientifique et médicale majeure, susceptible d'apporter une grande aide à tous types de situations, ayant déjà été testée avec succès dans de multiples situations, y compris les transplantations d'organes, et pourrait être utile pour se passer du don du sang, face à des maladies chroniques telles que le diabète, la mucoviscidose, l'asthme, et des urgences absolues traumatiques... Et bien entendu, pour contrer efficacement l'incapacité respiratoire des patients présentant de fortes réactions au covid-19. (Ce qui serait l'arme absolue pour lutter contre les décès dus à l'insuffisance respiratoire liée à ce virus.)



Mais alors qu'un essai devait être tenté pour sauver des gens des conséquences d'une insuffisance respiratoire, ce dernier a été suspendu, sur simple référence... D'une lettre anonyme. (La magie de la corruption académique.)



Je vous laisse la joie de découvrir les tenants et aboutissants de l'histoire, en espérant que vous partagiez autant que possible cette situation absurde, et l'aide qui pourrait être apportée à une grande partie du règne du vivant...