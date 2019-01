La Récupération En Marche

La récupération et le recyclage sont des gestes hautement éco-citoyens, c’est ce que pensent, à l’exception notable et paradoxale des écolos qui préfèrent les gilets verts, les nombreux politiques auxquels se joignent quelques ''pipoles'' qui fondent comme jadis la vérole sur le bas clergé sur « tous ces gars qui fument des clopes et qui roulent au diesel » selon la brillante analyse sociologique de l’infatué Benjamin Griveaux.

Ce mouvement avec ses nombreuses succursales tantôt dissidentes et concurrentes établies sur les carrefours giratoires de l’hexagone et sa pléthore de revendications parfois contradictoires est une auberge espagnole où chacun vient chercher ce qu’il y apporte.

Les petites entreprises politiciennes en difficulté situées aux extrémités de l’échiquier politique viennent y faire leur marché et dans cette course effrénée à l’échalote, variété GJ, Nicolas Dupont-Aignan a été le plus prompt à sortir des starting–blocks se voyant déjà en haut de l’affiche avec son mouvement ‘’Debout la France'.

Mais il n’est pas le seul à faire ses emplettes sur les ronds-points, Philippot qui a déposé la marque "Les gilets jaunes" à l’INPI espère lui aussi tirer les marrons du feu en étoffant son maigre bataillon de patriotes avec sa petite OPA sur l’appellation mal contrôlée.

De l’autre bord du spectre idéologique hexagonal, le cacochyme PCF souhaite se refaire une santé en mettant une touche de jaune dans un rouge qui a perdu depuis longtemps son éclat.

Chez la P M E France Insoumise, il y a deux boutiques désormais concurrentes, celle de Mélenchon qui prétend vouloir séparer le bon grain de l’ivraie et ne récupérer que les fâchés, laissant les fâcheux et les fachos au Rassemblement National de Marine qui, si l’on en croit les sondages, serait la grande gagnante de cette ‘’effervescence’’ populaire.

Il n’est pas certain que le tri sélectif opéré par le lider maximo de la FI qui a toujours revendiqué un tropisme pour les dictateurs de Castro à Chavez en passant par Ahmadinejad soit aussi rigoureux qu’il ne l’affirme, même si les velléités putschistes du Gilet Jaune Eric Drouet ont tout pour plaire à l’ancien trotskiste.

C’est sans doute pour cette raison que JLM s’est fendu d’un billet au lyrisme délirant pour exprimer sa fascination quasi extatique pour le chauffeur routier dont il lit les écrits sur son groupe ‘’La France en Colère’’ mais il a manifestement loupé le partage d’une publication, supprimée depuis, contenant des propos sur l’immigration de masse et les racailles guère compatibles avec le logiciel idéologique de la FI.

L’autre crèmerie est dirigée par l’histrion François Ruffin inspirateur de Nuit-debout, plus œcuménique, et qui veut nous faire croire à la fable de l’union de la carpe et du lapin, des ‘’nuitdeboutistes’’ et des Gilets Jaunes ou pour faire simple, voire simpliste, des ploucs de la cambrousse et des bobos urbanisés décrits par Christophe Guilluy.

Sans doute a-t-il vu dans ces deux mouvements que tout oppose une certaine ressemblance chez une partie non négligeable d’entre eux avec une fâcheuse tendance à se comporter en apprentis dictateurs tout en déclarant leur vibrant amour pour la démocratie.

Tandis que les premiers exfiltraient manu militari au printemps 2016 de la Place de la République les inconscients souhaitant faire entendre des opinions divergentes, les seconds n’hésitent pas à bloquer les conducteurs n’arborant pas le fameux gilet, précieux sésame pour circuler librement à l’approche de certains ronds points.

Il est vrai qu’il est plus agréable et reposant de débattre dans un entre soi confortable avec des gens du même avis que vous.

Les macroniens ravalant leur morgue naturelle semblent désormais témoigner de la compassion pour la souffrance des GJ et les incitent à se structurer d’autant que les sondages laissent entendre qu’un tel mouvement les représentant aux élections européennes taillerait des croupières aux partis d'opposition qui, sans vergogne, sont prêts à se partager leurs dépouilles fumantes en cas de décès.

Et comme si ça ne suffisait pas, voici que surgit, le catogan au vent, chaussé de ses éternelles cuissardes, l’ancien griot des Bleus, le professeur Narcisse de Fort Boyard , gendarme de réserve, et désormais fédérateur autoproclamé des GJ, le troubadour perché Francis Lalanne qui aurait trouvé selon ses propres termes « une caution bancaire de 800.000 euros avec un imprimeur » suivi d'Alexandre Jardin prêt à étoffer la palette de couleurs de son mouvement citoyen ‘’Bleu, Blanc, Zèbre d’un jaune fluo du plus bel effet.

Coordination nationale des Gilets jaunes, le Mouvement des Gilets jaunes citoyens, les Gilets jaunes libres… Pour un tel inventaire il faudrait un Prévert, chantait Brassens qui se méfiait des rassemblements et des cortèges divers.

Outre la mode vestimentaire qui par nature est changeante, cet éclatement en de nombreuses chapelles menace d’implosion les GJ qui doivent tenter de résoudre la quadrature du cercle, s’organiser pour ne pas se déliter, ou se structurer en parti (s) et rentrer dans le jeu politique classique dont ils prétendaient être sortis.