La Relève pour enrayer le désastre : Voeux pour l’Année 2024

Dernières nouvelles de demain L’implacable mécanique d’effondrement décrite par Ibn Khaldûn (1332-1406) est bien à l'oeuvre : l’empire en train de se déliter s’oppose avec violence à ce que les citoyens ordinaires puissent se défendre eux-mêmes, car ils pourraient alors résister à sa prédation fiscale, mais refuse en réalité et principalement de les protéger contre les barbares que des « élites » décadentes préfèrent essayer d’acheter, ou maintenir à distance en leur livrant le reste de la population… Gabriel Martinez-Gros, La Violence des Empires, Seuil, 2014 « Un conciliateur, c'est quelqu'un qui nourrit un crocodile en espérant qu'il sera le dernier à être mangé ». Attribué de manière générique à W. Churchilli, le propos est plus que jamais d'actualité.

L'année 2023 s'achève avec deux guerres dont l'une est déjà perdue avant même que d'avoir commencé, comme je l'ai personnellement toujours soutenu depuis son début à propos de l'Ukraine, et qui verra très probablement la défaite et la disparition d'Israël avec les conséquences d'un génocide indiscutable au nom d'une réaction de survie elle aussi indiscutable, ce qui montre bien le côté inextricable du brasier géopolitique, religieux, ethnique que chacun s'ingénie à nourrir en repoussant trêves et cessez-le-feu, tout en sachant que le premier qui baissera la garde sera vaincu.

En France, le raid ethnique du 18 novembre 2023 dans le paisible visage de Crepol dans la Drôme constituera sans doute pour les historiens la date officielle du début de la guerre ethnico-religieuse et civile qui couve depuis longtemps, au même titre que le 1er novembre 1954ii a constitué après-coup le début officiel de la guerre d’Algérie. Reste à savoir ce qui va se passer. On ne pourra pas évacuer de France les 55 millions de Français de souche comme on a évacué le million de Français d’Algérie, ne serait-ce que parce qu’ils n’ont nulle part où aller. De même, le retour au pays des 15 millions de colons n’ira pas de soi. D’abord parce que personne n’en veut, ensuite parce qu’ils n’ont pas l’intention de lâcher leur butin, eux qui vivent sur la bête depuis maintenant des décennies. De tristes lendemains se préparent. Nettoyage ethnique il y aura, mais de qui ? Là est toute la question. Le mode opératoire des vermines assassines de Crepol se reproduira à une plus grande échelle. Je suis moi aussi intimement persuadé que ce qui s’est passé lors de la « rave-party » du 7 octobre 2023 en Israël s'est répandu comme de funestes métastases dans la psychologie déglinguée de ces criminels prêts à agir en toute impunité, protégés qu'ils sont par les collabos d'un Etat trouillard, puisque pour eux comme pour leurs « frères », sympathisants, séides, les agissements génocidaires d’Israël (ambassade de l’Occident désormais honni) sur l'entité terroriste du Hamas et la population palestinienne faussement innocente mais réellement martyre, sera vue comme une humiliation de plus a l’échelon planétaire. Ces mêmes criminels ne la laisseront pas passer sans de très violences réactions sanguinaires. Jadis, la journaliste Mme Geneviève Tabouis, dans sa célèbre émission intitulée Les dernières nouvelles de demain, terminait toujours ses chroniques sur Radio Luxembourg par un " Attendez-vous à savoir... ". Son propos n’a pas pris une ride !

J'aimerais vous soumettre et vous inviter à lire et diffuser un texte qui n'a rien d'un exercice de style tant son contenu n'est que la photographie d'une réalité difficilement contestable.

Pareil discours de Voeux officiels, un discours, une allocution fictive qui n'a rien d'une parodie pourrait parfaitement être prononcé et retransmis sur les antennes et clones de la Radiodiffusion et de la Télévision nationale après audition bâclée de l'hymne national, image fugitive de la façade de l'Elysée et apparition fantômatique du locuteur.

Je crois donc plus qu'utile de citer le texte qui suit dans son intégralité en rappelant ici le nom de son auteur – l'excellent Jacques Guillemaini - tant il me semble révéler l'étendue du désastre actuel et à venir, l'idée étant que s'ils étaient prononcés de la sorte, il est fort probable, considérant l'anomie actuelle, que ces propos ne susciteraient aucune réaction.

Le constat est pourtant implacable.

Voici :

« Mes chers compatriotes,

Pour la septième fois, j’ai la joie de partager avec vous ce moment privilégié des vœux de fin d’année. J’en suis très heureux car mon bilan, c’est avant tout le vôtre. Sans votre soutien indéfectible rien ne serait possible.

Or, comme vous le savez, j’ai été missionné en 2017 pour détruire la France. Souvenez-vous du coup d’État politico-médiatique qui a torpillé Fillon. Fait unique dans les annales de la Ve République !

Et j’avoue que grâce à votre adhésion totale à ma politique de démolition, puisque vous m’avez réélu haut la main en 2022, les résultats dépassent toutes mes espérances : notre France millénaire est en train de disparaître et plus aucun service public ne fonctionne.

À vrai dire, il n’y a plus d’État et c’est très bien ainsi.

Dans tous les domaines nous détenons le bonnet d’âne de l’OCDE. Soyez-en remerciés. Je n’ai jamais vu une nation aussi riche et aussi prospère il y a trente ans s’effondrer de la sorte en quelques années, sans la moindre réaction populaire. C’est bien le signe que la mondialisation heureuse, vous y croyez.

Les Gilets Jaunes ? Une bande de poivrots illuminés qui croyaient encore au drapeau et à la Marseillaise. Mais tout cela est terminé. Nous allons bâtir le grand village mondial de demain, sans frontières, sans nations, faisant de vous les citoyens du monde, au même titre que les Papous, les Jivaros ou les Esquimaux.

À vrai dire, je me fichais totalement de ce mouvement sans leader ni organisation, jusqu’au jour où ils ont voulu me déloger de mon bunker élyséen. J’ai dû mettre 600 policiers et gendarmes autour du Palais pour être en sécurité. Mais revenons à notre bilan commun.

J’ai liquidé le corps diplomatique (et son magnifique réseau international) car une nation appelée à disparaître n’a nul besoin d’une diplomatie propre.

C’est ainsi que la France n’a plus aucun pays ami et j’en suis ravi.

Au Liban, j’ai copiné avec le Hezbollah et ce fut un désastre diplomatique.

En Ukraine, je me suis mis à dos Poutine en pratiquant un double jeu qu’il n’a pas apprécié. Tout en lui parlant de paix, j’ai envoyé en même temps nos canons Caesar à Zelensky pour canarder les Russes.

À Gaza, en usant d’une argumentation la plus alambiquée possible, j’ai réussi à mécontenter à la fois les Israéliens et les Palestiniens. C’est cela le secret du “en même temps”. Je sais bien que je dis tout et son contraire, mais c’est intentionnel. Plus personne n’accorde de crédit à la parole de la France.

N’oublions pas les Anglo-Saxons. À vrai dire, depuis Azincourt, on ne peut pas dire que la situation ait beaucoup évolué. Les Anglais viennent encore de nous poignarder dans le dos en torpillant le contrat des sous-marins australiens. Voilà mille ans que ça dure…

J’ai également mis fin à la Françafrique. Nous sommes chassés de partout. Cela dit, la jeunesse africaine est la bienvenue pour pallier la baisse de natalité de notre pays. Nous avons besoin de consommateurs pour satisfaire le patronat. Rien n’est pire qu’une population qui diminue. Vu que nous n’avons plus rien à exporter, seule la consommation de masse fait tourner l’économie.

D’ailleurs, j’ai demandé à mes amis Laurent Fabius et Alain Juppé de nettoyer la nouvelle loi sur l’immigration de tous ses articles racistes et antimondialistes. Cette 30ème loi depuis 1980 sur ce sujet sensible ne servira donc à rien, mais c’est voulu.

Que l’intégration ait échoué n’est un secret pour personne. Mais je ne vais pas demander à nos immigrés de se sentir français et d’adopter notre histoire, alors que je bâtis le grand village mondial supranational et que je déconstruis tout ce qui est gaulois. Disons le, la France arrive au terminus de son Histoire.

L’école républicaine est l’un de mes plus beaux succès. Chaque classement Pisa révèle l’efficacité de ma politique de démolition. Bientôt, nous aurons les bacheliers les plus illettrés de la planète. Mon but n’a jamais été de faire de nos écoliers des prix Nobel scientifiques. Je veux uniquement des consommateurs.

Le patriotisme, le travail, la famille traditionnelle, tout cela doit disparaître.

Je suis un patriote du grand village mondial et certainement pas un franchouillard nostalgique de la Gaule de Vercingétorix. Le nationalisme est un fléau. Dans le monde sans frontières de demain, nous vivrons la diversité heureuse et harmonieuse, loin des conflits actuels.

Le roman national gaulois, que je juge débile et porteur de frictions, doit disparaître de nos programmes scolaires.

J’ai développé la plus formidable politique d’assistanat de la planète. La France est le seul pays au monde où on peut vivre des décennies sans travailler. Avec 33 % de budget social partagé avec toute la misère du monde, nous avons la chance d’être la destination privilégiée de tous les déshérités de la Terre. Nous sommes le paradis du « tout gratuit qui n’expulse jamais ». J’ai d’ailleurs divisé le nombre des expulsions par deux et comme les pays étrangers refusent de coopérer pour reprendre leurs ressortissants, la nouvelle loi soi-disant durcie ne sera jamais appliquée.

Quant à la famille traditionnelle, elle est un vestige du passé. Soyons ouverts à toutes les révolutions sociétales et aux grandes avancées LGBT. Ne restons pas figés dans cette France rance de nos Anciens.

J’ai détruit notre industrie et revendu nos plus beaux fleurons industriels. J’ai surtout liquidé la filière nucléaire, ce qui fait que nous importons de l’électricité polluante à prix d’or au lieu d’exporter des mégawatts décarbonés.

En fait, nous savons encore tout faire, mais nous importons tout grâce à la judicieuse politique de délocalisation menée depuis trente ans. Du fabuleux héritage des Trente Glorieuses, il ne subsiste que quelques débris résiduels. Gardons le cap car tout doit disparaître.

Nos paysans manifestent depuis des semaines mais j’ai donné ordre aux media de taire cette jacquerie. Je sais bien qu’ils sont soumis à une concurrence sauvage et déloyale, mais c’est ainsi. Nous étions exportateurs en agro-alimentaire, le but a été atteint : nous sommes désormais importateurs. Si on veut mener une politique mondialiste, cela implique de sacrifier nos paysans, irrémédiablement condamnés par les accords de libre échange européens.

Je ne m’opposerai jamais à la politique de Bruxelles car Ursula von der Leyen fait un travail magnifique.

Nous avons été dépossédés de notre monnaie, de notre souveraineté budgétaire, diplomatique, judiciaire, militaire et territoriale.

N’est-ce pas magnifique de voir que nous ne maîtrisons plus rien et que le grand gouvernement mondial se met en place et pense pour nous ? C’est reposant.

Notre dette de 3 000 milliards ? Où est le problème ? Vu que personne ne la remboursera, je ne comprends pas cette focalisation hystérique sur la dette. Oui, j’augmente la dette publique de 10 milliards par mois, mais il faut bien financer le social pour éviter la révolution. Et si les intérêts atteignent des sommets, j’augmenterai les impôts.

J’ai d’ailleurs l’intention de faire payer aux propriétaires un loyer fictif. Il n’est pas normal que les retraités propriétaires soient logés gratuitement, tandis que les travailleurs sont majoritairement locataires. Mes services s’en occupent. Il y aurait 11 milliards à gratter… De plus, j’envisage de réquisitionner bientôt tous les logements vacants et d’imposer à tous ceux qui possèdent une pièce vide chez eux d’accueillir au moins un migrant. La France ne peut plus devenir un immense bidonville avec des camps sauvages qui envahissent nos trottoirs. A six mois des JO, Paris est un cloaque.

L’insécurité ? Quelle insécurité ? Comme le dit le ministre de la Justice, ce n’est qu’un sentiment d’insécurité totalement injustifié. Au Moyen Âge, c’était pire. Et si les chiffres de la délinquance ont quintuplé depuis 1980, c’est uniquement parce que les statistiques de la police sont meilleures. Ceux qui affirment que la France est devenue le pays le plus dangereux d’Europe mentent. Quant au lien supposé entre immigration et insécurité, c’est encore une fable d’extrême droite. Gérald Darmanin l’a confirmé : durant les émeutes, on n’a vu que des Kevin et des Mattéo se déchaîner dans la violence.

Notre armée est laminée et le peu d’armements qu’elle avait, je l’ai donné à Zelensky. Je sais bien qu’une partie des matériels livrés à l’Ukraine se retrouve en vente sur le darknet et que des armes de guerre remplissent les caves de nos banlieues, mais comme je ne prévois à terme ni une guerre de haute intensité, ni une guerre civile, il est nul besoin d’entretenir des légions de soldats aussi inutiles que coûteuses. Une belle armée du 14 juillet me suffit. Du pain et des jeux et tout ira bien.

Enfin, pour l’hôpital et les services publics, j’ai fait de mon mieux pour que tout s’effondre. Manque de moyens, manque de personnels, pénurie de médicaments. Comme pour la crise Covid, nous manquons de tout.

Nos campagnes sont privées de tous les services publics mais ce n’est pas nouveau. On va repeupler ces zones rurales avec une immigration de masse et nous aviserons. Il n’est pas juste que nos villages ruraux ne bénéficient pas des joies du vivre-ensemble. La diversité heureuse ne doit pas être un privilège réservé aux citadins. Ruinés par la mondialisation, nos paysans ont besoin de sang neuf.

Voilà mes chers compatriotes le fruit de votre engagement total à mes côtés. La France n’est plus que l’ombre d’elle-même. Grâce à moi, et à vous, notre pays est passé du 5e au 7e rang mondial en termes de PIB. Parvenir à cela en moins de sept ans, c’est un exploit dont je suis fier.

On peut en dire autant de notre armée, tombée au 9e rang mondial. Une armée qui ne tiendrait pas trois jours face à celle de Poutine. Comme quoi, le fait de récolter les dividendes de la paix pendant trente ans a porté ses fruits. Un vrai succès. D’ailleurs, au Sahel, notre armée était à bout de souffle en alignant seulement 5 000 soldats qui manquaient de tout. Il fallait désosser un hélicoptère pour en faire voler un autre. Tout véhicule en panne est une aubaine car il sert de magasin de pièces détachées.

Mais j’ai peu de temps devant moi pour déclasser la France encore davantage. Cela dit, tout espoir n’est pas perdu. Il me faut un nouveau mandat pour parachever le désastre et j’y réfléchis.

Une modification de la Constitution me paraît impossible. Mais si je démissionne six mois avant la fin de mon mandat, je pourrais me représenter en 2027. En effet, un deuxième mandat non exercé dans son intégralité m’autorise à me relancer dans la course selon le Conseil d’État. C’est donc jouable si vous me soutenez. Mais sachez que de toutes façons, je me représenterai en 2032. Ce qui me donnera 10 ans de plus pour laisser un champ de ruines derrière moi.

Mes chers compatriotes, mes fidèles compagnons de route, je vous souhaite une excellente année 2024. Nous avons encore un long chemin à parcourir ensemble et je compte sur votre ténacité pour soutenir ma politique mondialiste dévastatrice.

Vive notre République bananière, vive la France tiermondisée, vive le grand village mondial de demain ! »

Chers Amis, Chers lecteurs, je ne ris pas.

Ce constat est plus que désolant : il est dramatique.

Il est l'oeuvre désastreuse et continue, sinon accélérée, d'une camarilla à la tête delaquelle se trouve un traître à son pays.

Un traître à la France.

Disons les choses simplement : il sera puni, comme acteur principal, instigateur et avec lui ses complices, séides, affidés, collaborateurs et agents en intelligence avec des intérêts contraires à ceux de la France, de ses habitants, de ses citoyens, générations actuelles et à venir qui n'ont nullement l'intention - tout comme moi -, de contribuer à une oeuvre mortifère, une entreprise concertée de destruction de tout un pays, notre pays, la France, et d'en subir les conséquences irrémédiables.

Mais, fort heureusement, la Relève arrive.

N'ayez crainte !

Cette Relève ne sera pas le fait des partis ou mouvements de l'opposition téléguidée qui imagine sans doute déjà que son heure est arrivée et qui ne fera rien de plus que de s'inscrire dans la continuité d'institutions et de politiques obsolètes qui n'ont pas vu, pas compris, mais surtout refusé de voir et de comprendre que le Monde a changé.

Alors en avant, droit et calme !

N'ayez crainte et en attendant, recevez mes Meilleurs Voeux pour cette année 2024, pour vous, vos familles, vos amis et tous ceux qui vous sont chers !

Renaud Bouchard

i https://quoteinvestigator.com/2016/04/18/crocodile/

ii https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000000036/les-evenements-d-algerie-en-novembre-1954.html

https://ripostelaique.com/voeux-presidentiels-2024-ce-que-macron-pourrait-dire.html

A propos de Gabriel Martinez-Gros, lire ci-après :

https://philitt.fr/2018/03/09/gabriel-martinez-gros-pour-ibn-khaldun-plus-le-pouvoir-est-barbare-et-mieux-letat-fonctionne/