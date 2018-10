La reconquête des territoires perdus de la République, faut quand même pas rêver, car sans casse ce n’est tout simplement pas possible 

Depuis mai 68, avec le slogan : « Il est interdit d'interdire » a eu comme conséquence dans les consciences collectives « pas de vagues » et « faut pas stigmatiser », etc., etc. Ainsi depuis des décennies des politicards du genre « nouilles molles » qui pensaient plutôt au confort que pouvait offrir leurs carrières qu'a la bonne marche de notre société se sont succédé. Conclusion : Leurs manques de courage, leurs couardises, sont hélas les néfastes sources de notre situation actuelle (j'utilise le terme « nouilles molles » celui-ci est assurément trivial, mais oh ! combien réaliste).

Quand Gérard Collomb évoquait le « face à face » !

Nous tous en mémoire les paroles prophétiques qu'il à prononcé lors de son discours d'adieu au Ministère de l'Intérieur :

Il y a une dizaine de jours, le vieux Gone de Lyon a tiré sa révérence, les médias et lui-même évoque qu'il désire reprendre les rênes de la capitale gastronomie française !

Néanmoins, je pense qu'il y a une autre raison, et cette dernière c'est que pendant les 16 mois et 16 jours, où il a été à la tête du Ministère de l'Intérieur, ce dernier à eu le temps d'analyser les différents rapports qui évoquaient tous dans quels états alarmants se trouvaient certains quartiers des banlieues nommées pudiquement « les banlieues chaudes ».

Rappelons-nous ses prophétiques paroles qu' a prononcé du Ministre de l'Intérieur démissionnaire Gérard Colomb lors de son départ du ministère de l'Intérieur le 6/10/18./ « Aujourd'hui on vit côte à côte... Je crains que demain on vive face à face » : vidéo, autres sources.d'ou une partie de mon titre, « car sans casse,ce n'est pas possible » !

Les banlieues chaudes ou les territoires perdus de la république : États des lieux. Constats !

Le terme de « banlieues chaudes » est aujourd'hui tellement utilisé qu'il en est devenu malheureusement presque banal, donc je fais court, mais si le sujet vous intéresse il vous est assez facile dans Google de trouver des résultats qui pourront vous renseigner un peu plus : 1 – 2 - 3 ,... et suite.

« État des lieux » , et « constat !

De lire ces rapports, de s'entretenir avec les responsables des différents services de sécurité,sur que notre Gégé pensait pas trouver une situation aussi catastrophique, et bien entendu aussi explosive. L’examen de « l'état des lieux », ou du « constat » étant fait ,comme pour un malade après l'examen clinique le diagnostic étant établi, il reste à mettre en place la thérapeutique , et pour le sujet qui nous intéresse, c'est certainement la phase qui depuis des décennies, a toujours était faite qu'avec des traitements homéopathiques,.. alors que c'étaient des « remèdes de cheval » qui étaient pourtant nécessaires !

Pour ce qui est l'origine du problème, j'aime bien le résumé qu'en fait Amaury Grandgil sur Agoravox, avec son article « Ce qui se profile derrière la démission du ministre de l’Intérieur » :

Banlieues, brûler des voitures la « french touch française » qui fait peur aux autorités !

La french touch, bien je déteste le franglais, nous pouvons dire que ce qui se passe dans nos banlieues est maintenant une spécialité française, et cette « french touch » qui consiste à brûler des véhicules, se pratique aussi bien pour les manifestations de joies (exemple nuit de la Saint Sylvestre 14 juillet, ou lorsque la France devient championne du monde de foot, comme que ce qui maintenant est commun de nommer pour un contrôle de police qui à par la force des choses à « mal tourné », ou idem une mini-émeute est déclenchée uniquement pour manifesté contre le contrôle d'un contrevenant qui circulait sur un scooter sans casque : source ! (alors dans les banlieues, cette « french touch », c'est combien de véhicules, brûlés par an, ben il faut se reporter à ces sources : 1 – un autre site évoque lui une moyenne de : 128 véhicules par jours, même si on retire l'escroquerie à l'assurance, le résultat est un total de plus de 46.000 par an !!!) 2 Sur que « cette méthode » est savamment utilisée par les voyous des cités dans le but uniquement pour affoler,et pour paniquer les autorités. Pour faire simple ne nous « enquiquiner » pas trop, si non, nous « allons foutre le bordel »,.. de plus profitant de la situation, tous les prêcheurs coraniques salafistes,prendront un malin plaisir de mettre de « l'huile sur le feu » !

Les « banlieues chaudes » sont gangrenées par les islamistes, les trafics de drogues et par la violence !

Les prédicateurs salafismes voyants d'un mauvais œil la reprise des territoires perdus comme un frein de leurs ambitions d'une France Islamisée.

Les banlieues chaudes outre d'être gangrenées par les prédicateurs islamistes salafismes, ces derniers voyants d'un mauvais œil la reprise des territoires perdus comme un frein de leurs ambitions d'une France Islamisée. Elles le sont également par les trafics de drogues et par la violence, exemple récent, au Lilas (93) la mort d'un enfant de 12 ans tué à coups de barres de fer au cours d’affrontements entre bandes rivales ; (composées majoritairement d'adolescents, 5 mineurs sont en garde à vue), pour info, ce décès intervient un mois après la mort d'un autre adolescent, âgé de 16 ans, tué de plusieurs balles dans une cité de Saint-Denis, à l'autre extrémité du département. Source. Il est possible de savoir quels sont les départements ou la violence et les cambriolages sont les plus élevés, pour le savoir, je vous place ces liens, celui-ci qui indique les Bouches du Rhône comme étant le département en tête pour la violence et le nombre d cambriolages : ici, autres résultats Google : 1 - 2 structures,

La reprise de quelques banlieues, est peut être tout à fait possible,... mais attention aux soutiens des autres banlieues qui déclencheront des réactions en chaîne !

De voir que l’État reprenne en main « ces » qui sont aussi « ses » territoires, aura pour conséquences que les trafiquants de drogues ne resteront pas les bras croisés, car ces derniers ne voudrons pas abandonner leurs juteux business sans réagir violemment, et en comme je l'ai écrits quelques lignes plus haut, tous les prêcheurs coraniques salafistes,prendront un malin plaisir de mettre de « l'huile sur le feu », donc ne nous attendons pas à des séquences ou à des épisodes du style « des longs moments ou instants de miel et de douceurs » !

Le laxisme (c'est peu dire) et la déliquescence de la justice !

Ainsi que le rapporte L’Essor, le journal de la gendarmerie nationale, un gendarme de 53 ans a été condamné, ce mercredi 3 octobre, à trois mois de prison avec sursis, six mois d’interdiction d’exercer sa profession et inscription de ladite condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. L’adjudant-chef dont il est question comparaissait, en effet, devant le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières pour avoir giflé un mineur qui s’en était pris son épouse : source (pour info le procureur procureur de Charleville-Mézières avait requis cinq mois de prison avec sursis et l’interdiction d’exercer et de porter une arme pendant cinq ans contre un gendarme des Ardennes : source).

Il y a deux ans environ, c'était un légionnaire qui pour les mêmes motifs écopait : source ; Avril 2018, trois légionnaires en garde à vue pour avoir défendu une jeune fille qui était agressée,... une substitut du procureur a décidé de poursuivre les légionnaires. » : source, autre cas un légionnaire ( ou ancien ) condamné pour avoir défendu sa famille qui était agressée par 5 voyous... bon parait que c'est un hoax, comme dit l'autre : « vas savoir Charles » : le hoax.

Pour info, voir la page de Boulevard Voltaire qui publie l'interview de Laurent Obertone : « Immigration, on criminalise les inquiétudes de la population pour éviter tout débat ».

Extrait de quelques lignes de fin :

Ce qui arrive est loin d'être entièrement de sa responsabilité ou même de celle du président actuel. Certes les clichés catastrophiques où il pose à côté de "diversités" peu fréquentables n'arrangeront en rien les choses. Mais penser par exemple que Laurent Wauquiez, qui a été ministre et qui est responsable régional ferait mieux, ou un, une autre, n'a pas de sens. C'est une longue suite de renoncements progressifs, de lâchetés continuelles, de compromis inacceptables où l'on a abandonné les "quartiers" aux caïds, aux islamistes, qui n'auraient jamais dû être faits. Que ce soit Sarkozy, Hollande, Chirac et Mitterrand, voire Giscard, ils sont tous impliqués, tous coupables. A divers degrés. L'article.

Après l'analyse de Gérard Collomb, et pour apporter de l'eau au moulin à son moulin, prenez soin de lire ce qui suit : C'est une note ultra-confidentielle des services des renseignements, reçue par le cabinet du président de la République, du Premier ministre et de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’Éducation nationale, sur les signalements de cas de dérives communautarisme musulman dans les établissements scolaires. Je peux dire que c'est assez affolant et très très inquiétant : Source, autres résultats : Google.

Les « citée chaudes », sont gangrenées par l'islam wahhabite salafisme !

Quelques lignes plus haut, J'ai déjà indiqué que les citées étaient gangrenées par islam wahhabite salafiste. Dans le monde musulman, c'est un islam rigoriste venu d'Arabie Saoudite : wiki. Actuellement nous pouvons dire que chez les « musulmans d'Europe », que cet islam a « le vent en poupe », car il existe bien une montée du wahhabisme salafisme :sources. Pour résumer l'islam wahhabite, est un islam qui se cantonne plutôt aux régions du Golfe Persique, alors que l'islam salafisme : là, souhaite revenir au califat pour l'ensemble des croyants en englobant bien évidement l'Europe : là , autres résultats Google. Donc, nous pouvons dire que les salafistes utilisent savamment « la technique du coin à fendre le bois ». Cela consiste de profiter de la moindre interstice, la moindre faille, ou encore le moindre relâchement, pour pouvoir placer judicieusement « son coin », en l’occurrence ici ses idées, et ses mœurs de vie, et juste appuyer dessus un peu plus tous les jours, et ce jusqu'au moment où tout fini par éclater. De cette façon petit à petit il est possible d'imposer ces propres coutumes et son propre mode de vie dans le pays qui vous accueille, la « technique » en photos : 1 – 2 - 3,..simple non !

La montée du communautarisme à l'école, et dans les quartiers !

Sur le communautarisme à l'école, voir la réaction au micro de Boulevard Voltaire de Jean-Paul Brighelli (enseignant essayiste).

Suite à la fameuse récente note de l’Éducation Nationale qui indique trente signalements de radicalisation dans les écoles par jours d'entrée, Paul Brighelli nous dit, les renseignements viennent d'inventer l'eau tiède, car il évoque un livre qui a paru en 2002 « Les territoires perdus de la république ». Ensuite, il cite 2004 le rapport de Jean Pierre Obin (Les signes et manifestations religieues dans les établissement scolaires).. rapport mit immédiatement au placard par François Fillon qui à l'époque était Ministre de l’Éducation. En 2017 Le principal de collège Versailles à Marseille Bernard Ravet décrit son quotidien, et signale un communautarisme religieux intense par son livre « Principal de la République ou Imam de la République » le document en : PDF pour le charger : ici... et pour termine Paul Brigheli de conclure par : « Il faut prendre des mesures coercitives face à de gens qui sont une menace » Source audio. Autre : là.

Pour info, la charia est appliquée dans certains quartiers de Londres sources, et ces jours le « machin » (l'ONU dixit de Gaulle), va « épingler » la France pour l'interdiction de la burqa : sources. Je remarque que le « machin », ne se bouge pas trop le luc pour lutter contre toutes les barbaries qui sont commises dans les pays musulmans !

Suite à la fameuse récente note de l’Éducation Nationale qui indique trente signalements de radicalisation dans les écoles par jours d'entrée, Paul Brighelli nous dit, les renseignements viennent d'inventer l'eau tiède, car il évoque un livre qui a paru en 2002 « Les territoires perdus de la république », ensuite, il cite 2004 le rapport de Jean Pierre Obin (Les signes et manifestations religieues dans les établissement scolaires).. rapport mit immédiatement au placard par François Fillon qui à l'époque était Ministre de l’Éducation. En 2017 Le principal de collège Versailles à Marseille Bernard Ravet décrit son quotidien, et signale un communautarisme religieux intense par son livre « Principal de la République ou Imam de la République » le document en : PDF pour le charger : ici. .. et pour termine Paul Brigheli de conclure par : « Il faut prendre des mesures coercitives face à de gens qui sont une menace » Source audio. Autre : là.

La charia est appliquée dans certains quartiers de Londres sources,... et c'est ce qui est demandé dans certains quartiers des citées chaudes françaises. 1 – 2 – Sur l'éventualité de la charia en France, regardez cette vidéo de John Paul Lepers tournée dans une mosquée de Roubaix : ici. Dernière info, la « machin » (l'ONU dixit de Gaulle), va « épingler » la France pour l'interdiction de la burqa : sources. Je remarque que le « machin », ne se bouge pas trop le luc pour lutter contre toutes les barbaries qui sont commises dans les pays musulmans !

Ceux qui trouvent toujours une excuse, pour admettre que le communautarisme peut être le vivier du terrorisme !

Depuis des lustres j'ai souvent entendus des gens qui trouvaient toujours une excuse, pour admettre que le communautarisme pouvait être un vivier du terrorisme. Dernièrement le 13 octobre 2018, sur AgoravoxTV, il y avait cet article : Clément Viktorovitch vs Ivan Rioufol et Charlotte d’Ornellas : Débat très tendu sur le communautarisme islamique à l’école

Une vidéo nous montre ce qu'est la palme de la mauvais de foi. Elle concerne le politologue Clément Viktorovitch, voir vers les 14 mn de la vidéo, ce docteur en sciences politiques qui pose à Charlotte d'Ornellas une journaliste à Valeurs Actuelles cette stupide question « c'est quoi le rapport de ce qui se passe à l'école et les attentats ? » Heureusement que la journaliste rappelle à cet expert politique qu'après les attentats aux USA du 11 septembre 2001 et aussi qu'a la suite d'attentats islamiques en France des enfants des écoles de certains quartiers avaient refusés soit de chanter la Marseillaise, ou de respecter la minute de silence : sources,.. alors l'expert la démonstration n'est pas flagrante dit ? Pour info, lors de l'hommage au Lieutenant Colonel Arnaud Beltrame cet hommage à été perturbé parfois avec l'aide de certains professeurs ou de syndicats d’enseignants, .. et oui mentalement les « collabos » et les « munichois » (voir la définition quelques lignes plus bas), et autres « porteurs de valises » malheureusement existent toujours !

Tout va « se jouer » sur personnalité du nouveau Ministre de l'intérieur !

A l'heure où j'écris mon brouillon (dimanche 14/10) le nom du nouveau Ministre de l'Intérieur n'est pas connu ! La tache « sécurité banlieues » qui attend celui-ci est gigantesque, si Macron, nomme ce dernier uniquement par sympathie ou par copinage, et que le nouveau Ministre accepte le job, juste pour avoir un « maroquin prestigieux » c'est foutu d'avance. La question essentielle, est de savoir qui est capable de faire le job ? Perso, je pense que nous allons entendre de grands discours, des grandes promesses seront faites, mais que hélas que l'on va continuer la même politique qui consiste à de ne pas faire de vagues, sous prétexte de ne pas risquer la bavure qui mettrait le feu aux poudres. Pour résumer trouver une personne qui assume les risques que comporte une ferme reprise en main,et ce sans casse est presque du domaine de l'impossible, .. mais il y a bien un vieux adage qui dit : « Impossible n'est pas français » … affaire à suivre,...au risque que la marmite explose un jour, comme hélas elle a explosée, ce qui à engendrée les tragiques événements du Kosovo,.. mais plus en bien plus dramatique, car cette foi-ci, ça sera à l'échelle de plusieurs pays d'Europe ! Il y a un à deux ans, je voyais cette éventuelle éventualité assez lointaine, .. mais hélas avec le rapport des dérives communautaires à l'école, et après avoir regardé ce qui suit, je pense que les délais ce sont nettement raccourcis, et ceci tout simplement en lisant un article d'Agoravox TV du 15/10/18 : "L’islamisation progressive du 9-3 est bien une réalité". Dans cet article, il y a une vidéo d'une émission de France Inter, où les journalistes Léa Salamé et Nicolas Demorand recevaient Gérard Davet et Fabrice Lhomme pour leur dernier livre : « Inch'allah : l'islamisation à visage découvert ».

En regardant la vidéo, à partir de 3'35, ben, je suis tombé virtuellement de ma chaise quand la journaliste Léa Salamé s'adresse à Gérard Davet : « Le livre commence par la description d'une coutume chez les flics du 93, cette « coutume de la police » à due changer victime d'une évolution spectaculaire écrivez-vous, racontez »,... et ce dernier de répondre : « Ben, tout simplement, il s'est avéré qu'à la PJ de Saint-Denis, il y a un peu plus de 120 enquêteurs, (votre serviteur précise qui ont la qualité d' O.P.J.) avec tous les effectifs présent faisait un pot régulièrement le pot annuel avec : viande, foot, vin, « et il se trouve qu'au fil du temps, et très récemment particulièrement, il y a eu une frange de la P.J. de Saint-Denis qui a dit concrètement, « c'est compliqué, on n'a pas envie de manger du porc, ensuite on n'a pas envie que ce soit les femmes qui s'occupent du b.B., qu'elles touchent les saucisses », etc., etc. C'est tout simplement effarant, la suite de la vidéo. Donc, maintenant avec ce témoignage sur la P.J . de Saint-Denis, nous montre un parfait exemple que « le vers est dans le fruit » car toutes les structure, les classes et couches sociétales de la société française sont impactées ! (notamment dans les services publics : police/gendarmerie, santé,éducation, etc., etc.).

D'ailleurs concernant le communautarisme dans l'armée, il y a un an, Agoravox publiait mon article : Très inquiétant et surtout très très préoccupant : la montée du communautarisme dans l’armée française ! … ou j'indiquais entre autres la mutinerie survenue en 1999 sur le porte-avion « Charles de Gaulle ».Ayons la force est de reconnaître que tout cela n'est hélas pas de très bons hospices !



Le 16/10/18 Christophe Castaner est nommé Ministre de l'Intérieur.

J'ai appris vers les 10 heures que Christophe Castaner venait d’être nommé Ministre de l'Intérieur,.. que dire, ben, ben, pas de procès d'intention pour le moment, la situation de certaines « banlieues chaudes » est tellement « pourries », .. pour que l’État remette tout cela « en ordre », fait que je suis très très pessimiste, mais comme dit l'autre attendons pour voir ! (néanmoins ayons l’honnêteté intellectuelle de reconnaître que cet état de déliquescence des banlieues date depuis bien avant l'arrivé d’Emmanuel Macron). Merci à Gaston la Gaffe pour sa réponse du 17/10 à 21 heures dans l'article de Bob 34 pour son article : L’énorme colère de Jean-Luc Mélenchon : "Enfoncez-moi cette porte ! La République, c’est moi !". qui nous signale un « épisode de la jeunesse » de Castaner : là., et comme je l'ai indiqué en réponse,.. en fait un Ministre avec un parcours un peu à « la Vidocq »,... et j'ai rajouté ceci : Néanmoins, je trouve son CV un peu mince pour remettre de l’ordre dans les « banlieues chaudes » ! Alors soyons patients, donnons nous rendez-vous dans un an,pour faire le bilan de son action !

Dans mon article, j'ai évoqué plusieurs fois « l'esprit de Munich », en cas de troubles graves, sur que certains citoyens ont seront inspirés,... comme cet exemple frappant signalé également le 15/10/18 par cet article sur Agoravox TV : Londres : des passagers d’un avion empêchent l’expulsion d’un Somalien condamné pour le viol collectif d’une adolescente. « L'esprit Munichois » toujours en écoutant dans la vidéo de France Inter, où avec l'application du site l'intervention d'un auditeur présenté comme étant Camille, qui fait le rapprochement du livre de Gérard Davet et de Fabrice Lhomme avec les écrits d'Eric Zemmour.

Concernant ces fameux « Accords de Munich », il ne faut pas oublier la réaction de Winston Churchill : « Vous avez eu à choisir entre la guerre et le déshonneur ; vous avez choisi le déshonneur, vous aurez la guerre » : sources.

Vers une future guerre civile ?

Force est de reconnaître que tous les ingrédients sont en place,.. et ce depuis longtemps. Pour que tout explose, faut juste laisser macérer encore un peu ! Les bobos gauchos avec leurs esprits munichois, pour eux, c'est improbable. Pour info, l'esprit munichois c'est ceci : L'esprit munichois, est l'action d'une lâche dérobade devant une menace étrangère, d'abandon et de trahison des alliés au nom de la sauvegarde à tout prix de la paix, de myopie politique consistant à concéder à l'adversaire de nouveaux avantages qui lui permettront, demain de nous frapper encore plus.source France Culture. (pour la situation actuelle, ce n'est pas une menace étrangère (quoi que !) car l'ennemi est déjà à l'intérieur,mais nos politiques avec leurs œillères ne voient hélas rien,.. enfin si ils voient même très bien, .. mais « font le canard » ! .. quand aux pragmatiques,pour ces derniers, c'est... oui tôt ou tard ! En effet, il suffit de lire ceci qui date de juin 2016 : Le patron de la DGSI évoque un pays "au bord d'une guerre civile" : source, autres résultats :Google. Les sondages datent de 2016, ils indiquent que 28% de musulmans pensent que la charia est au dessus des lois de la République.Résultats : Google,... et un sondage de janvier:2016 indiquait que 74 % des Français jugent l’islam intolérant : « Les musulmans doivent entendre cet avertissement » source (j'aimerais bien connaître le pourcentage en 2018).

“ Si vis pacem, para bellum”,... l'armée a-t-elle un plan pour reconquérir ces territoires perdus ?

Il y a une vieille locution latine qui dit : “ Si vis pacem, para bellum ” (Si tu veux la paix, prépare la guerre), et dans notre monde moderne, cette locution est bien d'actualité. Cette locution transposée au sujet de l'article me fait dire que l'armée à évidemment un plan qui évoque la ou les manières de reconquérir les territoirs perdus de notre république.

Concernant ce plan, certains affirement qu'il est connu à l'état major sous le nom “Ronces”,... ne soyez pas étonnés ; fidèle à sa tradition pour notre “Grande Muette” “Pan Opération Ronces”, connait pas ! Sur cette “Opération Ronces”, voir cette vidéo interview d'Eric Zemmour par Yves Calvi le 7/09/16 sur RTL : là. Si vous êtes curieux,dans votre moteur de recherches tapez:france prochaine guerre civile, ensuite :comment l'armée se prépare à la reconquête des citées, et voir également : Témoignage exclusif et avertissement d'un membre actif de l'unité d’assaut du GIGN : Ici.

Après avoir lu l'article de Zorba sur AGORAVOX TV du 18/10/18 : VIDÉO CHOC : "Wallah, on baise les condés ! Ils ont peur !" Des policiers insultés et provoqués par de jeunes délinquants du 94, je rajoute ceci : Les provocations et les agressions contre les policiers se multiplient dangereusement,et elles mettent leurs nerfs à rudes épreuves (souvenons nous de l'attaque aux cocktails Molotov de la voiture de police à Viry-Châtillon le 8/10/17, ou suite à cette attaque deux policiers avaient été gravement brûlés : sources). Dans ce contexte, attention à la provocation de trop, car hélas celle-ci peut engendrer de leurs part des réactions violentes et dramatiques avec morts d'hommes (notamment par l'usage de leurs armes à feu), d'où ce qui est tant redouté un nouvel embrasement généralisé des banlieues ! J'ai écrit ces lignes (brouillon de mon article) le 18/10, et le lendemain en quête d'infos complémentaire, le hasard de mes recherches m'a fait tomber sur le livre qu'a écrit Laurent Obertone « Guérilla »,... et le synopsis de son bouquin, ben c'est pil-poil la scène que j'ai imaginée la veille ! Sur ce livre, autres résultats : Ici.

Le raisonnement utopique et illusoire de l'Institut Montaigne !

L'Institut Montaigne à en 2016 fait un rapport qui indique qu'un Islam français est possible : source (perso, je me demande si ses membres ne vivent pas dans une tour d'ivoire, car les hommes ou les femmes qui font parti de cet institut, ont-ils seulement une fois accompagné dans ces trop nombreuses « cités chaudes » : pompiers, policiers, gendarmes, médecins, équipes des Samu, livreurs, etc., etc., dans leurs taches journalières. C'est bien beau de faire de belles phrases et d'avoir une vue et des idées « bisounours »,.. mais hélas sur le terrain la réalité est tout autre !).

Pour terminer : Giscard regrette d'avoir autorisé le regroupement familial !

Je termine mon article par cette phrase : Giscard regrette d'avoir autorisé le regroupement familial, mais au final sa décision a bien été le germe, l'amorce de la situation actuelle,... et dire qu'il y a un vieux adage qui dit : « gouverner, c'est prévoir »,.. sauf que parfois le décideur ignore que ses successeurs se conduiront comme d'énormes pleutres ! La décision de Giscard en 1975 : sources.

