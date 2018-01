La refonte de la fiscalité locale, une urgente nécessité Française

Pourquoi faut-il une refonte totale de la fiscalité locale ?

Dans le cadre d'une refonte en profondeur de la fiscalité locale annoncée pour 2020. Le Président de la République Emmanuel MACRON a confirmé sa volonté de supprimer la taxe d'habitation pour tous les Français. Déjà et conformément à ses engagements, le budget 2018 amorce la fin de la taxe d'habitation pour 80% des ménages, par tiers, dont un premier tiers l'année prochaine, avec : » la perspective en 2020 d'une réforme en profondeur qui permettra de supprimer cet impôt pour la totalité de nos concitoyens » avait ainsi déclaré le chef de l'Etat depuis son bureau de l'Elysée lors d'une cérémonie de signature en direct de la première loi de finances de son quinquennat.

S'il y a en Europe une grande diversité de taux d'imposition pour la fiscalité locale, généralement une seule taxe s'applique, payée par l'occupant ou le propriétaire du Bien. En France, on a nos « trois vieilles » : taxe d'habitation, taxe foncière propriété bâtie, taxe foncière propriété non bâtie, auxquelles peuvent s'ajouter des taxes particulières et des taxes facultatives décidées par le maire... Voire dans certaines communes dites à « habitat à flux tendu » une surtaxe de la taxe foncière propriété non bâtie. De plus d’après une loi de 2014, applicable en 2018 les communes et intercommunalités devront financer la protection des zones humides, la gestion des zones de rétention, la construction de barrages, berges et autres digues de protection par une taxe de : Gestion de l’Eau des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI). Son produit ne doit pas excéder 40 euros par habitant. Elle doit être exclusivement affectée aux dépenses relatives à l'exercice de la compétence, et viendra s'additionner aux taux des autres principales taxes locales.

De taxes fixes en taxes facultatives, véritable tonneau des Danaïdes de la fiscalité locale qu’il est temps de faire disparaître… Citons en quelques-unes qui sont payables par tous les contribuables, ou certains selon qu’ils sont locataires, propriétaires, entreprises où suivant les communes qu’ils habitent

La taxe d’habitation

La taxe foncière sur les propriétés bâties

La taxe foncière sur les propriétés non bâties

La Taxe de contribution économique territoriale (CET), qui a remplacé la taxe professionnelle depuis 2010. (CVAE) assise sur la valeur ajoutée

La Surtaxe pour terrains constructibles non bâtis pour certaines communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants, où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements.

La redevance des mines

L’imposition sur les pylônes

La taxe pour résidence secondaire laissée vacante depuis plus de 5 ans

La taxe des frais de chambre d’agriculture, de commerce et d’industrie, chambre des métiers

Plus les taxes facultatives suivantes :

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (n'est pas considérée comme un prélèvement obligatoire) ;

La taxe de balayage, lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains.

Les taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics ;

La taxe de trottoirs

La taxe de pavage

Et maintenant la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI, dont un grand nombre de communes et d’intercommunalités l’appliqueront directement au taux maximal

A noter cette autre aberration avec la redevance Télé qui est retenue avec la taxe d'habitation alors que c'est un impôt national qui n'a rien à voir avec la fiscalité locale

Le vase est plein et il déborde de tous les cotés

Pour la suppression de la taxe d’habitation, rassurer les Maires, tout en faisant preuve de sévérité budgétaire pour mettra fin à certaines dérives

Lors de son annonce, Emmanuel MACRON a assuré « maintenir l'autonomie fiscale de nos communes », répondant à l'inquiétude des maires qui s'alarment de la disparition d'un des principaux impôts locaux. Bien que l'Etat ait prévu de compenser « à l'euro près » la suppression de la taxe pour 80% des ménages concernés, cela revient toutefois à figer la situation présente, les communes ne pourront plus comme jusqu'ici accroître le taux selon leur gré en cas de besoin ou lorsque l’insincérité budgétaire est une constante de gestion chez certains. A cet effet, les chambres régionales des comptes ou les juges administratifs ont souvent relevé qu’il y a insincérité budgétaire lorsqu’il s’agit : soit d’une estimation insincère d’une ressource ou d’une charge, soit encore de la reconduction de la même recette chaque année sans que cette recette soit jamais recouvrée. Rappelons qu’équilibre budgétaire et sincérité budgétaire sont liés car l’absence d’équilibre budgétaire est le plus souvent la conséquence d’une insincérité constatée http://www.lalettredesfinanceslocales.com/article-150667.html?edition=9997 .

Aujourd’hui, certaines communes, n’hésitent pas, lors de l’élaboration de leur budget, de « gonfler les dépenses » en y mettant en face des recettes par des impôts locaux nécessairement élevés, pour ensuite, lors du compte administratif (bilan annuel des opérations) constater que ces dépenses n’ont pas été faite, soit partiellement ou en totalité, ce qui traduit de fait une insincérité du budget, puisqu’elle se mesure notamment au regard des restes à réaliser (RAR) tant en dépenses qu’en recettes. Quand il y a des dépenses non réalisées et que l’on dégage un excédent budgétaire important, grâce aux impôts prélevés, soit on les rembourse ou fait un avoir sur les impôts suivants, mais selon la règle d’usage les Maires qui ont recours à des pratiques préfèrant la formule de l’auto financement pour d’autres dépenses (pas forcément utiles) ou encore, ils serviront à rembourser des emprunts… Dans un cas comme dans l’autre, on trompe et abuse les contribuables. C’est pour cette raison que la loi des finances publiques locales précise bien que lors de l’élaboration du budget, les dépenses engagées ne doivent pas être minorées et les recettes surévaluées.

Ce transfert de compensation de la taxe d’habitation à l’Etat donne également un levier au gouvernement qui pourra ainsi agir plus facilement pour corriger les excès d’insincérité budgétaire, parfois chronique, dont pourraient abuser certains Maires. Par ailleurs, l'exécutif laisse entendre qu'il pourrait réduire la dotation compensatoire pour les grandes collectivités qui ne se conformeraient pas à l'objectif budgétaire de réaliser 13 milliards d'euros d'économies sur leurs dépenses publiques en 5 ans.

Pour plus d’équité, une refonte de la fiscalité locale doit mettre un terme à L'accordéon fiscal que sont les impôts locaux

Pour la fiscalité locale, en France et depuis longtemps, l’équité n’est plus assurée, ni horizontalement (deux ménages occupant des logements similaires ne payent pas le même impôt), ni verticalement (l’imposition peut décroître avec le revenu). Ainsi, si les revenus très modestes en sont totalement ou partiellement exonérés, taxe d'habitation et taxe foncière pour les propriétaires occupant leur logement pèse très lourd sur les revenus des classes moyennes, mais représente une part très faible du revenu des ménages aisés et pour les 10 % les plus riches, la TH glisse comme l'eau sur les plumes d'un canard.

Force est de constater également que plus une commune est pauvre, plus nombreux sont les contribuables qui sont totalement exonérés d’impôts locaux et plus ils sont élevés pour le petits nombre qui les acquittent…

Jusqu'à la réforme de la taxe d’habitation par Emmanuel MACRON, 30 % des ménages (les moins aisés) étaient dispensés de taxe d'habitation (TH), les veufs ou veu­ves et les personnes âgées de plus de 60 ans ne bénéficiaient toutefois pas de l’exonération de la taxe s’ils dépassaient le revenu fiscal de référence (RFR) qui figure à l’article 1417 du CGI : En 2017, il était de 10 708 € pour une part fiscale, majoré de 2 859 par demi-part supplémentaire. Ce qui est pour le moins très faible et ce qui revient à dire qu’au-delà de ce revenu de référence très modeste, le fossé se creusait davantage entre revenus avec les plus fortunés… La suppression de la Taxe d’Habitation pour 80 % des contribuables et en 2020 pour l’ensemble, participera-t-elle pour autant à un refonte équitable de la fiscalité locale ? C’est moins évident et en réalité, que sera réellement la refonte envisagée et comment sera-t-elle définie ?

Pour une refonte de la fiscalité locale qui, tout en donnant des moyens aux communes, assure l’équité pour tous les contribuables

La seule façon pour pallier à cette situation d’iniquités passe une refonte totale de la fiscalité locale, dont le principe est annoncé par le Président de la République. Mais alors quel type de refonte de la fiscalité locale ? Sur le principe, à l’instar de nos voisins Européens, cela suppose la suppression de toutes les taxes actuelle pour les fondre en un seul impôt qui fait payer réellement les services locaux, équitable pour tous les citoyens et qui permet aux collectivités locales de faire face à leurs dépenses de fonctionnement et d’investissement de la façon la plus objective et rigoureuse possible.

Supprimer toutes les taxes existant, pour les remplacer par un seul impôt local payé uniquement par l'occupant du logement et par tous, tout en préservant la notion de solidarité la plus objective possible.

Sachant que la notion de propriétaire d'un logement (appartement ou maison individuelle) n'impacte nullement les infrastructures locales ou le fonctionnement des services utiles aux communes, contrairement à la notion d'occupant, qu'il soit ou non propriétaire. C'est bien en qualité d’habitant de la commune et occupant d'un logement, personne physique qu'il se déplace sur la chaussée et les trottoirs, utilise les services de la commune ou de l'intercommunalité. Comme chez certains de nos voisins européens, seul l'occupant (propriétaire ou locataire) doit donc payer l'impôt local. Il ne faut pas oublier que le propriétaire a à sa charge l'entretien du logement, voire des remboursements de crédit.

A l'instar d'autres pays européens, le calcul d'un impôt local unique doit porter sur la valeur totale du bien qui est définie par la superficie, le site et éventuellement les surfaces non bâties.

Les règles de calcul pourraient être les suivantes : Avec un pourcentage national servant de base de calcul qui serait par exemple de 0,015 jusqu’à 300 000 euros et de 0,002 supplémentaire par tranche de 100 000 euros. Ce qui signifie que pour un bien estimé à 350 000 euros x 0,015 le montant de base du calcul de l’impôt serait de 5250 euros par foyer fiscal occupant du logement. Pour préserver certaines de leurs prérogatives, le montant de l’impôt local correspondrait à un pourcentage appliqué sur cette somme par les collectivités locales concernées (communes, Départements, régions, syndicats intercommunaux), de la même manière que ce qui se fait actuellement. Dans cet exemple, si le total des pourcentages appliqués par les différentes collectivités est de 30%, le montant de l’impôt payé par chaque foyer fiscal des personnes occupant le logement serait donc de 1575 euros. Des majorations ou des minorations en fonction du nombre de personnes occupants le logement sur la base des revenus peut y être intégré.

Sans préjuger d'une éventuelle minoration solidarité suivant les revenus, l'impôt à payer ne devrait pas être inférieur à 20 % d'un minimum social correspondant au montant du RSA, soit environ 50 à 100 euros par foyer fiscal occupant un logement. Il y a aujourd'hui 4 millions de personnes qui ne paient pas un centime d'impôts locaux, alors que ces personnes utilisent quotidiennement les services et infrastructures des collectivités locales, il est normal qu'ils participent et donc, que tous sans exception paient ne serait-ce que quelques dizaines d'euros.

Si une taxe pour logement inoccupé plus de 12 mois de façon continue doit être maintenu, la surtaxe pour terrains constructibles non bâtis en zone à habitat à flux tendu doit être également définitivement supprimée. A la place, il faut également redéfinir des nouvelles règles pour l'octroi de la DGF aux communes afin d'éviter qu'un maire soit tenté par une expansion démographique constante sur sa commune. En fonction de la superficie et des contraintes géographiques, pour stopper la densification de l'habitat, il faut que le montant par habitant de la DGF soit majoré ou minoré de manière à encourager les maires à prendre des dispositions pour encourager réellement une politique locale de MENAGEMENT du territoire, c'est-à-dire à mieux maîtriser l'aménagement de l'habitat en protégeant les zones boisées et les terres arables, tout en en s'opposant à la densification des centres urbains qui génèrent des conditions de vie parfois difficile pour leurs habitants, mais aussi de l'étalement désordonné dans les zones rurales de proximité. Cela suppose également de mieux maîtriser l’aspect démographique dans les communes concernées.

Il faut cesser de taxer l’immobilier et supprimer l’IFI.

L'impôt sur la fortune immobilière (IFI) est une aberration. Bien que le seuil de déclenchement soit de 1,3 million d'euros le barème commence à partir de 800.000 euros (au taux de 0,5 %). Du coup, le contribuable à l'ISF (et maintenant à l'IFI) acquitte d'entrée un impôt de 2500 euros. Cette anomalie profondément inique a été décidée au tout début du quinquennat Hollande, alors qu'Emmanuel MACRON était secrétaire général adjoint de l'Élysée chargé des questions économiques. Comme il a eu le courage de trancher pour l’aéroport de Nantes, le Président de la République doit profiter de la refonte de la fiscalité locale pour supprimer l’IFI. Il ne s’agit pas pour autant de rétablir l’ISF, mais pour les très haut revenus de rendre définitive et de majorer l’actuelle contribution exceptionnelle sur les hauts revenu au-delà de 1 000 000 d’euros du revenu imposable.

Pour conclure

Il ne saurait toutefois y avoir une refonte totale de la fiscalité locale sans un très large débat national. Réformer en profondeur les impôts locaux implique de ne pas refaire les erreurs qui ont caractérisé la mise en place des nouvelles Régions, où les propositions et décisions furent prises par des énarques de cabinets Ministériel, sans réelle concertation des élus et des citoyens.