La reconquête passe aussi par les urnes

Les élections Européennes sont, cette année, d'une importance non-négligeable. Je dis, je pense que si nous sommes contestataires, opposants, dissidents comme vous voulez, nous avons le devoir d'aller écraser les urnes de vote anti-macronie.

_ « Ouais mais, ça sert à rien, c'est truqué les élections ! »

J'entends bien qu'il est tout à fait possible de truquer une élection, il existe plusieurs méthodes comme pirater le vote électronique, bourrer les urnes, ficher les opposants politiques et les priver au maximum de carte d'électeur. Et bien sûr, le tout s'accompagnera de l'évidente manipulation médiatique et politique qui fera tout ce qu'il est possible de faire pour orienter le vote des gens vers les projets internationalistes, portés au rang de « doctrine divine » avec pyramide de verre en toile de fond.

Certes, nous pouvons au moins être certain qu'à défaut d'élection truquée, nous avons une élection largement manipulée. Les derniers courts-métrages : « Europe 2019* », ou celles de l'OBS : « Peurs sur l'Europe** » et faisant la promotion de l'Union européenne, en sont deux preuves parmi beaucoup d'autres ; et la diabolisation de la militance pro-France, pro-nationale, transformée à loisir en mouvement d'ultra-droite, populiste, xénophobe, homophobe, phobe, phobe... Pour finir en méchant antisémite, anti-élitiste, anti, anti, anti...

*https://www.youtube.com/watch?v=TSentjXP3zQ&list=PLCwXWOyIR22uLbCMP6D9PhKBe1kUiXKMu

**https://www.youtube.com/watch?v=a5mLyXl-NF0&list=PLx11EXmJoLValRrfohitrdRw7meEEpX5-&index=2&t=0s

Seulement, si nous partons de ce principe, alors il ne nous reste plus qu'à nous armer du même courage que nombre de nos ancêtres, et à s'armer, vent debout, pour défendre notre beau pays. Si nous abandonnons le combat politique, il est clair que « ces fameuses élites » foncent tout droit vers un gouvernement mondial dirigé par elles-mêmes. Il est clair que nous pouvons oublier l'idée même d'un RIC.

Il faut rester cohérent. Un référendum se manipule aussi bien, si ce n'est mieux qu'une élection, et malgré l'escroquerie qui s'en est suivie, la constitution Européenne a bien échoué face au peuple en 2005, et outre-Manche, ils ont voté le Brexit. Nous avons là, l'occasion de montrer pacifiquement que ce projet, et cet internationalisme complètement antidémocratique, nous n'en voulons pas. Cette élection est un referendum, et même si quelques bulletins seront comptés deux fois, plus nous serons à dire non, et plus la légitimité de ce gouvernement répressif au point d'en éborgner les gens sera entachée.

Deux bonnes raisons d'aller voter aux Européennes :

Premièrement, si l'on écoute certains éditorialistes*, c'est Marine Le Pen qui transformerait cette élection en referendum ; il est vrai qu'elle appelle à la démission en cas de victoire de son parti, tandis que Macron se lance dans la bataille en se présentant, encore, comme le rempart contre le populisme et les extrêmes... Une position que je qualifierais : « d'ultra-européiste ». Eh bien, c'est le moment de montrer notre désaccord. Et tant pis si les voix dissidentes sont dispersées, ce qui compte le plus, c'est que le pourcentage de la liste « renaissance », (les connaisseurs apprécieront), soit le plus faible possible, de sorte à ce que la politique présidentielle soit le moins représentative possible. Et accessoirement réduire au maximum le nombre de députés LERM au parlement européen.

Le danger est grand, et nous aurons l'occasion de développer ça dans un deuxième article, mais concrètement, et comme nous l'explique le très propagandiste Christophe Barbier, Macron peut vraiment se retrouver en position de faire la pluie et le beau temps au parlement européen.

Nous devons absolument lui faire barrage, pour une fois, jouons au castor intelligemment.

*https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/l-edito-de-christophe-barbier-emmanuel-macron-prend-il-un-risque-1160154.html

Deuxièmement, si par miracle nous parvenions à envoyer quelques « vrais » eurosceptiques au parlement, type Nigel Farage, cela mettrait un peu plus de véritable opposition au sein de cette parodie de démocratie, car je vous le dis, ne comptez pas sur les partis « dit » d'extrême droite « classique », parce que aucun de ces partis ne propose de sortir clairement de cette association de malfaiteurs. Les partis militant pour la sortie pure et simple de l'Union, comme l'UPR en France, sont désormais qualifiés : « d'ultra-souverainistes », par la doxa. Ultra, ultra, ultra...

Cet article : https://www.ecfr.eu/article/commentary_anti_europe_parties_arent_anti_europe_anymore, publié sur le site de l'European Council on Foreign Relations*, nous explique comment, comme par enchantement, les partis eurosceptiques ont changé radicalement de ligne ces deux dernières années, ne proposant plus du tout la sortie de l'Union, et même pour certains, la sortie de l'Euro. Simplement, ceux-ci se contentent de prôner une autre politique migratoire et une plus grande prise en compte des particularités et des intérêts nationaux.

Tandis que sur ce même site il y a trois ans, ce n'était pas la même chanson. La montée qualifiée de populiste par les partisans de l'Union, inquiétait alors beaucoup plus. Mais depuis, il semblerait que cet euroscepticisme se soit rangé comme un bon toutou derrière le drapeau aux douze étoiles. Quelle puissance, est surtout quels outils sont utilisés pour faire pression aussi efficacement sur tous les partis d'opposition en Europe ? La question mérite d'être posée.

https://www.ecfr.eu/publications/summary/the_world_according_to_europes_insurgent_parties7055

Le Rassemblement National est désigné comme l'ennemi ultime à abattre, mais c'est un leurre. RN ou LERM, c'est l'Union Européenne qui gagne.

*L'ECFR signifie littéralement : conseil européen pour les relations étrangères, c'est exactement le même acronyme que son homologue Américain, le célèbre CFR, anciennement présidé par David Rockefeller, mais il paraît que les deux n'ont aucun rapport... Dans tous les cas, ce « think-tank » qui n'est en rien un organe de l'Union Européenne, travaille en étroite collaboration avec les parlementaires. L'ECFR se positionne clairement en faveur d'un fédéralisme européen à vocation libérale et reste proche des intérêts états-uniens, surtout lorsqu'il s'agit d'interventionnisme à l'étranger ou en matière de sanctions économiques, voire de Russie bashing. Il n'est pas inintéressant de préciser que ce « think-tank » est principalement financé par l'Open society du milliardaire George Soros, qui en est un fondateur aidé, entre autres, par nombre de personnalités -+-+comme Alain Minc, Daniel Cohn-Bendit ou encore Dominique Strauss-kahn par exemple, pour citer les Français.

Parmi les membres du conseil actuels, nous retrouvons notamment Bruno Le Maire, Ministre de l’Économie, ou Pierre Moscovici ancien Ministre sous Hollande, aujourd'hui Commissaire Européen.

Si vous voulez en savoir plus sur « ceux qui pensent l'Europe » et leurs ambitions, une partie de la réponse est par là :

https://www.ecfr.eu/

https://www.ecfr.eu/council

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_europ%C3%A9en_des_relations_internationales

https://www.cfr.org/

Ceci dit, reste à savoir pour qui voter...

Chacun, bien sûr, est libre dans l'isoloir, mais à titre personnel, je ne préconise pas le vote blanc, qui me semble insuffisant. Il me paraît plus important de favoriser l'émergence de partis véritablement et clairement pro-Frexit.

Il y avait 33 listes (un record), et désormais 34 avec la validation de la liste : « Une Europe au service des peuples », liste du parti créé en 2012 : « L'union des démocrates musulmans français ». https://www.lci.fr/elections/34e-liste-surprise-aux-europeennes-qu-est-ce-que-l-union-des-democrates-musulmans-francais-2120823.html

Le Huffington post a choisi 3 listes parmi celles-ci, censées représenter les gilets jaunes, eux et leurs « exigences » : https://www.huffingtonpost.fr/entry/gilets-jaunes-listes-europeennes_fr_5ccd5cede4b04e275d4ab4a1?utm_hp_ref=fr-homepage

La manœuvre n'a rien d'anodine, ces « journalistes » savent pertinemment que rare sont les futurs votants qui prendront le temps de décortiquer l'ensemble des listes ; mettre ces trois listes en avant, c'est une façon d'orienter le vote des contestataires indécis, voire de les décourager. Concrètement, le Huff esquive les listes « populaires », comme France insoumise ou le RN, que je ne soutiens pas personnellement, mais qui représentent clairement un tout autre danger pour la liste « Renaissance » de Macron, emmenée par Nathalie Loiseau. Et, le Huff esquive aussi les listes ouvertement souverainistes, comme celles de Philippot et de l'UPR. De plus, en désignant ces trois listes comme représentantes politiques des gilets jaunes, et par association avec le fait que ces mêmes listes sont créditées de moins de 3 % d'intentions vote maximum à se partager entre tous, cela permet tout simplement de minimiser cordialement le véritable impact des gilets jaunes dans ce pays.

Dans cet autre article, le Huff nous présente les candidats à sa manière : https://www.huffingtonpost.fr/entry/elections-europeennes-2019-33-listes-en-competition-un-record_fr_5ccd2b45e4b0e4d75732c0b0?utm_hp_ref=fr-politique . Dans la liste présentée par le journal, les commentaires donnent un traitement radicalement différent, selon que les listes soient pro-européennes ou non.

Étant monarchiste, personne ne pourra m'accuser de défendre mes idéaux politiques, puisque j'appelle à voter pour l'UPR, parti qui se vante d'être populaire et républicain. Mais concrètement, le Parti fondé et emmené par François Asselineau est actuellement le seul avec Philippot qui appelle clairement au Frexit, et à choisir, je préfère ne pas m’embarrasser de la « patte » politicienne de Philippot. L'UPR et Asselineau ce n'est pas la panacée pour moi, disons le bien, mais d'une, contrairement à ce que je peux entendre ici ou là, Asselineau a proposé un bon programme lors de sa candidature à la présidentielle, et surtout, il défend notre nation face à l'Union Européenne. Il a fait l'ENA, il a vadrouillé dans les couloirs du pouvoir qu'il dénonce, il a été inspecteur général des finances, bref, il a le bagage, les compétences et le discours. Manque certes un peu de pêche, mais ma foi, on ne peut pas tout avoir !

Chacun fera ce que bon lui semble, mais j'insiste sur l'importance d'aller voter contre LREM et surtout POUR nos intérêts.

Je vous retrouve prochainement pour vous expliquer pourquoi LREM risque de devenir le Parti le plus puissant du Parlement européen.

« À défaut de pouvoir parler d'occupation, il est difficile de ne pas admettre que notre Nation tout entière est aujourd'hui sous la tutelle d'une Union libérale et capitaliste corrompue » C.H.